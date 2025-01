En Mayotte, los barrios marginales reaparecen a pesar de la promesa de Bayrou de “impedir” su reconstrucción

En Mayotte, dos semanas y media después del devastador paso del ciclón, los barrios marginales reaparecen. Y cada martillazo profundiza un poco más la promesa de François Bayrou “para impedir la reconstrucción” de este hábitat precario donde vive un tercio de la población.





Desde hace varios días, el sonido sordo de las herramientas que trabajan la chapa resuena en el barrio de cabañas de Cavani Sud, que se extiende a lo largo de kilómetros a lo largo de la ladera, en Grande-Terre. Los hombres cargan bloques de madera con clavos oxidados, una mujer sentada en el suelo llenando sacos de cemento, los vecinos clasifican los escombros, inspeccionando cada pedazo de escombros, todo bajo un sol abrasador.





El 14 de diciembre, el ciclón Chido arrasó con las precarias viviendas de Cavani Sud, un distrito de Mamoudzou, capital del pequeño archipiélago del Océano Índico.









Pero entre los desechos que ensucian peligrosamente el suelo (electrodomésticos destrozados, telas desgarradas, juguetes de niños, colchones rotos) las casas grises de hojalata están resurgiendo. Y para poder construirlas urgentemente, el sistema D es llevado al límite, haciendo que estas viviendas sean aún más precarias y peligrosas.





Construcciones hechas a “prisa”





En el vertedero informal del vertedero de M’tsapéré, un pueblo al sur de Mamoudzou, los residentes hurgan entre gigantescos montones de basura y salen con equipos de construcción en mal estado sobre sus cabezas.





La casa que Soubira Attoumani reconstruyó con su hermano en Cavani Sud es así “menos resistente que el que había antes”suspira el hombre de 41 años. Él designa las hojas de patchwork: “¿Ves la diferencia de color? Algunas eran originales, otras fueron rescatadas, otras compradas”. Y para explicar:







“Antes podíamos estudiar qué tablero poníamos, dónde construíamos, hoy hay prisa. »





También para Abdou Ansoirdine, “antes era mejor, cuando era nuevo”. El panadero confiesa haber gastado 400 euros para comprar “27 hojas” pero habiendo tenido que recurrir a “recuperación, izquierda, derecha, por lo demás”.









shaher “tomó dos días” para poner de nuevo en pie la casa familiar, completamente destruida por los vientos. Con una sonrisa en el rostro, muestra con orgullo los paneles solares instalados en el tejado, que le proporcionan la preciosa electricidad que se estaba acabando en la isla después de Chido.





“No hay soluciones propuestas por el Estado”





Los residentes se ven obligados a «gitano» para no “tener que dormir afuera”lamenta Youssoufi Said, que se vio obligado a utilizar madera en lugar de chapa. “La urgencia es resguardarse para afrontar la temporada de lluvias, ya que no hay soluciones propuestas por parte del Estado”suspira fatalista, Soubira Attoumani.





Durante su viaje a Mayotte a principios de semana, François Bayrou había prometido “para impedir la reconstrucción” barrios marginales, sin especificar dónde serían reubicados sus habitantes -un tercio de la población-.









Luego, interrogado en Reunión sobre los cuarteles ya reconstruidos, el Primer Ministro afirmó que“obviamente intervendremos”. “Pero tenemos que encontrar centros de acogida. No se puede hacer chasqueando los dedos, pero en cualquier caso el Estado tiene la responsabilidad de decir “esto no es aceptable””.





“Igual que no es aceptable estar en Mayotte con una inmigración absolutamente descontrolada”añadió, al juzgar el tema “extremadamente difícil”debido a la proximidad geográfica pero también cultural con las Comoras.