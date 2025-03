Tiempo de lectura: 2 min.

Entrevista

Arch abrió una instrucción después de los comentarios hechos por Jean-Michel Aphatie en RTL, martes 25 de febrero. Al decir que «Francia ha hecho cientos de oradour-sur-glane en Argelia», el periodista provocó una controversia animada, especialmente dentro de la fachosfera. Para el «nuevo OBS», el historiador Sylvie Thénnault, especialista en colonización y la guerra en Argelia, regresa a las palabras del periodista.





«Francia ha hecho cientos de oradour-sur-glane en Argelia»dijo Jean-Michel Aphatie el martes 25 de febrero durante la mañana de RTL. Un paralelo entre los abusos del ejército francés durante la guerra argelina y las masacres perpetradas por los nazis en la década de 1940 que provocó protestas, especialmente a la derecha y al extremo derecho.









Entrada, el Arcom ha abierto una investigación para determinar si estas palabras son libertad de expresión o si exceden los límites establecidos por la ley. Con «Nouvel OBS», el historiador, Sylvie ThenAult especializado en la colonización y la guerra en Argelia, analiza los desafíos de tal comparación.





¿Jean-Michel Aphatie tenía razón al afirmar que Francia había cometido «cientos de oradour-sur-glane» en Argelia?





Históricamente, la comparación es cuestionable. No existe un equivalente estricto donde los civiles se hayan reunido y ejecutado en masa como en Oradour-sur-glane. Pero donde no está mal es que el ejército francés libró una guerra contra la población argelina misma, y ​​no solo contra el FLN, basada en una estrategia de terror colectivo. Dejando la Guerra de Indochina, el ejército francés aplica la teoría de la guerra contrarrevolucionaria en Argelia: no es suficiente luchar contra el FLN, también es necesario evitar que los argelinos lo apoyen. Esto implica acción psicológica, pero también a través de la violencia sistemática: violaciones, búsquedas brutales, torturas, ejecuciones resumidas. Y durante la guerra argelina, el ejército francés ejerció esta violencia sobre la población civil: sobre mujeres, niños, ancianos, en las aldeas. El ejército francés también usó armas químicas para desalojar a combatientes de refugiados en cuevas, pero estas armas también se usaron en el caso de que las poblaciones civiles se hubieran refugiado en estos mismos lugares. Si la comparación con Oradour-sur-glane no es exacta, se refiere a una realidad: se ha ejercido una violencia masiva en la población civil argelina.





Al dibujar un paralelo entre el ejército francés y los nazis, ¿permite esto las palabras de Jean-Michel Apathie o es una comparación que sorprende y no la noche del debate?





La comparación entre el ejército francés y los nazis se sorprendió hoy, pero era común en ese momento. En la década de 1950, la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en todas las mentes, y muchos combatientes de resistencia (intelectuales, escritores, periodistas, políticos) denunciaron la violencia del ejército francés en Argelia al asimilarlos a las prácticas nazis, en particular la tortura. Por ejemplo, ya en 1955, Claude Bourdet publicó en «France Observer» un artículo titulado «Your Gestapo of Argelia», estableciendo un paralelo directo entre el ejército francés y la Gestapo. En 1957, Pierre-Henri Simon publicó Contra la torturadiciendo que si la tortura francesa, entonces «Hitler ganó». En ese momento, había una idea profundamente arraigada de que una práctica como la de la tortura, es una práctica nazi y se denuncia en esta capacidad. Lo que es muy sorprendente es esta pérdida de hito que ocurrió con el tiempo. Esta comparación, que hoy es controvertida, fue entonces un punto de referencia moral fundamental en la defensa de los derechos humanos.









¿Crees que las reacciones políticas provenientes de la extrema derecha a las palabras de Jean-Michel Aphatie revelan una dificultad persistente en Francia para abordar el pasado colonial?





Absolutamente, incluso observamos una disminución de esta pregunta. Hace 25 años, el debate público se destinó al reconocimiento del uso de la tortura por parte del ejército francés en Argelia y una condena de la violencia de la colonización. Hoy, con el surgimiento de la extrema derecha y su instalación duradera en el panorama político, es todo lo contrario: estamos presenciando un resurgimiento de ideas que defienden la Argelia y la colonización francesa. Históricamente, debe recordarse que la extrema derecha siempre ha usado esta pelea. Ya en 1962, después de la independencia, siguió siendo la única fuerza política para defender esta posición, mientras que el resto del espectro político evoluciona hacia la aceptación de la descolonización. Entonces, hoy, su auge se acompaña de un retorno en vigor de esta visión, fuera de sintonía con el trabajo histórico que ha documentado en gran medida la realidad de la colonización y la Guerra de Argelia. El contraste es sorprendente con el debate de hace 25 años, donde la tendencia fue más bien para el reconocimiento y la condena de los crímenes coloniales.