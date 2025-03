Elevar casas, optimizar el espacio ... Soluciones a la crisis de la vivienda

Tiempo de lectura: 5 min.

Descifrado

Por un lado, una tierra cada vez más rara; por el otro, pabellones poco ocupados. Una de las respuestas a la escasez de viviendas sin concretamente concreto es optimizar la ocupación de las casas existentes. Las ciudades y los desarrolladores están trabajando en el tema.





«¿Cómo mantener la casa? »»se preguntaban Annie y Alain Piacentino, de 69 años y 81 años, residentes de Lilas (Seine-Saint-Denis), cuando vieron el enfoque de jubilación. Cómo mantener y financiar los cargos de este opulento edificio desde finales del siglo XIX, 350 m² al borde de París, comprado en 1984. Cuando tomaron posesión de las instalaciones, Annie, técnico de laboratorio, estaba embarazada. En la planta baja, Alain, fisioterapeuta, instaló su oficina. Con sus dos hijas, nunca se arrepintieron de haber cruzado la carretera de anillo para ganar metros cuadrados y un gran jardín. Pero cuarenta años después, las chicas se fueron, Alain decidió colgar y la casa parecía muy grande … y los cargos, insostenibles. «No estamos en absoluto de que nos quejen, pero la jubilación de las profesiones liberales no es enorme … para poder quedarse, necesitamos un ingreso adicional»resume a Annie.









En 2019, una exposición sobre «The Future Grand Paris» los puso en camino. Descubren Iudo, la nueva empresa de tres arquitectos-Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle y Nicolas Bisensang-que apoyan a las personas con proyectos de transformación suburbanos. Una vez que la opción de construir un anexo que se alquilará en el jardín prohíbido por el plan urbano local, y la de vender la casa y mantener una pequeña parte contigua, se impone un proyecto: transformar el garaje y el entrepiso con vistas, para construir un estudio en la planta baja y un 3 habitaciones por encima, con acceso separado. ¡Tres en uno!





Esta «densificación suave» se redondeó por encima del final del mes de Annie y Alain. Pero ahí «División Intrapvaviller»como decimos en la jerga de los desarrolladores del territorio, tiene otros intereses: hace posible aumentar el suministro de viviendas en áreas en tensión al tiempo que reduce el impacto ambiental de la construcción inmobiliaria. De hecho, la optimización del uso del Parque de Edificios existentes, una de las palancas de lo que se llama «sobriedad de la tierra», limita la artificialización de los suelos (según Cerema, el consumo de espacios es hoy, con el 66 %, principalmente destinado a hábitat), las emisiones de co₂ que resultan de él (según Ademe, cada ha del espacio agrícola natural y forestal artificializado. 290 toneladas de CO₂), y reduce el consumo de energía (1). La red de transporte de electricidad (RTE) incluso lo ha convertido en una pista de trabajo muy seria en su escenario de sobriedad energética de 2050.





Desde noviembre de 2022, se alquilan los dos apartamentos creados en la casa de Annie y Alain. El estudio, con cuarenta años, que paga 900 euros en alquiler. Las 3 habitaciones en … una de las fundadoras de Iudo, Benjamin Aubry, y su compañero, que pagan 1.300 euros en alquiler – «Aprovechó la oportunidadtiene a Annie. Pero no habríamos tenido problemas para encontrar inquilinos, ¡todos están tratando de alquilar! »» No se ha previsto poner estos apartamentos en Airbnb. No es el estilo de la casa: «Soy más del tipo que ir a las cajas con boxers que a los fondos automáticos. Y si hubiéramos podido pagarlo, habríamos realizado alquiler en el arrendamiento de solidaridad. »» En lugar del desfile de maletas con ruedas, una armada de bicicletas ahora se encuentra en el patio, que también se ha convertido en una terraza de elección para los inquilinos, que improvisan los aperitivos. Annie y Alain lo acomodan: “Estamos muy separados, es como una casa al lado. ¡Y nosotros también, organizamos fiestas en esta casa! »»









Pabellones subcupiados





Encontramos este tipo de operaciones virtuosas aquí o allá. En Malakoff (Hauts-de-Seine), Julien Pollet, de 45 años, y su compañero, transformaron su casa (48 m² en una parcela de 220 m²), para ampliarla, pero también para crear alojamiento adicional. Sin tocar el jardín, la casa ahora es de 114 m², a la que se agrega un estudio de 35 m² construido en el garaje y alquilada con una pareja de estudiantes, por alrededor de 950 euros, «Nos ayuda a pagar el préstamo y el trabajo»dijo Julien. Un propietario retirado, en el set de Saclay, ha transformado el Old Craftsman Workshop que ocupó el fondo de su trama en una vivienda para estudiantes … pero estas transformaciones cualitativas siguen siendo extremadamente puntuales. ¿Podrían desplegarse a gran escala, en áreas suburbanas, por ejemplo?







