En el juicio libio, la extraña venta de las dos pinturas de Claude Guéant y la caja fuerte de Alexandre Djouhri

Narrativo

Durante dos días, el Tribunal Penal de París diseccionó la venta, en gran medida sobrevaluada según los expertos, por 500,000 euros en dos mesas que pertenecían al ex secretario general del Elíseo. El circuito financiero podría estar vinculado al dinero libio.





La luz se desplaza en la sala del tribunal, el retroprojector se ilumina. Aparecen dos pinturas, primero borrosas, cuyos contornos se vuelven más claros. Pinturas grises y oscuras, tituladas «barcos por mar agitado» y «vasos altos por mar agitado» de un pintor flamenco del 18mi siglo, Andries van Eertvelt, popular entre los amantes de este tipo de marine.





Estos dos lienzos ocuparon los últimos dos días del juicio libio, miércoles 19 y jueves 20 de febrero, intercalados con otros debates: el estado de salud de Claude Guyant no le permitió aparecer más de una hora al día, fue necesario dividir los interrogatorios. Llevado a cabo en condiciones increíbles en 2008 por un misterioso abogado de Malasia por la suma igualmente sorprendente de 500,000 euros, la venta de estas dos pinturas ocultas, según los jueces investigadores, una operación de corrupción orquestada a través de Alexandre Djouhri para beneficio del ex secretario general de Elysée. El dinero podría provenir de Libia, incluso si no está en relación directa con las sospechas de financiar la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007.





Pinturas fantasmas





Claude Guyant, de 80 años, avanza en el bar de la Corte Penal de París, se encuentra en la silla especialmente instalada para él y confirma la versión dada durante la investigación: compró las dos pinturas a principios de la década de 1990 por una suma de la cual ya no recuerda, entre 30,000 y 50,000 euros, él y su esposa, quien está tomando este tipo de obras de arte. ¿Por qué, ha preguntado el presidente, nunca ha sido seguro? «Dados mis deberes, vivía en lugares seguros, mantenidos por la policía»replica a Claude Guyant, ex prefecto y director general de la Policía Nacional. El tono no variará. Asegurado, agudo, a veces ligeramente arrogante, y esto, a pesar de las múltiples inconsistencias, incluso las improbabilidades, que marcan la historia de estas pinturas.





Por qué, con la excepción de una mujer limpia que concedió tenerlos «Quizás visto»¿ninguno de los empleados de la familia guéant recuerda a estas armadas? «Cuando limpias, no prestas atención a este tipo de cosas»apoya a Claude guéant, quien todavía enfatiza que uno de estos empleados, «Nacionalidad camboyana», French muy dominado y «No era nuestra cultura», Sin comprender el enlace con la pregunta formulada.









Por lo tanto, estas pinturas fantasmas se vendieron más tarde. En el otoño de 2007, Claude Guyant dijo que fue invitado por el embajador de Malasia en Francia a una cena en el Ritz. Se invita a un abogado, Sivajothi Rajendram, que murió hoy, y el sujeto deriva del art. Claude Guyant y él simpatizan, el abogado es invitado a la casa del Secretario General de Elysée para admirar sus pinturas.





Seducido por los marines flamencos, mmi Rajendram luego se ofreció a adquirirlos para uno de sus clientes a un precio asombroso de 500,000 euros. «El Sr. Rajendram hizo una propuesta al final del año, y debo decir que no intenté hacer una evaluación de esta propuesta, no soy, por función o por gusto, un comerciante. Me pareció satisfactorio y acepté «comenta guéant. Especialmente porque esta suma es oportuna: los 500,000 euros, pagados en marzo de 2008, le permitieron más tarde adquirir un apartamento en los 16mi Distrito de París sin hacer un crédito.





Experiencia legal





Las inconsistencias observadas durante la investigación de ninguna manera perturban la historia del «Cardenal», su apodo de la triunfante Sarkozia. El embajador de Malasia ya no estaba en el cargo en 2007 y no recuerda ninguna cena? Claude guéant no lo explica. El abogado de Malasia, después de tratar de evitar a los magistrados franceses, dijo durante la investigación que se estaba curando a sí mismo quien exigió 500,000 euros. «Fue él quien estableció el precio y no yo. »» ¿Cómo explicar la diferencia entre el monto estimado por el experto legal, entre 30,000 y 35,000 euros, y la suma pagada por el abogado de Malasia? «En un artículo de prensa, se menciona que una de las pinturas de este pintor ha vendido más de un millón de euros»no desmantela a Claude guéant, cuyos consejos nunca han solicitado una contraexpertización judicial de las obras.









