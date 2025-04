Condenación de Le Pen: Bayrou desea una «reflexión» al Parlamento para desarrollar la ley sobre la ejecución provisional

Por

Sesión sin forma de preguntas al gobierno. François Bayrou consideró este martes 1 de abril que «Se debe tomar la reflexión» por parlamentarios sobre la ejecución provisional, que «No es probable que las decisiones pesadas y serias apelen».





A raíz de la condena de Marine Le Pen a una sentencia de inelegibilidad de cinco años con efecto inmediato, el primer ministro explicó, durante las preguntas al gobierno, sin tener «La intención de mezclar discusiones sobre un juicio, que no comento y que apoyo, con la reflexión sobre el estado de la ley que pertenece al Parlamento».





François Bayrou, que tenía, según su séquito, dice «Preocupado» Después del juicio de Marine Le Pen, también dijo que había «No hay posibilidad, un fortiori para un funcionario del gobierno, criticar una decisión judicial»y que «Incluso no tenemos el derecho». Sin embargo, «Hay preguntas»agregó François Bayrou.









La democracia no es «Tenencia» Por una decisión judicial, también dijo François Bayrou. «No quiero dejar aquí que nuestra democracia fuera socavada por la autoridad judicial. No es cierto»dijo el primer ministro ante la Asamblea Nacional, en respuesta al líder de los diputados UDR Eric Ciotti, aliado de Marine Le Pen. «La ley de la cual los jueces tomaron su decisión fue votada por el Parlamento» Y «Es el parlamento el que decidirá si es aconsejable tocar o no la escritura de la ley»dijo François Bayrou.





Darmanin quiere una llamada «lo antes posible»





El primer ministro también trajo un » apoyo (…) incondicional, no medido « Y » poderoso « a los magistrados que habían tomado esta decisión, considerando «Muy importante que toda la representación nacional formule este apoyo». El primer presidente de la Corte de Apelaciones de París denunció el lunes «Amenazas» Con respecto a los magistrados que emitieron el juicio en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del Frente Nacional (que se ha convertido en una manifestación nacional) y condenó a su líder Marine Le Pen.









El Ministro de Justicia Gérald Darmanin dijo el martes que desearía que el juicio de apelación de marina Le Pen se organice dentro de «El más razonable posible». «Dependerá del Tribunal de Apelaciones de París, perfectamente independiente en su organización, establecer la fecha de esta llamada»agregó.