¿Cyril Hanouna en M6? Los periodistas grupales se oponen

Group Management M6 planea reclutar a Cyril Hanouna para «Entretenimiento, emisiones apolíticas, principalmente relacionadas con las noticias de los medios»un proyecto rechazado por la mayoría de sus periodistas, anunciado este martes 28 de enero, los representantes de las oficinas editoriales de M6 y RTL.









«La gerencia del grupo M6 quería reunirse» Las dos compañías periodistas (SDJ) «Para especificar los contornos de los proyectos de emisión que se ofrecerían al anfitrión» De C8, informan en un comunicado de prensa enviado a AFP. Consultado con calma por los SDJS, «Una gran mayoría de los periodistas se han pronunciado contra la posible llegada de Cyril Hanouna dentro del grupo».





«Consecuencias de reproducción en su trabajo»





La cadena Hanouna, C8, se detendrá el 28 de febrero, porque el Arch, el regulador audiovisual, no ha renovado su autorización para explotar una frecuencia de TNT (televisión terrestre digital).





Propiedad del grupo Canal+, en el Giron del multimillonario conservador Vincent Bolloré, C8, ha acumulado 7,6 millones de euros multos debido a los deslizamientos de Hanouna, su anfitrión estrella, en los controles del programa «Touche pas à Mon Poste» (TPMP ).









Según los SDJ de M6 y RTL, «La gerencia certifica que el proyecto propuso a Cyril Hanouna» por grupo M6 «Estará acompañado de garantías, y no tendrá nada que ver con sus programas actuales». Pero «Los editores de M6 y RTL temen que su llegada al grupo tenga consecuencias dañinas en su trabajo y la percepción de que los espectadores y la opinión pública lo tienen».





«Si vengo, voy»





El 24 de enero, una de las estrellas del M6, Karine Le Marchand, había denunciado con un accidente la posible llegada del controvertido animador dentro del grupo. «Si vengo, voy»había tronado al presentador de «Love Is in the Meadow» en la «liberación» diaria.





Durante varios meses y el anuncio del final de C8, los rumores van bien en el futuro de Hanouna.









A principios de enero, el presidente del grupo Canal+, Maxime Saada, dijo que no era «No actuó» Que Hanouna se quede allí, incluso si eso es lo que la compañía quiere.





El propio anfitrión avanzó un «Pista seria» : Cambiar a CStar, otro canal del grupo Canal+, para «Un programa de entrevistas TPMP de 6 pm a 9:30 p.m.».





En los últimos meses, también ha mencionado el proyecto para transmitir programas en Internet.





Además de la televisión, oficia en la radio en Europa 1, también en el redil de Vincent Bolloré.