En Malakoff, Julien Pollet, de 45 años, y su compañero, transformaron su casa de 48 m² (fotos principales) para ampliarlo y crear alojamiento adicional. Sin tocar el jardín, la casa ahora es de 114 m² (foto central). Iudo





En el papel, está lejos de ser absurdo, en vista de la dinámica del consumo de espacios: la demanda de tierra es particularmente fuerte al borde de las áreas urbanas y en la costa, y la evolución demográfica del país: “En Ile-de-France, la mitad de los dueños de casas tienen más de 55 años. Y en Francia, es el 60 %recuerda a Benjamin Aubry. Estas personas viven solas o en dos, debido al envejecimiento de la población. »» En la práctica, hay muchos obstáculos que superarse. No solo debería querer ver nuevas cabezas caídas en una casa que a menudo ha sido ocupada sin compartir durante décadas, sino que sobre todo debe poder financiar su proyecto. La operación de Alain y Annie Aux Lilas les costó 200,000 euros, una suma que pudieron invertir porque tenían dinero … “Sin equidad, no podríamos haberlo hecho. Con la edad, los bancos ya no prestan. »»





Se agrega un obstáculo. Si las reglas de planificación urbana son muy preciosas para preservar las parcelas de vegetación en áreas densas destinadas a convertirse en islas de calor con calentamiento global, algunos tienen el regalo de hacer que la cabra Benjamin Aubry y sus colegas: «Si crea un alojamiento adicional en la parte inferior de la trama, debe crear al menos dos espacios de estacionamiento, duplicar las carreteras de acceso, bordear la acera, incluso si significa cortar árboles … Estas limitaciones secan las posibilidades de transformación de las áreas suburbanas. »» Grand Paris Aménage (GPA), sin embargo, decidió tomar el tema de los cuernos.





En la escala del vecindario





Este establecimiento público responsable de promover la renovación urbana y sostenible en Ile-de-France ha creado un grupo de trabajo dedicado a la «intensificación suburbana», que reúne, junto con Iudo, un paisajista ecologista, una oficina de movilidad y estacionamiento, otra para carreteras y redes, y una firma de renovación de energía. “La idea es reflexionar sobre la escala de un vecindario en lugar de individual, para imaginar la agrupación, en espacios de estacionamiento, por ejemplo. Pero es una transición que también es social y requiere tiempo «explica Benjamin Aubry. Se está estableciendo un experimento en Houilles (Yvelines), la ciudad de West Parisian, ubicada idealmente un tiro de piedra del Distrito de Negocios de Defensa y en una línea Rer, y que sufre una presión inmobiliaria muy alta por estas razones.









«Hasta ahora hubo dos respuestas, Resume al alcalde (Lrem) Julien Chambon. O afeitar la existencia y reconstruir una ciudad mucho más densa, a riesgo de perder nuestra identidad suburbana, verde y de tamaño humano: fui elegido contra esta visión del edificio. O congelar todo, con la clave para un aumento en el medidor cuadrado y la exclusión de los habitantes que hicieron la ciudad: clases medias, trabajadores … « Como parte de un acuerdo con GPA, podrá proporcionar una tercera respuesta: alentar a los habitantes de dos distritos suburbanos a agregar un piso, o uno o dos estudios dentro de las paredes, brindándoles apoyo global para superar las limitaciones regulatorias y financieras que lideran los proyectos. El potencial es significativo: “Las casas de Houilles están habitadas por menos de dos personas en promedio. Los niños se fueron de 200 m² para una o dos personas, que no quieren irse pero no pueden permitirse el lujo de renovar. Viven solos, en Colanders térmicos »detalla al alcalde. En total, se podrían crear 2.000 viviendas en 60 ha … siempre que los habitantes se lanzaran. Queda por convencerlos.





◗ 1 – Según Insee, el proyecto de ley de energía del hogar sería un 10 % más bajo sin la expansión urbana de los últimos 20 años (Social Portrait 2010).