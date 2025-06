El complejo mercado de reacondicionamiento

Tiempo de lectura: 6 min.

Cerca de Niza, la marca Reborn pone a la venta dispositivos electrónicos que ha recuperado y reacondicionado en un proceso de responsabilidad social y ambiental. Una calidad real en un universo menos virtuosa de lo que parece.





Pegatina azul: tienes que cambiar la batería. Pegatina verde: es la lente de la cámara la que presenta un defecto … en su pequeña caja blanca, Marie-Laure prueba los seis teléfonos inteligentes alineados frente a ella: el sonido, la imagen, los colores, los botones de captura, la NFC (la tecnología que permite el pago sin contacto), el GPS … ¡al siguiente! El operador realiza una verificación manual final, después del paso del software proyectado y, para el lote actual, después de las reparaciones que ya han tenido lugar, comenzando con el cambio de batería.





En la esquina opuesta, en el poste técnico, cuatro técnicos reemplazan precisamente a las baterías, las llegadas de China – “No es el modelo original, pero hemos estado trabajando con el mismo proveedor durante cinco años, lo sabemos”, Nos tranquilizamos. Nicolas no hace la pregunta, ocupada con su trasplante: saque la pantalla, abra el teléfono, desenrosque la placa, quite la batería vieja, instale el nuevo, revele la placa … una operación que tendrá que repetir 30 veces en una hora y media, todo el día. En el poste de grado, Barbara evalúa el estado estético de los dispositivos. Y en el Centro de Expedición, Guillaume Packs … esta subsidiaria de DPA Europe, una compañía monegasca, acaba de recuperar muchos miles de iPhones, que, una vez probados, revisados ​​y reiniciados, dejarán en una gran marca. La cadencia es apoyada.





Bajo la marca Reborn, DPA Europe vende sus dispositivos electrónicos reacondicionados a los distribuidores, que los revenden a los consumidores. Desde el sitio de 6,000 metros cuadrados, instalado desde 2017 cerca de Niza, lanzó 650,000 piezas por año, incluidos 450,000 teléfonos inteligentes y 100,000 pares de auriculares inalámbricos. Están destinados a una gran distribución (Leclerc, Super U …), FNAC-Darty y operadores de telecomunicaciones Orange and Buygues. “El 95 % de nuestros volúmenes se venden en una red física”, dice Roger-David Lellouche, fundador y director de Reborn. Este es uno de sus argumentos de ventas. Al igual que su compromiso con la reacondicionamiento en Francia.





“Fraude masivo”





Necesitamos eso, en un mercado que se haya vuelto ultra competitivo. La marca francesa del 20 % equipada con un teléfono inteligente reacondicionado se ha cruzado este año, incluido el 60 % de los padres para sus hijos, mientras que el 53 % prevé dicha compra, según el barómetro Remomerce-Kantar 2025. “El mercado reacondicionado continúa progresando del 10 al 15 % por año, pero nuestras compañías sufren la competencia desleal de los actores con sede en Europa, a veces buzones simples, que fraude en IVA, eco-modulación, tarifa de copias privadas …”, “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,”, “,,”, ” Explica Reynold Simonnet, vicepresidente de la Unión Interprofesional del reacondicionamiento y regeneración de TI, Electrónico y Telecomunicaciones (Sirrmiet).





Muchos recondicionadores franceses de hecho acusan a las plataformas de dejar pasar “Fraude masivo” :: “Comienza a terminar, permiten a los vendedores de plataformas vender sus dispositivos hasta 200 euros más baratos!» Acusa a Benoît Varin, Secretario General de RCube, Federación de Revenimientos y Reparación – La otra organización profesional del sector. Back Market lo niega, pero devolvió la acusación en noviembre pasado contra su rival Cdiscount, denunciando a la Dirección General de Financias Públicas ¡Un fraude en IVA de 500 millones de euros! Acusaciones negadas por Cdiscount, quien afirma estar en las uñas … “Estamos trabajando en el tema con la Dirección General de Negocios y Mercados Voluntarios, pero ninguno tiene interés en jugar el primero en la clase: si un Overcrewd, sus vendedores se van en otro”, Resume Reynold Simonnet. Los recondicionadores franceses no son mucho más tiernos entre ellos …









En este juego, Reborn defiende su “Visión de CSR (Responsabilidad social y ambiental, nota del editor) »». Roger-David Lellouche, cuya actividad principal consistió en hacer sistemas de audio y video a bordo del automóvil, se convirtió en electrónica reacondicionada en Asia cuando el viento tecnológico giró. Él confió la creación y desarrollo de su agradable taller técnico a Sylvain Derminator, también pasó por la fabricación de equipos de automóviles y luego chips electrónicos. La compañía – 120 empleados – tiene una facturación de 100 millones de euros por año. Obtuvo la etiqueta RECQ, transportada por RCube, certificando la calidad del reacondicionamiento. El jefe también asegura que no se puede apropiar sobre el pago de las empresas del IVA: las compañías monegascas están sujetas a la ley fiscal francesa y europea. Por otro lado, se compra principalmente en el extranjero, como otros jugadores de peso, como Largo o Certideal. Los teléfonos inteligentes renacidos se compran por alrededor de un tercio en Europa, el resto en los Estados Unidos y “Un poco en Japóndijo el jefe. Pero no en China “. Buen comerciante, no entra en los detalles. Su capacidad de tener en tus manos lo mejor “Depósitos” es su tarjeta maestra.





