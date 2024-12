Cheque energético: último día de una campaña marcada por difíciles recuperaciones

Salvo una reversión de última hora, los hogares elegibles para el control energético de 2024 tienen hasta las 23.59 horas de este martes 31 de diciembre para presentar su solicitud en un mostrador online, cuya eficacia ha sido cuestionada por varios actores del sector, que han rechazado la solicitud. están pidiendo tiempo adicional.









En abril se distribuyó automáticamente una primera ronda de 5,5 millones de cheques. Desde entonces, los hogares elegibles, pero que no recibieron el primer envío por razones administrativas, pueden solicitar su asistencia en la plataforma digital chequeenergie.gouv.fr.





Hasta el 27 de diciembre se habían emitido en ventanilla cerca de 122.500 cheques, por un importe medio de 136 euros, según cifras oficiales obtenidas por la AFP. Alrededor del 10% de esta ayuda son «cheques adicionales» destinados a personas que ya han recibido un cheque, pero cuya situación ha cambiado desde el año pasado, precisa el ministro responsable de Industria y Energía, Marc Ferracci.





Un millón de beneficiarios potencialmente afectados





“A la fecha, es probable que apenas hayamos superado el 12% de cheques otorgados en relación al millón de nuevos beneficiarios estimado”lamenta Françoise Thiebaut, coordinadora de energía del Consejo Nacional de Asociaciones Familiares Laicas (Cnafal). “Es difícil saber con precisión cuántas personas aún no se han beneficiado de las ayudas”estima por su parte la oficina del ministro.





Distribuido desde 2018, el cheque energético ayuda a los ciudadanos con rentas bajas (ingresos fiscales de referencia inferiores a 11.000 euros para una sola persona) a pagar sus facturas de energía y determinadas obras de renovación energética. Este sistema beneficia, según el año, a alrededor de 5,7 millones de hogares, según cifras del Departamento de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (Drees).









Originalmente, esta ayuda de entre 48 y 277 euros se asignaba cruzando los datos del servicio fiscal y los datos del impuesto sobre la vivienda, lo que permitía comprobar que dos personas del mismo hogar fiscal no la recibían al mismo tiempo. Pero cuando se abolió el impuesto a la vivienda en 2023, este cruce se volvió imposible.





“Lo que las autoridades públicas decidieron para 2024 fue reasignar automáticamente el cheque de energía a todos aquellos que lo habían recibido en 2023, lo que permitió realizar un pago automático”explica a la AFP Frédérique Fériaud, directora general del Mediador de la Energía, una autoridad independiente.





¿Hacia un retraso adicional?





Pero ¿qué pasa con los nuevos beneficiarios potenciales? “Cada año, se estima que un millón de personas quedan fuera de los beneficiarios previstos porque sus ingresos han aumentado, y un millón que (y) devolver «añade. “Por eso se creó esta plataforma de puesta al día. Pero como era de esperarse, no tuvo el éxito esperado. »





Una veintena de actores del sector, entre ellos Cnafal y la Federación Nacional de Entidades y Entes Concedentes (FNCCR), habían formulado a mediados de octubre “miedos fuertes”advirtiendo de la falta de comunicación en torno a la plataforma digital y la dificultad de los hogares afectados para registrarse.









“Estamos hablando de los dos primeros deciles de la población. (el 20% más bajo, nota del editor)que no necesariamente saben dónde conseguir ayuda y que no siempre tienen acceso a Internet o a una computadora”explica Françoise Thiebaut, de Cnafal. “A menudo tienen un teléfono, pero no es fácil hacer estas cosas en un smartphone”añade.





Para ayudar a estas personas, ha surgido un proyecto de decreto que amplía el acceso a la plataforma digital hasta el 31 de marzo. Este proyecto recibió, el 19 de diciembre, el dictamen favorable del Consejo Superior de Energía, órgano consultivo que reúne a los principales actores del sector encargados de asesorar a las autoridades públicas.





Pero desde entonces, el gobierno de Barnier ha dado paso a la administración de Bayrou. Con una reorganización ministerial como plus. La cartera de energía, que anteriormente dependía del Ministerio de Transición Ecológica, ahora está adscrita a Bercy. “Complica las cosas”juez Françoise Thiebaut, que observa sin embargo un resurgimiento de las acciones en esta recta final y espera una orden “para que todo sea realmente seguro”. La oficina del Ministro Ferracci dice lo siguiente “Cerca de la evolución de las demandas” pero no confirmó la posibilidad de una extensión de la plataforma.