En el juicio de Sarkozy, los flujos financieros en el corazón de los debates

Narrativo

En el juicio de Libia, el tribunal ahora analiza los flujos financieros que, según la acusación, ha alimentado la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy, en este caso donde el ex presidente y tres ex ministros son juzgados por corrupción.





Es un fideicomiso cuyo nombre de repente suena divertido premonitorio para su principal beneficiario: Cactus. Este jueves 6 de febrero, al frente de la corte de París, Thierry Gaubert, un ex cercano y colaborador de Nicolas Sarkozy, experimenta todas las penas del mundo para eliminar esta vergonzosa espina plantada en medio de sus zapatos encerados. Este septuagenario con un aspecto mundano, el cabello gris retrocedido, eternamente bronceado, ex esposo de Hélène de Yugoslavia, se repetía maravillosamente «Está muy claro» A las cuestiones del tribunal, las condiciones bajo las cuales la suma de 440,000 euros aterrizaron el 8 de febrero de 2006, en su cuenta de cactus en un banco en las Bahamas de la cuenta libanesa de la compañía Rossfield que pertenece a la intermediaria Ziad Takieddine, Realmente no.





«Una villa a costa de un apartamento de dos habitaciones en París»





Unos días antes, el 31 de enero de 2006, la misma cuenta del Franco-Lebanés recibió una transferencia de 3 millones de euros del Tesoro Público Libio (recibirá otros dos millones de euros de los Servicios Secretos de Kadhafist en noviembre de 2006). Una cronología que hace que la acusación diga que este dinero se habría utilizado para financiar la campaña Nicolas Sarkozy 2007, mientras que el Tribunal Penal de París comenzó, el fin de semana, analizar el componente de los supuestos financieros sospechosos de flujo.





Antes de los jueces, Thierry Gaubert, ex director de asuntos públicos del Grupo BPCE, ofrece una versión completamente diferente. Según su historia muy confusa, este dinero no estaba destinado a él. En ese momento, el empresario Thierry de la Brosse, un amigo que tiene en común con Ziad Takieddine, fue construido una casa en Colombia, cerca de donde el propio Thierry Gaubert era dueño de una villa comprada «Por el precio de un apartamento de dos habitaciones en París», Quiere especificar. Solo que este amigo en cuestión experimenta dificultades financieras para completar el trabajo de esta casa, el intermediario franco-libanés habría acudido a él con esta transferencia. “Thierry de la Brosse no tenía una cuenta en el extranjero. Me preguntó si era posible pasar por el mío ”, Explica Thierry Gaubert con voz vacilante, a veces casi inaudible. Posteriormente, este último habría hecho varias transferencias a la cuenta de otro amigo común, viviendo en Colombia y responsable de supervisar el trabajo de la villa en cuestión.









«Pasó su vida en aviones»





Es un eufemismo decir que estas entradas financieras sudamericanas cuestionan la corte. «¿Es imposible enviar dinero a Colombia si no tienes una cuenta?» »»le pregunta a la presidenta Nathalie Gavarino en un tono falsamente ingenuo. El magistrado señala otro punto sorprendente: las sumas disparadas desde la cuenta de cactus a Colombia son siempre «Cuentas redondas». «Fue redondeado», Responde a Thierry Gaubert sobre su amigo que supervisa el trabajo.





Él mismo da la impresión de hacer mucho redondeo en sus declaraciones. Durante su custodia policial, la parte interesada, de hecho, había dado otra versión de los hechos sobre esta transferencia de 440,000 euros. “No tenía documento, ya no recordaba esta transferencia. Pude reconstruir la historia después «, ¿Está justificado hoy? “Con cada respuesta, tenemos un nuevo elemento. Estoy buscando lógica, por el momento, no la percibo ”, Sin embargo, exaspera al magistrado.





El caso parece aún más nebuloso, ya que Thierry Gaubert no tiene facturas para justificar las transferencias y no sabe si los 440,000 euros eran un préstamo o una donación: “Ziad Takieddine no respondió claramente a los reembolsos del Somme. No sé. »» Como Thierry de la Brosse murió en 2010, será complicado escuchar su versión de los hechos.