RSE indiscutible





Pero, ¿por qué luego ir a buscar los productos a través del Atlántico cuando tantos dispositivos duermen en nuestros cajones? “La mejor recuperación en Europa no es suficiente para alimentar el mercado francés”, Estens Roger-David Lellouche. Un mercado muy estacional con un pico entre septiembre y diciembre, en el que más del 70 % de la demanda se concentra en solo dos marcas y que favorece los modelos recientes. Para responder, Reborn proporciona a las empresas grandes muchos teléfonos inteligentes. “Un mercado aleatorio, pero a veces con la oportunidad de comprar decenas de miles de productos”, explica Roger-David Lellouche. Pero también un depósito previsible con operadores telefónicos, especialmente estadounidenses, que practican el arrendamiento y venden muchos dispositivos aún recientes, pero ya se consideran obsoletos en todo el Atlántico. Además, hay premios de iPhone y AirPods que Apple compró directamente a sus clientes y se vendió a recondicionadores. En la tienda, estos productos están garantizados de uno a dos años y son de 20 % a 30 % menos que nuevos.









¿Todo esto es SO CSR? Como destaca la Agencia de Transición Ecológica (ADEME), que ha medido el impacto ambiental de la compra de productos electrónicos reacondicionados, la ganancia es indiscutible. La mayoría del impacto ubicado en términos de fabricación del dispositivo, alargando su vida útil, permite evitar un promedio de 77 kilos de materias primas y 25 kilos de emisiones de CO 2 por año adicional de uso. Contra todas las expectativas, transportándolo de un continente a otro “Tiene un impacto ciertamente, pero que permanece más bajo que el consumo declarado de materias primas”, Observa Raphaël Guastavi, Director Adjunto Circular Economy en Ademe. Y el reacondicionamiento en Francia, donde la electricidad es muy descarbonizada, también es un buen punto, la recarga de teléfonos que constituyen una posición de consumo significativa para los reacondicionadores.





Pasaporte digital





La desventaja está en otra parte y se refiere al mercado en general. “Todavía es necesario que el teléfono reacondicionado realmente haya tenido una primera vida, subraya Raphaël Guastavi. Un año de uso es claramente demasiado corto. Es mejor avanzar hacia productos que ya tienen de dos a tres años. »» Un tema que no solo vale la pena para los teléfonos reacondicionados: “En el sistema actual, contribuimos a la sobreproducción porque hay una salida rápida en el lado de la segunda mano. Este es un problema que existe para todos los objetos y que mantiene el aumento de los volúmenes de producción donde sería necesario reducir la velocidad”, Él continúa. En este contexto, Ademe recomienda que ciertamente esté analizando el abastecimiento, pero aún más a la edad de los dispositivos comprados en lugar de reacondicionamiento, así como en el que se llevó a cabo la operación: “Podemos elegir mantener la batería un poco más larga, reemplazar las partes defectuosas con piezas de segunda mano en buenas condiciones, envueltas en cartón en lugar de plástico …”, “,” Detalles Raphaël Guastavi.







Polo técnico para reemplazar piezas defectuosas en la fábrica renacida. Laurent Carre / divergente





En estos puntos, Reborn, sin ser perfecto, juega el juego. Pero su preocupación del momento sigue siendo la construcción de una nueva fábrica respaldada por la primera, que debería ingresar al servicio a principios de 2027. Este segundo sitio de más de 7,000 metros cuadrados y 15 millones de euros en inversiones permitirá, con 200 empleados adicionales, racionalizar la producción y aumentar los volúmenes. Objetivo: 1 millón de partes por año en la apertura y 1.5 millones en 2029. O incluso para diversificar la actividad. “Ahora estamos enfocados en Apple, pero habrá oportunidades para aprovechar otros tipos de productos que tienen una marca de referentes y un alto valor facialestima Roger-David Lellouche. Para una aspiradora Dyson al -30 % o -50 % del precio nuevo, debe haber clientes. »»





Mientras que dos tercios de los franceses dicen que han “Miedo a ser arrancado” Durante una compra de segunda mano, un pasaporte digital de productos, impulsado por la Comisión Europea, debe implementarse gradualmente en diferentes categorías de productos de 2027. Permitirá, gracias a un código QR, por ejemplo, rastrear la vida de un producto de la A a la Z, y en particular su reciclaje o su reanudación. “Composición y participación de materiales de materiales reciclados, ecolabel, índice de reparabilidad, nota ambiental, fecha de puesta en marcha, reacondicionamiento, piezas reemplazadas … será el libro de salud del dispositivo”, “, Resume a Raphaël Guastavi, quien saluda la iniciativa. ¡Siempre que realmente esté implementado! FNAC-Darty dio un primer paso, quien lo probó en una serie de 4.000 electrodomésticos, y prometió su generalización a todos los electrodomésticos de la marca.