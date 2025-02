En el juicio libio, Nicolas Sarkozy, su pulsera y sus negaciones

Narrativo

El lunes, para su primera aparición pública desde la instalación de su brazalete electrónico, el ex jefe de estado, entrevistado durante varias horas, nuevamente golpeó su línea de defensa en el caso de la supuesta financiación libia de su campaña presidencial como 2007.





¿Se siente, cuando se sienta, la apariencia se volvió en los tobillos? ¿Los sienten, estas miradas, que buscan discernir, debajo de los finos calcetines negros, la izquierda o la derecha? -, ¿el rastro del más mínimo bulto? El viernes 7 de febrero, el ex presidente de la república Nicolas Sarkozy se instaló un brazalete electrónico que debe mantener durante un año para cumplir su sentencia por corrupción e influir en el tráfico pronunciado permanentemente, el 18 de diciembre de 2024, en el asunto de «Bismuth».









Su primera aparición con el objeto del tobillo fue este lunes 10 de febrero para comenzar la sexta semana del juicio sobre la supuesta financiación libia de su campaña presidencial de 2007.





Nicolas Sarkozy ya ha pasado horas al timón, otra mitad sin parar este lunes, sin la energía y la agudeza del ex jefe de estado vacilante, es el presidente quien terminó pidiendo gracia y decretando un descanso, por lo tanto, por lo tanto, Para martillar su línea de defensa que se mantiene en tres puntos:





No firmó un pacto de corrupción con el coronel Muammar Gadafi durante su reunión en Libia el 6 de octubre de 2005; La acusación no ha demostrado la existencia de un centavo de dinero libio en la financiación de su campaña presidencial de 2007; El clan Gadafi inventó esta historia para vengarse del papel desempeñado por el presidente francés en el otoño del régimen en 2011.









A veces, ante los elementos acumulados por la acusación, Nicolas Sarkozy parece exagerar el puntaje de quien no entiende de qué está acusado: «Tengo que permanecer tranquilo y respetuoso, pero, en algún momento, es fuerte, ¡es fuerte!» Las personas inocentes tienen derecho a ser indignados, ¡no le falta a nadie! »»





«Los chicos en camino lo han desviado»





Frente a estas negaciones martilladas – «Sin pacto, sin consideración, sin dinero» –Presidenta del Tribunal Nathalie Gavarino, cuya masa de cabello blanco rizado es de lejos, elige avanzar medido como una tortuga protegida por su caparazón. Ella dedicó a la audiencia del día para revisar las declaraciones de los muchos dignatarios libios que confirmaron, durante la investigación, la existencia de dinero pagado a Nicolas Sarkozy. Algunos testimonios son bastante vagos: han escuchado, se les dijo …- Otros muy detallados, como el que existe el ex ministro de primos y ex ministro de petróleo, Choukri Ghanem, a través de su periódico, encontrado después del descubrimiento de su vida de su vida. Cuerpo flotando en las aguas del Danubio en Viena en 2012.









Esto es lo que escribió en su cuaderno el 29 de abril de 2007: «Almorzé con Bechir Saleh (ex director del gabinete de Gaddafi) Quién dijo que pagaron 1,5 millones de euros en Sarkozy, Saïf al-Islam (hijo de Gadafi) dio 3 millones y senoussi (Jefe de Servicio Secreto) 2 millones … pero les dijimos que el dinero no había sucedido, y parece que los «chicos» en el camino lo han desviado. »» El aburrido para la defensa es que este extracto es anterior cuatro años hasta la caída de Gaddafi, por lo tanto, es difícil decir que es una parte de la vasta trama incursionada por los libios para incriminar a Nicolas Sarkozy de 2011, y también es corroborado por una transferencia de una transferencia de 2.99 millones, que fue una gran pregunta la semana pasada, realizada el 31 de enero de 2006 por el Tesoro Público Libio en la cuenta de Rossfield abrió en las Islas Vírgenes a través de Ziad Takieddine, luego por otro transferencia de 2 millones de euros el 24 de noviembre, el 24 de noviembre, 2006.







«Señora, escuché sobre esta cuenta de Rossfield por primera vez en el archivo, no tengo nada que ver con esta cuenta.







– Pero el periódico Choukri Ghanem no dice que se le haya dado directamente 3 millones, por lo que este dinero podría ser dado por intermediarios, el Sr. Takieddine, por ejemplo.







– Que Ziad Takieddine ha tocado el dinero libio, eso es una certeza «admite Nicolas SarkozY





Garantía





Una primera falla aparece en la defensa de Nicolas Sarkozy, en la que el fiscal financiero Philippe Jaeglé no deja de apresurarse: porque, a menos que admitiera que el régimen de Gaddafi distribuyó a los millones al principio, este último ciertamente se había obtenido de las garantías al servicio de sus intereses antes de autorizar el pago de tales sumas. ¿Pero quién y cuáles? «Los pagos libios en Rossfield no me preocupan y no tengo explicación que proporcionar, porque de lo contrario estaría vinculado a Ziad Takieddine», Un Nicolas Sarkozy de arrancado en contacto. Uno de los abogados de los partidos civiles sintió la falla, y a su vez la explota: «¿Qué era el interés de Takieddine» mentir a los libios reconocidos por su violencia, si no podía «Para ayudarlos en Francia» ?





Los jueces todavía tienen dos meses antes que ellos para sacar la respuesta a este misterio: ¿quién estaba destinado al dinero y qué hacer?