Alexandre Djouhri mira con calma a su antiguo amigo que lucha al timón. Pronto será su turno de venir y responder las preguntas. Subiendo la pista de 500,000 euros, la encuesta ha demostrado que la cuenta del abogado de Malasia fue solo un paso. Esta misma cuenta había sido abundada por la misma suma dos días antes por el saudita Khaled Bugshan. Este recibió esta misma cantidad dos años después, adornada con 100,000 euros adicionales, de Alexandre Djouhri.





Un «reembolso» según la acusación, y un posible vínculo con el dinero libio: las mismas cuentas, los mismos actores, el mismo circuito financiero tomado prestado para permitir que el argentier del régimen de Libia, Bechir Saleh, y sus fondos soberanos, Libia Africa (LAP), lo que acumulan a Villas en Mougins (Alpes-Maritimes) que pertenece a Alexandre a Alexandre. Las sumas también habían pasado por las cuentas de Bugshan, el abogado de Malasia y Alexandre Djouhri.





Escenario de BrinqueBalant





«¿Son estas personas, Khalid Bugshan, Alexandre Djouhri, quien sugirió que hablaras sobre esta cena con el embajador que estaba cerca de ellos?» »»solicita a uno de los fiscales financieros a Claude Guyant. En otras palabras, ¿se le dictó este escenario de rascado? ¿Y no habría venido a decirlo? “Repito que solo tenía un interlocutor, el Sr. Rajendram. Sr. Djouhri, nunca le conté sobre este asunto, él tampoco me contó «persiste Claude guéant.





Excepto que la costilla del «Cardenal», separada de uno de sus checkmen, se encontró en la caja fuerte de la villa suiza de Alexandre Djouhri durante una búsqueda. Que un certificado en disputa que dio fe al valor de sus pinturas estuviera acompañado por un documento vacío, solo que llevaba el encabezado del experto. Se encontró un documento similar, todavía en Alexandre Djouhri.







«Es muchas coincidenciasseñala uno de los fiscales financieros.







– Haces coincidencias.







– ¿Haces peligros?







– Hago realidades. »»





El interrogatorio de Alexandre Djouhri no permitirá avanzar. Bajo la mirada quemada de los tres fiscales del Parque Financiero Nacional, provocando algunas risas sarcásticas, el antiguo intermediario agita sus armas y se pierde en las improbabilidades.







«¿Por qué había una costilla de Claude guéant en tu baúl?»solicita al presidente.







– Nunca he visto esta costilla conmigoresponde Alexandre Djouhri.







-¿Cómo ha ocurrido?







– Entonces, no lo sé. Cómo pondré una costilla de Claude guéant en un baúl, ¡qué idea!







– ¿Quién lo puso?







– Persona.







– ¿No llegó solo a tu casa?







– Eso está claro. »»





Por lo tanto, serían los investigadores, o tal vez el juez, que vinieron a la búsqueda, que lo habría archivado. «Estas son serias acusaciones»subraya al presidente. «Tengo otras acusaciones serias»responde djouhri, sin decir cuáles. Nadie es, preguntas, el intermediario ha perdido su seguro. Claude guéant ya no está allí para escucharlo.





Al regresar al bar este jueves para terminar su interrogatorio, el ex ministro del interior no ha cambiado la versión. Nunca habló con nadie sobre esta venta de pinturas, si no con el abogado de Malasia.





«El Sr. Sarkozy pudo decir que eras ingenuo, intenta al presidente. ¿Te arrepientes de haber confiado en algunas personas?





– No estoy seguro de que sea un defecto total ser un poco ingenuo. »»





Nicolas Sarkozy ya no está en la sala del tribunal para apreciar. Los debates ya no le preocupan directamente y el presidente lo autorizó a dejar el banco del acusado.