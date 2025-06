“El gobierno no tiene visión global”, dicen jugadores en el sector

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

El Ministro de Salud presentó el plan del Gobierno para la Salud Mental el miércoles, etiquetado como “Gran Causa Nacional” en 2025. Entre los profesionales, la incomodidad se cierne: a pesar de las medidas relevantes, continúan deplorando la falta de claridad en los medios.





En la rama de Francia-Inter, el Ministro de Salud, Yannick Neuder, estaba luchando este jueves 12 de junio para defender la coherencia del plan gubernamental para la salud mental presentada el día anterior. Mientras que la salud mental fue erigida “gran causa nacional” de 2025 por Michel Barnier cuando era primer ministro, un compromiso asumido por François Bayrou, su sucesor de Matignon,, la inmovilidad del ejecutivo comenzó a verse a sí mismo como la nariz en el medio de la figura.





El estado psíquico de los franceses, especialmente de los más jóvenes, se vuelve a colocar en la alfombra con el más mínimo hecho y se señala el estado vegetativo de las autoridades públicas. Ya no tiró, el Séptimo Ministro de Salud en tres años presentó su plan de acción: entre otros, más adultos capacitados en las escuelas, una oferta de atención más legible y graduada y una mejor capacitación de estudiantes de salud, todo al permanecer muy vagos en los medios financieros que se involucrarán. Si dicen que están listos para dar la bienvenida a estos avances, los jugadores de salud deploran la falta de diálogo.





“La salud mental ya no tiene seis meses”





Jean-Philippe Cavroy, delegado general de la Federación Francesa de Salud Mental, que reúne a todos los jugadores del sector, lo reconoce: el “Gran causa nacional” tardó un poco en partirse. Él cree que el contexto político y los rodamientos de los equipos ministeriales no han ayudado: “Finalmente, todo se cambió en el segundo trimestre. Pero la salud mental ya no tiene seis meses …”, Él concede al “nuevo OBS”. Lo sabe: una “gran causa” inevitablemente cazará a otro. Entonces será necesario “Persevery para apoyar este impulso”.









Denis Leguay, presidente de la salud mental, sigue siendo optimista: “Las cosas están avanzando.» » Felicitó, en particular, el etiquetado de varias organizaciones y la implementación de grupos de trabajo. Sin embargo, si la mayoría de las medidas anunciadas el miércoles son relevantes para él, se pregunta sobre su viabilidad: “Se nos da cómo sin decirnos por qué. No hay una visión global y legible”.





Un com com?





La ausencia de medios proporcionados en el plan desafía los profesionales: “Todavía sentimos que hay molestias”sopla a Jean-Philippe Cavroy. Florent Simon, Secretario General de la Unión Nacional de Psicólogos, es escéptico con el “nuevo OBS”: “Actualmente no hay medios, y es una Cata. En constantes medios, esto también será”. De una guerra cansada, cree que la prioridad presentada por el gobierno sobre la salud mental se debe principalmente al derrame cerebral de com: “Esta salud mental etiquetada como” gran causa nacional “no es más o menos que la comunicación”. Florent Simon es una prueba de la falta de visión a largo plazo.









El Secretario General de la Unión Nacional de Psicólogos no arroja piedra al Ministro Yannick Neuder, sino que castiga un “Situación actual, que es solo la consecuencia de veinte años de no política de atención”. Según él, no hay necesidad de reinventar el polvo: es necesario inyectar dinero y crear posiciones con los senos de las estructuras que ya existen, en particular los centros medicocisicológicos. Lo que es más, recomienda alejarse de los dispositivos ineficaces, como “mi apoyo psíquico”, “Rechazado por el 90 % de los retrénculos liberales”. Salud mental Francia también exige confiar “Sobre lo que ya se ha demostrado”. “¡Tenemos muchas innovaciones, investigación, que funcionan, en Francia, pero también en el extranjero! Lamento Denis Leguay. Pero tal vez sea un poco de la cultura francesa trabajar así … “





“Sin asociación con el campo, nada funcionará”





Además de la provisión de medios, el nervio de la guerra, según Florent Simon, es un diálogo con los profesionales de la salud. “Para pensar efectivamente en las políticas públicas de salud mental, debe consultar con aquellos que están en el campo”, Insiste. El 3 de junio, la Unión Nacional de Psicólogos y otras quince organizaciones, la mitad de los psiquiatras, la otra de los psicólogos, envió una carta abierta al Presidente de la República. “Ninguno de nosotros ha sido recibidosopla Florent Simon. El ministro está al lado del plato. Sin asociación con el campo, nada funcionará. »»





Si la salud mental, Francia no quiere “Lanzar al bebé con agua de baño”prefiriendo ver en este plan una garantía de buena voluntad del gobierno, la Federación también cree que la metodología merece ser revisada: “A veces nos preguntamos si las cosas se han discutido aguas arriba con los actores que tendrán que ponerlos en práctica en el terreno, y las primeras personas preocupadas por saber si satisfacen sus necesidades”, explica Jean-Philippe Cavroy, citando la identificación temprana en las escuelas por los referentes.





Más allá de las medidas gubernamentales, Denis Leguay está encantado con la liberación del habla y destacando los problemas de salud mental. Y quiere creer que estos desarrollos dejarán marcas mucho más allá de 2025: “Si hay una verdadera sinergia que se asienta, será un verdadero progreso civilizacional”.