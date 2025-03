Cigarrillos electrónicos desechables: la prohibición de «bocanadas» entra en vigor este martes

Por

La prohibición de «bocanadas», estos cigarrillos electrónicos desechables de los jóvenes, entró en vigencia con la publicación este martes 25 de febrero, en la «revista oficial» de la ley adoptada por unanimidad en el Parlamento el 13 de febrero.





«Están prohibidos detención para la venta, distribución u oferta de forma gratuita, venta, venta, distribución u oferta gratuita de dispositivos de vapeo de vapeo (…) que se llenan previamente con un líquido y no se pueden llenar nuevamente, ya sea que tengan o no una batería recargable. Esta prohibición no se aplica a los cartuchos ”indica el texto de la ley, fechado el 24 de febrero.





Aroma de menta, helado de fresa, sandía o chocolate; El «empaque» atractivo y el costo asequible habían hecho el éxito de estos dispositivos con los más jóvenes, a pesar de un riesgo comprobado de dependencia de la nicotina.









Después de una Asamblea Nacional unánime a principios de febrero, el Senado había aprobado la prohibición el 13 de febrero por una votación fuera de control, lo más destacado de un curso de más de dos años en el Parlamento con una aprobación de la Comisión Europea, porque este texto iniciado por el ex ecologista Francesca Pasquini (generación (generación).





«Marketing desinhibido»





El Relator Khalifé Khalifé (LR) había denunciado un «Mercado que se dirige descaradamente a niños pequeños con marketing desinhibido»cuando la senadora ambiental Anne Souyris había criticado las hojaldres «Diseñado para atraer a los jóvenes con su sabor dulce y diseño atractivo».





Mientras saluda a un «Decisión importante de salud pública y medio ambiente»el comité nacional contra fumar estaba preocupado por «Evitando los fabricantes ya anticipados por los fabricantes que continúan colocando cigarrillos electrónicos en el mercado dirigido a los jóvenes por la multiplicidad de sus aromas y que permanecen desechables después de un número de recarga muy limitado».









Esta decisión «Fue examinado por muchos países»había proporcionado a Francesca Pasquini, creyendo que el ejemplo francés podría inspirar a varios vecinos.





El quince por ciento de los adolescentes de 13 a 16 años ya han usado «bocanadas» y, entre ellos, el 47 % declara que han comenzado su inicio de nicotina a través de esto, según una encuesta de BVA para el tabaco de 2023.





Algunos parlamentarios también habían pedido al gobierno que mantenga sus compromisos sobre la prohibición de otro producto, los «Pacnops», bolsitas de nicotina que se deslizan entre el labio y la goma.