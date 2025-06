En el Congreso de PS, Jérôme Guys describe a Jean-Luc Mélenchon como “bastardo antisemita”

Por

Rémy dodet



14 de junio de 2025



16 de junio de 2025

Tiempo de lectura: 2 min.

Al intervenir en la galería del Congreso del Partido Socialista, el Diputado de Essonne pidió a sus camaradas que cesaran todas las relaciones con la Rebeliente Francia.





No fue planeado, no premeditado. “Sí. Salió así. Entonces …”, Él soltó, sus ojos dañados, unos minutos después de su discurso. Este sábado por la tarde, frente a cientos de ejecutivos y activistas socialistas, Jérôme Guydj calificó a su ex mentor Jean-Luc Mélenchon como “Bastardo antisemita”, provocando los aplausos de la habitación. Un nivel de lenguaje que hasta ahora había evitado en público. Antes del insulto, había dividido una larga diatriba para justificar su posición sobre el conflicto árabe israelí.





“Cuando digo que no es posible y deseable defender el reclamo de Palestina desde el mar hasta el río, defiendo la posición histórica de los socialistas, en particular que de François Mitterrand en la Knesset en 1982. En ese momento, me convertí en el Genocidal Sionist para Mélenchon. Tengo un terrible asesinato que me dijeron que me dijeron antes de que me dijera la primera vez de mi vida. que se convirtió en un bastardo antisemita con palabras que son absolutamente insoportables para nosotros ”, dijo.





El Diputado de Essonne intervino este sábado por la tarde en la galería del centro Prouvé en Nancy, donde este fin de semana se lleva a cabo en el 81º Congreso de un partido socialista que, incluso si lo defiende, sigue obsesionado con la figura tutelar de Jean-Luc Mélenchon. Hace tres años, gracias a la formación de las nueces, Groedj había regresado al jefe de los rebeldes que alguna vez fue su mentor en la política. Pero luego había roto con él el día después del 7 de octubre, cuando el rebelde se negó a calificar a Hamas como una organización terrorista y brilló por su ausencia de empatía con las víctimas de la masacre.





Desde esta ruptura, los dos hombres son invectivos a intervalos regulares. La disputa, que no termina, acredita cada nuevo episodio la idea de Vallsian de las dos izquierdas irreconciliables sobre la cuestión de los valores. A finales de abril de 2024, en medio de las elecciones europeas, Jean-Luc Mélenchon había escrito que su antiguo protegido estaba siendo “Alrededor de la estaca donde conserva la correa de sus membresías”. La sentencia había golpeado a los funcionarios electos de Francia rebelde. “Esta es la primera vez que he estado lejos como judío”, dijo Jérôme Groedj. Desde entonces, a menudo ha sido conspirado por los ejecutivos de Francia rebelde que lo gravan como sionista. También en el campo, se ha complicado. Por lo tanto, se ha compuesto recientemente por una manifestación contra la islamofobia con gritos de “PS Party Sionist”. Sabía tal contratiempo durante el desfile del 1 de mayo.





En las redes sociales, la reacción de lo rebelde al insulto no pasó mucho tiempo. Una cuenta anónima de Twitter cerca del movimiento melenceo dio a los LA. “El odioso odioso Jérôme Groedj posa desde la resistencia al aire de la época mientras navega en los medios de comunicación para gastar en la televisión durante meses por autoalmacenamiento y para difundir el pseudo-caraje de los matices mintiendo e insultando a Mélenchon.» »









Después de su golpe de sangre, el diputado de Essonne instó a sus camaradas a detener cualquier relación con los rebeldes. “Soy un ferviente defensor de la reunión de la izquierda y los ambientalistas, pero me ajusto colectivamente: no vendamos nuestra alma hoy en nombre de estos fanáticos Huae.»