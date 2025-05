En el “Telegram”, un editorial denunciado por el personal editorial

Tiempo de lectura: 2 min.

Hubert Coudurier, director de noticias del periódico, había tomado la pluma para defender al multimillonario de Breton en un editorial. La compañía de periodistas diarios ha disociado el texto.





” La Sociedad de Periodistas se disocia de la editorial publicada el domingo, en nuestras columnas, sobre Vincent Bolloré. Este martes 27 de mayo, la Sociedad de Periodistas del “Telegrama” (SJT) y la gestión del periódico Breton Daily respondieron por comunicados de prensa interpuestos.





El punto de partida, un editorial de Hubert Coudurier, director de información de la revista, sobre la manifestación anti-Bolled el sábado 24 de mayo en una playa en Finistère. Organizado por el colectivo Létons Voiles y Levanting the Land, la manifestación inicialmente se planeó aterrizar en la isla de Loch en el Archipiélago Finistère, propiedad de Vincent Bolloré acusado por asociaciones de transmitir ideas extremas de derecha en sus medios y editoriales.





El enfoque que había sido prohibido por la prefectura, unas 300 personas y alrededor de cincuenta barcos han invadido la playa de Cap Coz, no muy lejos de otra propiedad del multimillonario de Breton, para cantar los consignas desfavorables para la persona en cuestión.









El mismo día, Hubert Coudurier, por lo tanto, tomó la pluma para defender al propietario, entre otros, de CNews y el “JDD”, quien ” contribuye al pluralismo de las ideas “Y de los cuales” La empresa familiar encarna (…) El éxito de Brittany “Enfrentados con una acción que” recuerda las prácticas de régimen totalitario ».





“Gota demasiado”





Es demasiado para el SJT, relanzado hace dos años, en particular siguiendo los editoriales de Hubert Coudurier, quien “ Cristalizar la frustración durante mucho tiempo “, Quien tomó la decisión de hacer público un comunicado de prensa para subrayar su distancia del texto del Director de Información. Dos comunicados de prensa internos, ya deplorando sus posiciones, habían compartido en 2021 y 2024 por la organización a la que la mitad de los 220 periodistas editoriales se adhiere. Unos meses antes, el SJT había lanzado otro comunicado de prensa cuando Jean-Luc Mélenchon calificó el periódico como el periódico como el periódico como el periódico como el periódico, como el periódico, como el periódico, como el periódico, como el periódico, como el periódico, el periódico, como el periódico, el periódico, como el periódico, el periódico, como el periódico, como el periódico, el periódico, como el periódico, el periódico, como el periódico, el periódico calificó el periódico como el periódico, como el periódico. “Boletín parroquial” OMS “Manipula a sus lectores”.









Concretamente, el comunicado de prensa SJT subraya que es ” engañoso “Calificar a Vincent Bolloré como contribuyente a” Pluralismo de ideas “Mientras el suyo” La estrategia de conquista desplegada en el sector de los medios para servir a su ideología e intereses se ha documentado en gran medida ». La Sociedad de Periodistas también critica al editorial por no especificar que su autor, Hubert Coudurier, es un columnista habitual de CNews, cadena del Grupo Vivendi, propiedad de cierto Vincent Bolloré.









” Nunca nos hemos sentido impedidos de tratar con un tema, pero este editorial es demasiadoespecifica la oficina “nueva OBS” de la SJT. doEl que nos molesta es que implica a todo el personal editorial invocando la independencia del periódico. »»





“El extremo izquierdo y el SJT”





En respuesta, un nuevo comunicado de prensa, esta vez, desde la administración del “Telegram”, se lanzó a los equipos y luego se publicó en sus redes sociales. ” El SJT está equivocado: no se trata de defender al Sr. Bolloré o sus ideas, sino de denunciar la deriva totalitaria de ciertos movimientos de extrema izquierda », ¿Podemos leerlo?









“LE “Telegrama» es independiente y defiende el pluralismo de las opiniones, por lo que es útil reafirmar que estos tienen el derecho de la ciudad en el espacio de los medios, incluso cuando se disgustan en el extremo izquierdo y al SJT “, Continúa la gerencia. ” Se estima que el comunicado de prensa no responde al fondo del problema “, Reacciona al” TV BUS Canal de comunicación urbana “el SJT que confía no saber que será la continuación del diálogo.









Note that Hubert Coudurier, the author of the editorial of Discord, is the son of Jean-Pierre Coudurier, former president of the daily from 1961 to 2001, himself the son of Marcel Coudurier, director of “La Dépêche de Brest and the West”-a former daily newspaper replaced by “Le Télégramme” in 1944-and CEO of the newspaper from 1947 to 1961, in chief of “La Dépêche de Brest y Occidente “. El hermano de Hubert Coudurier, Edouard es el actual presidente de la junta directiva y propietario del grupo Telegram.