El océano nos protege, pero hasta cuándo?

Por

Sébastien billard Publicado en



9 de junio de 2025 a las 7:30 am actualizó el



9 de junio de 2025 a las 10:55 a.m.

El océano absorbe cantidades masivas de CO₂, lo que permite ralentizar el ritmo del aumento de las temperaturas. Pero, reverso de la medalla, se calienta y actúa. Su protección estará en el corazón de la Conferencia de la ONU, que se inaugura este lunes en Niza el lunes.





Para ir más allá





Para luchar contra el cambio climático, conocemos el precioso papel que juegan los árboles: al bombear dióxido de carbono (CO 2 ), participan en la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. Lo que sabemos menos es que no son nuestros únicos “aliados”. El océano, que cubre el 71 % del mundo, también nos hace servicios invaluables. Además de producir la mitad del oxígeno en el planeta, el Big Blue es nuestro mayor regulador climático, capturando, como los bosques, una parte importante del CO 2 presente en la atmósfera.





Una cifra hace posible tomar la medida: mientras emitimos cada año alrededor de 40 mil millones de toneladas de CO 2 Al quemar petróleo, carbón y gas, el océano solo absorbe más de una cuarta parte de estos gases de efecto invernadero. “Sin el océano, el cambio climático sería aún más rápido que aún no es hoy “resume al oceanógrafo Laurent Bopp, director de investigación de CNRS en el Instituto Pierre-Simon Laplace. Casi 40 …