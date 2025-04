Donald Trump, la beca y el gran número ilusionista

Publicado en



10 de abril de 2025

¿El hombre más impredecible en el planeta se convertiría en el director de mercados financieros mundiales?, Se pregunta Fidel Martin, presidente de Exoé, un proveedor de servicios de servicios de compañía.





A la beca no le gusta la incertidumbre. Y, sin embargo, ella parece fascinada por el más impredecible del director: Donald Trump. Una publicación en su red social, una declaración, una reversión espectacular … y los mercados están caminando. Creer que el presidente de los Estados Unidos juega con pistas como comerciante de habitaciones bajo anfetaminas.





Último episodio hasta la fecha: apaciguamiento repentino en las tareas aduaneras. Resultado ? Todos los centros financieros mundiales, hasta ahora febriles, suben. El CAC 40, se recupera hoy en más del 5 %. Todo porque Trump eligió, en el espacio de unas pocas horas, cambiar la gorra del vaquero proteccionista contra el del negociador conciliatorio.





Esta no es la primera vez que el hombre de negocios que se ha convertido en presidente ha sido invitado al mercado de valores. Su capacidad para devolver la tabla sin prevenir, creando inestabilidad para posicionarse mejor como un salvador de la situación, se convierte en una estrategia en sí misma. Y los mercados, paradójicamente, terminan integrando esta imprevisibilidad en su software. Se corrigen rápidamente, pero rebotan con la misma rapidez. ¿Deberíamos alegrarnos? No necesariamente.









Esta dependencia de los centros financieros a los estados de ánimo de un solo hombre ilustra cómo los fundamentos económicos a veces van al fondo. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se evaporan o se materializan de acuerdo con un cambio político, no de innovación tecnológica o desempeño comercial. Pero sería demasiado fácil culpar solo a Trump. La beca, por naturaleza, anticipa, especula, dramatizada. Ella está buscando puntos de referencia en un mundo desaparecido. Y cuando estos puntos de referencia toman la forma de un hombre capaz de encender los mercados para tranquilizarlos en un abrir y cerrar de ojos, es que el sistema en sí mismo necesita un «reinicio» serio.





Observo estos movimientos con lucidez. Mi trabajo es anticipar, analizar y filtrar el ruido para ayudar a los clientes a navegar en este océano de emociones financieras. Pero también sé que la estabilidad económica no puede basarse en las fluctuaciones de un solo político, tan influyente como es. Es hora de reemplazar el análisis, el rigor y especialmente la visión a largo plazo en el corazón de la inversión. El mercado de valores de adrenalina no debe hacernos olvidar lo esencial: las finanzas es una herramienta al servicio de la economía real, no un teatro en la sombra para el ego en la campaña.





Fidel Martin es presidente de Exoé, un proveedor independiente de negociaciones en la gestión de los activos del mercado de valores.