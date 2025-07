“El problema es que conocemos las intenciones del hombre en control”

Es oficial: el estado acaba de autorizar la creación de una universidad privada y secundaria con internado, no mezclado, excluyendo contratos. Un establecimiento prácticamente libre de cualquier obligación pública. El rector, el prefecto, el fiscal público, nadie encontró que quejarse. Este proyecto es aún particular: bautizado “Academie Saint-Louis”, debe establecerse en el Domaine de Chalès, en Sologne. En su cabeza: Pierre-Edouard Sterin.









Durante varios años, este entorno ultra reaccionario, del cual la esterina forma parte, ha mudado a nuestros hijos, observando las fallas del sistema educativo. La educación superior fue la primera violación: donde cayó el servicio público, han avanzado. Pero con la apertura de la Academia Saint-Louis, se acaba de cruzar un límite mucho más preocupante: ahora es la educación secundaria que está dirigida.





A pesar de la alerta lanzada por 160 personalidades y más de 30 organizaciones, el Rectorado de Tors de Orleans le dio luz verde y prometedora “Ver” El establecimiento … al principio.





Si quisiéramos fingir no ver el problema, no lo haríamos de otra manera.





El problema, hablemos de ello: no es que este establecimiento sea privado o incluso católico. No se oponga al público y privado. El problema es que conocemos las intenciones del hombre en los controles. Los afirma, los muestra, los financia. ¿Cómo fingir no entender lo que él y su red quieren hacer con la Escuela de la República?





Una buena herramienta de adoctrinamiento





Por lo tanto, las autoridades acuerdan entregar a nuestros hijos a un proyecto de formato ultra conservador, reaccionario y asumido. Los abandonamos a una visión de educación que no tiene nada que ver con el ideal republicano.





¿Qué queda del proyecto, la promesa de la Escuela de la República?





La capacitación de actores en democracia es la misión esencial que se ha confiado a la escuela. Las autoridades parecen haberlo olvidado. Al autorizar la apertura de dicho establecimiento, el estado renuncia a su misión. Pasó la promesa republicana de una escuela liberadora. Autoriza a algunos a considerar que la escuela es una herramienta, entre otros, para llenar la mente de las opiniones listas para ingerir sin cuestionar. Una hermosa herramienta de endoctrinamiento, en resumen.









Pero educar no es capacitar, educar no es condición. La enseñanza no es predicar, la enseñanza no transmite un dogma. La escuela emancipadora no es una opinión, ni un dogma, es una necesidad absoluta para aquellos que aún desean la democracia. La escuela está allí para descifrar certezas, despertar la conciencia, afilar la mente crítica, liberar a nuestros hijos de cualquier agarre que los haga vulnerables. Debe entrenar a los jóvenes capaces de comprender el mundo, de cuestionarlo para frustrar las trampas de las ideologías que los esclavizarían.





El conocimiento solo tiene valor si se liberan. Si nos permiten ver las relaciones de dominación, identificar los mecanismos de control y salir colectivamente, por solidaridad y lucidez.





La escuela es la gran rampa de lanzamiento de la emancipación colectiva. Y esto es lo que debe defenderse, enfrentarse a aquellos que desean apoderarse y usar la infancia y los jóvenes para tomar el poder.





Firmantes





Dijo Benmouffok es el lugar candidato público en el Ayuntamiento de París. Sarah Pigeaud es responsable del proyecto en el lugar público y ex ejecutivo en la educación nacional.