En general, Thierry Gaubert da la impresión de no saber mucho sobre sus respuestas a menudo evasivas en la corte. Por lo tanto, realmente no sabía en ese momento la actividad de su amiga Ziad Takieddine. Tampoco sabía nada sobre sus viajes en Libia. El 31 de enero de 2006, el día de la transferencia, le desea «Que tengas un buen viaje» por mensaje, pero asegura que nunca supo que fue a Trípoli: «Pero nunca me habló de Libia, Pasó su vida en aviones, no me dijo a dónde iba, le deseé un buen viaje, eso es todo. »»





«La única área gris es efectivo»





Para su defensa, Thierry Gaubert también afirma que sus relaciones con Nicolas Sarkozy habían distendido desde 1995, la fecha en que dejó la oficina del Ministro de Presupuesto. Sin embargo, sus agendas están marcadas por la mención: «Cena de NS», «Cena de esta noche», «Campaña de NS» …





El fiscal de la oficina del fiscal financiero nacional Quentin Dandoy, por su parte, señaló otra rareza. La cuenta de Cactus experimentó dos picos de actividad con respecto a las transferencias entrantes: en 1995 y entre 2006 y 2007, dos períodos electorales (entre enero de 2006 y mayo de 2009, la cuenta recibió 1.9 millones de euros, nota del editor). » Ves dinero Takieddine en todas partes ”, Defiende a Thierry Gaubert, recientemente sentenciado en apelación en el caso de Karachi, sin realmente dar explicaciones.





«¿Encuentra una sola línea de salida de esta cuenta que probablemente alimente la campaña?» » También se lanza, de repente parece revivir. Según su abogado, Mmi François Slaine, «La única área gris es efectivo», Comprenda las especies eliminadas de esta cuenta de cactus. Porque si este dinero ha alimentado bien la campaña, ¿cómo salió de la cuenta? Sin embargo, según el abogado, sus retiros comenzaron en 2004 y continuaron en los años siguientes. Hubieran permitido que su cliente financiara su estilo de vida y el de su antigua mujer. «Para el año 2007 (fecha de la campaña), estos retiros ascienden solo a 30,000 euros», Tenga en cuenta el abogado.





«Dieciséis versiones diferentes»





«Estamos hablando de varios millones de fondos, se había defendido el día antes de Nicolas Sarkozy, cuando se abrieron los debates sobre flujos financieros que supuestamente alimentan su campaña. Deberíamos encontrar el rastro en mi herencia o en las cuentas de mi campaña, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer que desaparezcan las mismas sumas? ¡Es imposible! Ahora, rastros, no hay ninguno, ¿y sabes por qué? No hay misterio, el presidente: ¡porque no hay nada! »»









Luego, el tribunal examinó las declaraciones fluctuantes de Ziad Takieddine sobre los descuentos en efectivo que habría hecho en el campamento de Sarkozy. «El Sr. Takieddine tenía dieciséis versiones diferentes», recuerda al ex presidente de la república. «Y incluso un poco más»corrige al presidente de la corte. Durante sus interrogatorios, el intermediario afirmó haber recuperado fondos en efectivo en Trípoli de Abdallah Senoussi, el cuñado de la «Guía», y los ha transmitido al Ministerio del Interior tres veces. Según él, una primera maleta que contiene 1.5 millones que un segundo que contiene 2 millones a Claude Guyant, según él. Luego, un tercio de 1.5 millones a Nicolas Sarkozy en persona. “La loca idea de que este caballero puede ingresar sin el lugar de control Beauvau, mojado de boletos, es una locura. Este individuo declara haber venido a mis apartamentos para darme una maleta. Es muy creíble, de hecho. Luego le digo: «Gracias, toma una copa la próxima vez y no olvides el servicio» «bromea a Nicolas Sarkozy. El día en que Ziad Takieddine afirma haberle dado una maleta en efectivo, el ex ministro del interior no estaba ubicado Beauvau: «Este 28 de enero de 2006, Takieddine realmente llegó de Libia, pero no estaba en París … Estaba en el sur de Francia, en mi hermano, fue verificado … ¿Qué credibilidad podemos darle al Sr. Takieddine? Ninguno. »»





«Un atuendo tradicional y cajas de fechas»





Respondiendo preguntas de la corte sentada en una silla roja debido a su estado de salud, Claude Guyant también cuestionó las declaraciones fluctuantes del intermediario. Este último había cambiado durante el procedimiento su versión para explicar que le había dado los fondos al Quai Branly y ya no al Ministerio. Pero en el momento del supuesto descuento, el ex Secretario de Elysée aún no ocupaba un alojamiento en la compañía en Quai Branly. «Nunca he visto dinero libio», dice Claude guéant, agregando haber recibido solo regalos «Un atuendo tradicional y cajas de fechas» de los libios. Antes de entregar su versión de los hechos: «El Sr. Takieddine le pidió a Abdallah Senoussi el dinero en la campaña de Nicolas Sarkozy, sin este último o yo conociendo sus solicitudes. Mantuvo el dinero para él. »»





El estudio de los flujos financieros libios continuará la próxima semana.