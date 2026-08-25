Franquicias médicas: el gobierno aumentará el techo anual… en detrimento de los enfermos graves

Publicado el 24 de agosto de 2026 a las 20:09 horas. Lectura: 2 min.

Él persiste. De hecho, el gobierno aumentará la cantidad máxima de deducibles médicos que siguen siendo responsabilidad de los asegurados, incluso si el aumento finalmente será menos pronunciado que el anunciado en julio.

El lunes, el Gobierno sometió a consulta al Seguro de Salud un proyecto de decreto que eleva a 140 euros anuales el límite máximo anual de franquicia (de 1 a 4 euros) que pagan los asegurados sociales por cada caja de medicamentos, cada consulta médica, intervención paramédica o incluso transporte sanitario… Este límite está fijado en 100 euros por asegurado desde 2005.

Para el Ejecutivo, que finalmente renunció a duplicar este límite hasta los 200 euros como quería en julio, este umbral de 140 euros corresponde a una simple toma en consideración de la inflación desde 2005.

“El gobierno ha tomado nota de las reservas y oposición expresadas por los consejos de las cajas de seguridad social, representantes de los profesionales de la salud y de los pacientes contra su proyecto inicial de duplicación” del límite máximo global, indicó la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

Con el nuevo tope de 140 euros, que entraría en vigor el 1 de octubre, “El impacto medio para los asegurados que pagan estas franquicias y cotizaciones fijas se estima (…) en menos de un euro al mes”porque no todos los pacientes alcanzan el techo anual, y “dos euros al mes” para aquellos con seguridad social en ALD (enfermedad de larga duración), argumentó. Entre estos últimos, algunos alcanzarán evidentemente el techo anual. “Los aproximadamente 18 millones de franceses exentos de estas franquicias (en particular, las mujeres embarazadas) seguirán estando exentos”especificamos de la misma fuente.

Pero el sindicato Unsa denunció enérgicamente la nueva medida, que según él va más allá de una simple actualización vinculada a la inflación. “Según nuestros cálculos, una consideración estricta de la inflación habría elevado el techo a (…) 131,85 euros en total, y no 140 euros”indicó el secretario general del sindicato, Laurent Escure.

En términos más generales, la decisión del gobierno de indexar el techo cada año según la inflación “establece un mecanismo automático y duradero para incrementar el remanente a pagar por los pacientes”a “lógica inaceptable”estimó.

A medida que se acercan los debates presupuestarios de otoño, el gobierno está haciendo todo lo posible para intentar contener la progresión de los déficits sociales. En conjunto, el déficit de la Seguridad Social para 2026, previsto inicialmente en 19.400 millones, “riesgo de agravamiento”Y “Debemos afrontar nuestras responsabilidades y mantener nuestros gastos”afirmó el lunes la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en Franceinfo.

El sábado, el gobierno publicó en el Diario Oficial un decreto que limita los reembolsos de medicamentos por parte del Seguro Médico. “cuyo beneficio médico no sea mayor y que no sean insustituibles y costosos”. Para productos que brindan servicio médico. ” moderado “ (laxantes por ejemplo), la participación de los asegurados (o de sus mutuas) aumentará hasta el 85% o el 95%, frente al 70 o 75% actual.

Para productos de interés médico ” débil “ (por ejemplo Betadine, Gaviscon, enjuagues bucales, etc.), la participación de los asegurados será aún mayor, del 93 o 97 %, frente al 80 o 90 % actual.

El Gobierno justifica estas reducciones de cobertura por la necesidad de mantener una fuerte cobertura de los medicamentos innovadores, en particular en oncología, a los que el Seguro de Salud dedicará cerca de 16.000 millones de euros en 2027.

El ejecutivo también publicó un decreto elevando al 50% (40% hasta ahora) la participación de los asegurados y mutuas de atención odontológica. Una medida fuertemente cuestionada por los dentistas franceses que la exigen el lunes “retiro” Y “Considerar en particular un recurso por abuso de poder”.