En Alsacia, los votantes de RN, mezclados con la condena de Marine Le Pen, ya están recurriendo a Bardella

Los pasillos del centro comercial de paseos de compras, ubicados a unos diez kilómetros al norte de Estrasburgo, están comenzando lentamente a llenarse este martes 1jerga Abril, alrededor de las 10 a.m., los trabajadores van detrás de la caja registradora de sus tiendas, los caminantes hacen arma de ventana cuando otros aprovechan los primeros rayos de sol en la terraza. Todo se hace para olvidar los alrededores del área comercial de concreto en las afueras de la capital alsaciana: ruido artificial de las aves en árboles, camiones de alimentos depositados en la moda de Londres a lo largo del pasillo principal, los escaparates de tiendas de madera. Un capullo detrás del estacionamiento gigante que favorecen los habitantes en lugar de tratar de estacionar en el centro de la ciudad de Estrasburgo.









Las tiendas se extienden en medio de tres municipios en Bas-Rhin: Reichstett, Vendenheim y Mundolsheim. Tres pequeñas ciudades de dormitorios de los suburbios de Estrasburgo bastante ricos que están abandonando cada vez más el boletín correcto tradicional en la cabina de votación para recurrir a la concentración nacional de Marine Le Pen. En las elecciones europeas de 2024, las tres ciudades colocaron la lista de RN dirigida por Jordan Bardella ampliamente en la cabeza (31.35 % de los votos en Reichstett, 29.24 % en Vendenheim y 29.41 % en Mundolsheim).





Así que este martes por la mañana, los votantes de la parte lejana y derecho vinieron a hacer su suspiro de compras. «¿Qué quieres que te diga?» »»lanza algunos. «¡Ah, no! No respondo a la política»agregue otros cuando este último se enoje francamente: «De todos modos, ¡hacen lo que quieren!» »» Los «ellos» son Emmanuel Macron, Justice, los magistrados, el tribunal, el estado … un poco de todos. Una mezcla de aquellos que marine le plano, la mascarilla de la RN, acusada en el periódico de 20 horas tf1 de haber tomado un «Decisión política» Después de su condena el lunes a cuatro años de prisión, dos de los cuales están cerca y, sobre todo, cinco años de inelegibilidad en el caso de los asistentes parlamentarios europeos. El líder de los diputados de RN en la Asamblea Nacional, que recibió notablemente el apoyo de Vladimir Putin y Elon Musk, castigó un «Día Landy para nuestra democracia» Y «Prácticas que se creía que estaban reservadas para regímenes autoritarios».







Una de las entradas al paseo comercial de compras del centro comercial abierto ubicado en Reichstettt durante diez kilómetros al norte de Estrasburgo. M. B. para «Le Nouvel OBS»





«Los fiscales hacen malabarismos con palabras»





La boina de tartán atascada hasta la cima de los ojos, envuelta en su abrigo con un collar con la mirada del inspector retro, Gilles aprovecha su paseo por la mañana, acompañado por su gran perro rojo. «Han pasado años desde que querían matar el Frente Nacional y eso es todo, llegaron allí»plaga el jubilado de 63 años al castigar un «Esquema político orquestado por Emmanuel Macron». Sin embargo, este martes por la mañana, el Fiscal General del Tribunal de Casación Rémy Heitz todavía recordó en RTL Radio que esta decisión judicial «No es político». Ella es «Judicial» y fue «Renderizado por tres jueces independientes e imparciales «, Asignó uno de los dos magistrados más altos de Francia. Una discusión barrió con un fondo de Gilles:







«Los fiscales, dicen lo que quieren, hacen malabarismos con las palabras. No es válido».





Para Sylvaine, también retirado, ya no hay ninguna cuestión de seguir cuatro caminos. «Este fiscal es un gran idiota»suelta esta mujer pequeña de 67 años mientras intenta contener el resto de su ira. Ella no quiere detenerse en el tema, finge partir de nuevo en el camino a su viaje matutino cuando la ira se eleva más: «Todos los justos son gauchos y no quieren que esté en el poder». Lunes por la noche, frente a su televisión, ella religiosamente vio el discurso de Marine Le Pen. «Ella habló bien»Juez Sylvaine Aunque admite sentir una forma de decepción: «Cuando hicimos una mierda asumimos.» »









«Debería dejar que Jordan Bardella tome las riendas»





Otros votantes fieles de Marine Le Pen quieren que no haya asumido claramente sus fallas. «Todavía es una pena criticar a otros y decir irreprochable y, al final, no serloBreath Emeline. Ella jugó, perdió. »» Sentado frente al Sol, el director de una empresa de investigación privada de 34 años no se sorprende. Al apretar su pequeño bolso negro, la joven bien vestida se desenrolla:







«Hubiera preferido que ella dijera:» Lo hice, me merodean «.» »





Sin embargo, no recurrirá a otros partidos políticos, demasiado decepcionado por el derecho tradicional que alguna vez acusó. Con un nombre en mente: Jordan Bardella, presidente de The National Rally, jefe de la lista durante las elecciones europeas de hace casi un año, querida de los jóvenes en las redes sociales y los jóvenes elegidos por primera vez por Marine Le Pen para Matignon en su boleto presidencial para conquistar el poder. «Lo que dice me parece coherente, me gusta el personaje»abunda a Emeline.









Frente a ella, Fabrice, 52 años aprueba. Marine le pluma «Debería regresar y dejar que Jordan Bardella tome las riendas». Cortadora el almacén. Tiene muchas más cualidades y talento ”. Marine Le Pen, quien ha anunciado apelar, por el momento, por el momento, no tiene la intención de dejar el brazalete a su joven sucesor a la cabeza de la fiesta para ver el partido jugando desde la barrera. «No voy a ser eliminado así»ella volvió a marcar el lunes por la noche.