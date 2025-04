Después de la condena de Marine Le Pen en primera instancia, ¿qué estrategia para su juicio de apelación?

Tiempo de lectura: 3 min.

Nuestros periodistas Violette Lazard, de las encuestas, y Camille Vigogne Le Coat, del Servicio de Francia, dieron su luz sobre los escenarios que se abren al líder de la manifestación nacional, mientras que 13 de las 24 personas condenadas a juicio de asistentes parlamentarios de la FN han apelado





La condena de Marine Le Pen a cinco años de inelegibilidad con efecto inmediato en los «asistentes parlamentarios de FN» llamados SO, causa una fuerte turbulencia en Francia y continúa atrayendo la atención del clan Trump. Un terremoto que aún deja muchas preguntas sin respuesta, mientras que el líder del Rally Nacional ahora basa sus esperanzas en su juicio de apelación, cuya decisión se espera «En el verano de 2026». De 24 personas condenadas el 31 de marzo, 13 apelaron, incluido el diputado de Pas-de-Calais.









Para ayudarlo a ver más claramente en los diversos escenarios judiciales y políticos que están tomando forma, nuestros periodistas Violette Lazard, de las encuestas, y Camille Vigogne Le Coat, del Servicio de Francia, respondieron sus preguntas en vivo en un video en vivo dirigido por Marion Lizé y transmitido en YouTube, Instagram y Tiktok.





Un intercambio para ver en su totalidad en este video, y que le sugerimos que lea un extracto a continuación.





https://www.youtube.com/watch?v=-OJGTQWHGS





(Extracto)





Quería recuperar lo que dijiste, Violette, sobre el hecho de que Marine Le Pen no se había defendido en la parte inferior durante su juicio. ¿Crees que puede cambiar su estrategia durante el juicio de apelación?





Violet Lazard Esta es una pregunta interesante. No tenemos la respuesta a eso. ¿Decidirá responder sobre la sustancia del archivo, para explicar por qué sus asistentes parlamentarios europeos no trabajaron en Bruselas? ¿Por qué trabajaron en la fiesta? Marine Le Pen decidirá reconocer los hechos, tal vez reconocer una falla, mientras explicó que en ese momento no tenían la experiencia del poder, no tenían la experiencia de toda la administración de toda la administración. (Europeo) ?





Podrían haber jugado en él. Lo hicieron un poco, además, diciendo en sustancia: «Éramos un grupo pequeño, en absoluto no tenemos la estructura administrativa de las otras partes y, por lo tanto, pensamos que en Bruselas todos sabían que nuestros asistentes parlamentarios también trabajaron para la fiesta, nadie nos dijo nada, por lo que es una prueba de que no estábamos haciendo nada malo …» «.





También fue una de sus estrategias de defensa. Por el momento, han defendido eso. Obviamente, esto no era suficiente, porque en el Parlamento Europeo, nadie sabía que el guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen era asistente parlamentario, que el secretario privado de Marine Le Pen era asistente parlamentario …





En cualquier caso, si no cambian una estrategia de defensa y permanecen en una defensa muy política, uno puede pensar que la sentencia de apelación será exactamente la misma que la sentencia en primera instancia. No veo por qué cambiaría.





¿Puede la sentencia sobre la apelación resultar más severa que la de primera instancia?





V. Lazard Es muy posible. Posteriormente, lo que vemos es que los juicios de apelación, especialmente en este tipo de archivo, a menudo son menos severos. Pero no podemos hacer estadísticas legales o ficción de justicia.





De hecho, todo también depende de lo que los acusados ​​han retenido del primer cuerpo, de las lecciones que se deben aprender de él. El tribunal consideró en su juicio como una circunstancia agravante que nadie admitió haber cometido una falla. Si los acusados ​​no se mueven, pueden ser sentenciados exactamente a lo mismo, aún peor. Y si se mueven, y Marine Le Pen da un paso hacia la justicia para reconocer parte de los hechos, El resultado judicial quizás otro. ¿Considerará que es una apuesta para probar? Quizás Camille sabe más al respecto, porque es una pregunta más política.





Camille Vigogne le Coat He visto tantas reversiones, a veces yendo del gallo y una posición a otra dentro del rally nacional, que me digo a mí mismo que, en última instancia, no es tan imposible, incluso si va en contra del discurso que Marine Le Pen tiene públicamente, que tiene otro en un año, que parece ser eternidad para muchas personas que están muy interesadas en la política y la justicia. No estoy seguro de que ella no pueda hacerlo. Pero eso no quiere decir que prevalezca que lo hará.





Podría estar en un tono más solemne: «Aprendí de mis errores, reconozco ciertas cosas …», esperando un poco más de clemencia.





C. Vigogne le Coat Aquí estamos realmente en ficción. No creo que haya establecido, directa o indirectamente, el comienzo de una estrategia para la llamada.





Encuentra toda la discusión en el video más alto.