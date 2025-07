El Alto Consejo para el clima hace un balance de la acción de Francia (y no es bueno en absoluto)

El año 2024 fue de hecho un año oscuro para la ecología en Francia. Y esta vez, no son las ONG las que lo dicen, sino los altos consejos altamente respetados para el clima (CHC). El ritmo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido completamente “Ahogar” El año pasado, este organismo independiente está preocupado, que es responsable de evaluar la política climática del gobierno, en su informe anual publicado este jueves.





Si bien Francia acaba de ser golpeada por un episodio de Heat Wave, las cifras son terribles para el ejecutivo: en 2024, las emisiones territoriales francesas de Co₂ disminuyeron solo 1.8 %. En comparación, la reducción observada entre 2022 y 2023 fue de una escala completamente diferente: – 6.8 %.









Solo un sector, el de la energía, es un buen estudiante. Gracias al retorno a la producción nuclear normal y las energías renovables, las emisiones han bajado un 10 % en comparación con 2023. En todos los demás campos, la tasa de reducción de las emisiones se ha ralentizado “Muy fuertemente”ya sea agricultura o transporte, donde la tasa de electrificación de la flota de automóviles no ha variado en 2024 (todavía es alrededor del 2.2 %). Una parada real, después de un año 2023, cuando todos los sectores principales habían logrado reducir sus emisiones.





Declino considerado “inquietante”





Esta no es la única mala noticia de este informe. La caída en las emisiones de CO₂ no solo es modesta, sino que es en gran medida atribuible a los efectos cíclicos que se les calculan así, como un invierno bastante suave y una producción hidroeléctrica que aumenta las fuertes lluvias. Según el CHC, estos factores circunstanciales, que por lo tanto no están vinculados a transformaciones estructurales, explican el 70 % de esta disminución, con solo 1/3 de la disminución observada el año pasado.





Estos malos resultados, de hecho, a la distancia Francia de los objetivos que ella misma se ha comprometido a sostener. Para alcanzar el objetivo fijo para 2030, la tasa de reducción del total de emisiones crudas ahora tendrá que duplicarse.









Ahora no es realmente el camino que toma forma. Si 2024 era, bajo los gobiernos de Attal, Barnier entonces Bayrou, un año de regresión para el clima, 2025 no es muy francamente diferente, con un cierto número de disminuciones que el HCC califica como“Inquietante”, Como anuncio de la ruptura de Maprimerenov, el sistema de ayuda de renovación de energía. O los golpes contra el ZFE (áreas con bajas emisiones) y el Zan (cero artificialización neta), dos dispositivos que tienen como objetivo mejorar la calidad del aire para uno y proteger la biodiversidad para el otro, pero que también pueden contribuir a reducir las emisiones de co₂.









Según las estimaciones de pronóstico de INSEE, las emisiones pueden experimentar una caída aún más limitada en 2025, alrededor del 1.3 %.





Medidas “fuera de paso en relación con las necesidades”





“Paradójicamente, las disminuciones en 2024 y al comienzo de 2025 a menudo se referían a las medidas que cumplen con el éxito significativo con las personas, ya sea arrendamiento social, fotovoltaicos del techo o renovaciones completas”tenga en cuenta los trece expertos de los altos consejos para el clima. Prueba de que las políticas climáticas apelan y que deben ser apoyados y amplificados más que ser torpedeados.





Desastroso para los individuos, esta política de parar y ir También es para empresas y funcionarios electos locales. Para HCC, “La legibilidad de la política climática de Francia ha sido cuestionada por estas disminuciones, creando una ausencia de visibilidad para el sector privado y para las autoridades locales, que probablemente disminuyan el ritmo de las inversiones privadas que son esenciales para la transición climática”.









El cuerpo, creado en 2018 por Emmanuel Macron, y presidido desde el año pasado por el investigador Jean-François Soussana, también está alarmado por el debilitamiento de la Secretaría General para la Planificación Ecológica (SGPE), que “Ha creado una fragilidad de gobernanza dañina para la acción pública en términos de clima”.





Un buen punto raro otorgado por el Alto Consejo para el clima, el anuncio del gobierno de la publicación de 3mi Plan nacional para adaptarse al cambio climático (PNACC 3), el 12 de marzo. Una iniciativa “Saludo”incluso si casi todo queda por hacer. La cuestión de su financiamiento sigue siendo un “Ángulo sanguíneo” y los esfuerzos de adaptación se lanzaron, según el HCC, “Deposible en relación con las vulnerabilidades y necesidades”.





El cierre de más de 2,200 escuelas públicas debido al calor, al comienzo de la semana, es la ilustración más radiante.