En la Asamblea Nacional, Barnier hace todo lo posible y Le Pen promete censura

Narrativo Al optar por activar el 49,3 para aprobar el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, el primer ministro Michel Barnier ofrece su cabeza a la oposición durante la moción de censura prevista para el miércoles.

¿Un 49,3 para Michel Barnier y un inicio garantizado el miércoles? Desde el lunes 2 de diciembre, el gobierno está al borde de ser censurado por la Asamblea Nacional, un hecho no visto desde 1962 y la caída de Georges Pompidou. En ese momento, la censura se estableció a través de una revuelta de los parlamentarios en torno a la revisión de la Constitución deseada por el general De Gaulle. Esta vez, en términos generales, los libros de historia recordarán que el Primer Ministro Michel Barnier, nombrado hace sólo dos meses, no logró encontrar un camino para su proyecto de ley de finanzas de la Seguridad Social, exponiéndose a una alianza conveniente entre los diputados de izquierda y sus partidos de extrema izquierda. -Rivales de derecha. En detalle, recordaremos que Marine Le Pen desempeñó el papel de verdugo, al final de un largo y cruel juego del gato y el ratón… Mientras que la izquierda, que había anunciado durante semanas su intención de votar a favor de la censura, ha luchó más para que sus propuestas fueran escuchadas.

Michel Barnier quizás tenía otra carta en la mano: renunciar a la responsabilidad de su gobierno y ganar un poco de tiempo de negociación dejando que el texto se sometiera a votación para continuar su recorrido parlamentario. Al optar por responsabilizar a su gobierno, el Primer Ministro reconoce su fracaso y precipita la censura. En el podio, Michel Barnier fue rápido y explicó que había ido “al final del diálogo”. “Los franceses no nos perdonarían que prefiriéramos intereses particulares al futuro de la nación, argumentó ante los abucheos de la izquierda. Hemos llegado al momento de la verdad, en el que cada uno se enfrenta a sus responsabilidades. »

Última ofrenda a Marine Le Pen

Hasta el final, el jefe de Gobierno lo intentó todo para salvar el pellejo, ofreciendo a Marine Le Pen una última oferta al aceptar retirar el reembolso de los medicamentos. Este compromiso de última hora, anunciado este lunes al mediodía, dos horas antes del inicio de la sesión, estuvo acompañado también de una consideración muy especial hacia el jefe del frente, citado en el comunicado de Matignon, otra petición de Marine Le Pen que se sintió maltratada por el Primer Ministro. .

Esta doble concesión no es la primera de este tipo: la semana pasada, el ex negociador del Brexit ya se había rendido renunciando a aumentar los impuestos sobre la electricidad y luego recortando la ayuda médica estatal (AME) a ​​los inmigrantes indocumentados. Insuficiente para la Asamblea Nacional (RN), que también pretendía imponerse en su última línea roja: la desindexación de parte de las pensiones de jubilación a la inflación. “La decisión queda en manos del Primer Ministro (…), Por eso hemos presentado una enmienda sobre la renuncia a la desindexación de las pensiones. Depende del gobierno aceptarlo o no aceptarlo.afirmó Marine Le Pen, pocos minutos antes de la apertura de la sesión. En un pequeño grupo, también hizo saber que una final «emocionado» habría salvado la cabeza del soldado Barnier.

¿Deseo real de negociar u otra jugada de póquer mentirosa? De ahora en adelante, la pregunta es a quién culpará la opinión pública de esta nueva crisis y del período de incertidumbre política y económica que se abre. ¿A Michel Barnier, presentado como un experto en negociaciones, que no habría querido ceder más a la RN? ¿Bajo la presión de los funcionarios electos macronistas que consideraron que habían dado demasiado? ¿A los socialistas, acusados ​​de alinearse con Jean-Luc Mélenchon? ¿O a Marine Le Pen, que, después de haber obtenido numerosas concesiones, habría cedido a los cantos de sirena de su electorado, a riesgo de ofender a los círculos económicos que intenta tranquilizar?

En cualquier caso, su partido no tardó en confirmar su decisión de presentar una moción de censura. “Michel Barnier dijo que cada uno asume sus responsabilidades, así que nosotros asumiremos las nuestras”. prometió Marine Le Pen, que también votará a favor de la censura presentada por la izquierda. Un deseo confirmado al mismo tiempo por Jordan Bardella, presidente de la RN: “No hay salida para un gobierno que vuelve al hilo del macronismo. »

En la izquierda creemos que Michel Barnier merecía igualmente su suerte. “Pedimos más recursos para el hospital y las residencias de ancianos, que no se reembolsen los medicamentos. Barnier podría haber respondido a nuestras manos tendidas”asegura el diputado socialista Jérôme Guedj. Para el diputado del PS Philippe Brun:

“ El Primer Ministro prefirió negociar su presupuesto con RN que con la izquierda. Obtiene el resultado: el RN censura de todos modos. »

Sugiriendo también que pronto debería pasarse la página de Barnier.