Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



16 de marzo de 2025 a las 9:08 a.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







Emmanuel Macron afirma en una entrevista publicada por varios periódicos regionales que anunciará «En las próximas semanas una gran revisión» Servicio Nacional Universal (SNU), «Que corresponderá a las necesidades de la nación y las prioridades identificadas».





Por otro lado, el Jefe de Estado considera que el regreso del servicio militar obligatorio no es «Una opción realista»en esta entrevista realizada el viernes por la noche con en particular «La Voix du Nord», «Ouest-France», «Le Parisien» o «Le Dauphiné Libéré».





Según él, Francia «Ya no es la base, ya no es logística» Para restaurar un reclutamiento. «Desde el momento en que fuimos a la profesionalización de nuestros ejércitos, centrados en la operación, usándolos para supervisar a 800,000 jóvenes (…) no es absolutamente un diagrama operativo»justificó.









Una idea defendida por Édouard Philippe





El debate sobre una reintroducción del servicio militar obligatorio regresa vigente en varios países vecinos de Francia, incluida Alemania, en un momento en que los europeos han decidido reforzar su defensa al final de los Estados Unidos.





Según una encuesta reciente del Centro para la Reflexión del Destino Común para Ouster-France, el 61% de los franceses cuestionados son «Favorable a la restauración de una forma de servicio militar obligatorio».





El ex primer ministro Édouard Philippe, aliado de Emmanuel Macron y declaró candidato a su sucesión en 2027, le propuso en «Le Figaro» «La creación de un servicio militar voluntario, que entrenaría cada año al menos 50,000 hombres y mujeres adicionales».









A principios de 2024, el gobierno liderado por Gabriel Attal lanzó el trabajo para generalizar el SNU al comienzo del año escolar 2026, un proyecto querido para el Jefe de Estado para niños de 15 a 17 años. Pero desde entonces, la disolución de la Asamblea Nacional y la ausencia de una mayoría parlamentaria, así como las restricciones presupuestarias, parecen haber golpeado la muerte para esta ambición.





Fortalecer la reserva militar?





Emmanuel Macron había tomado nota de este nuevo acuerdo en enero, durante los votos a los ejércitos, preguntando al gobierno y al personal de los ejércitos de las propuestas para mayo a finales de mayo para más tarde para «Permita que un joven voluntario aprenda con los ejércitos y fortalezca los rangos» si es necesario.





El ministro de las fuerzas armadas Sébastien Lecornu sugirió de lado de «A Strenghten» la reserva militar a 100,000 personas, para gastar«Un reservista para seis soldados activos» actualmente en «Un reservista para dos soldados activos».





«Vamos a mirar las palancas de movilización civil»dijo el presidente de la república en la prensa regional, asegurando que quería «Consolidar» allá «Mobilización de la sociedad frente a las crisis».