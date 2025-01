En el juicio libio, Nicolas Sarkozy cuenta su reunión en la tienda con Gadafi

Narrativo

El ex jefe de estado se le preguntó extensamente sobre la visita al dictador libio en Trípoli el 6 de octubre de 2005, durante el cual, según la acusación, se estableció el «pacto de corrupción». Lo que defendió por más de tres horas.





Nicolas Sarkozy dejó un silencio después de escuchar al presidente de la corte, Nathalie Gavarino, haciendo su pregunta el aire de nada, de hecho, la pregunta central en el corazón del juicio del presunto financiamiento libio de la campaña de 2007: «¿Solicaste fondos?» »» La carpa Bedouine es el lienzo bajo el cual Muammar Gadafi, el dictador libio, le gustaba recibir sus anfitriones de marca durante sus viajes a Trípoli. Al igual que Nicolas Sarkozy, entonces Ministro del Interior, el 6 de octubre de 2005, durante una visita expresa a Libia, ¡apenas ocho horas! – Para hablar oficialmente del flujo migratorio. Un día en el centro de los debates, este lunes 20 de enero, antes de la Cámara de 32ᵉ de la Corte Penal de París durante el «juicio libio» que se aplica al ex presidente y tres ex ministros para ser juzgados por corrupción.





«Nunca había puesto un pie en Libia en mi vida»





Según la acusación, fue este 6 de octubre de 2005 que se completó un acuerdo entre Gadafi y el futuro jefe de estado francés, durante un tête-à-tête, para financiar su campaña. Entonces, cuando escucha a Nathalie Gavarino haciendo su pregunta, Sarkozy ahorra su efecto y termina recurriendo: «Señora, es para mí doloroso responder, me salva de responder tales preguntas. ¿Hay el comienzo de un elemento concreto? Si hubiéramos encontrado dinero en mi herencia, si hubiéramos encontrado dinero en mi campo, si estaba aislado con el Sr. Gadafi … pero allí, no es mi idea ir a Libia donde nunca he puesto un pie en mi vida , Intercambiamos treinta minutos, no estamos solos, pero con nuestros artistas, estoy con el traductor de Jacques Chirac con quien la tensión está a su altura, y habría preguntado 30 o 40 millones de euros. Se está volviendo loco. »»









Una línea que Nicolas Sarkozy, el hombro sopla en el vacío y las manos escritas a mano, se mantendrá durante más de tres horas, para esforzarse por restaurar la situación después del naufragio el jueves pasado, de su ex jefe de gabinete del Ministerio del Interior y el Hombre para hacer Todo, Claude guéant. Que había llegado a Trípoli el 1 de octubre de 2005, cinco días antes de la visita de Sarkozy. Y se había encontrado en la cena a tres con su propio libre albedrío, se había curado al timón, con el intermediario Ziad Takieddine, maestro sulfuroso de las negociaciones de grandes contratos, y Abdallah Senoussi, cuñado de Gadafi, jefe de inteligencia local , Funcionarios número dos del régimen y especialmente condenados en ausencia en Francia a cadena perpetua por ser el jefe de pensamiento del ataque DC-10 contra la aerolínea de UTA, en el que murieron 170 personas (incluidos 54 franceses).





«Estaba haciendo ruidos extraños»





Para la acusación, es precisamente el destino judicial de Senoussi, y la promesa de eliminar su orden de arresto internacional, que constituiría la contraparte de los fondos otorgados por Gadafi, en un «Pacto de corrupción» atado a través de Takieddine. El Sr. Sr. Cometió un error. Pero cuando dijo «Caí en una trampa», lo creo «, explica el ex presidente de la república. No hay duda de que Nicolas Sarkozy cobra demasiado a su antiguo compañero de viaje, a pesar de que ya lo había liberado el primer día de audición …





Sus golpes, el ex jefe de estado los mantiene para Takieddine, ausente de la corte porque está huyendo en el Líbano pero omnipresente en los debates con sus declaraciones ruidosas (y cambiantes) durante la investigación, hasta que se convierte en «eso -the- frono-le-nom-tons-tiempo ”. O para Gadafi, presentado como un bufón tan peligroso como irracional con una logorrea sin fin: “Estaba haciendo ruidos extraños. Yo, pensé que era drogadicto, no soy un especialista, nunca he fumado … « O finalmente para establecer la tesis de una reunión en piezas, este mismo 6 de octubre de 2005, con Abdallah Senoussi, como informó Ziad Takieddine durante un interrogatorio. En el avión que trajo a Sarkozy a Trípoli, por la mañana, el jefe del DST, Pierre de Bousquet de Florian, le había advertido contra la posible presencia del pensamiento del ataque DC-10 en Uta y advirtió sobre la posible trampa de la trampa . Claude Guyant, quien estaba según su testimonio cayó en la misma trampa cinco días antes, no había tratado de llevar el incidente a su jefe …









Otro muy cercano a Nicolas Sarkozy, su amigo de cuarenta años, Brice Hortefeux, también conoció a Senoussi en Trípoli, unas semanas después de la visita de Nicolas Sarkozy. Lo explicará ante el tribunal en una próxima audiencia. Reanudación de debates el miércoles.