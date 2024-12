Censura gubernamental: en Martinica, el protocolo contra el alto costo de la vida “suspendido”

El ministro dimisionario de Ultramar, François-Noël Buffet, indicó el jueves 5 de diciembre que el protocolo para luchar contra el alto coste de la vida en Martinica era » suspendido « debido a la censura del gobierno de Barnier, al igual que “Los mil millones de euros anunciados para Nueva Caledonia”.

“Se suspende el protocolo de costo de vida. En realidad, nunca podremos tener un -20% el 1ejem Enero de 2025, de los 6.000 productos que estaban previstos”explicó François-Noël Buffet en una entrevista al periódico “Ouest-France”.

También se cuestiona la reducción o incluso la supresión del IVA, añadió el ministro, subrayando: “Como no se vota, no se aplica. » “Esta suspensión añadirá ansiedad y estrés a zonas que no lo necesitan y que sobre todo aspiran a la calma y la serenidad”continuó.

Este protocolo fue firmado el 16 de octubre después de seis semanas de movilización iniciada a principios de septiembre por un movimiento contra el alto coste de la vida que degeneró en violencia, principalmente nocturna. Según cifras de la prefectura, más de 230 vehículos fueron quemados deliberadamente y decenas de locales comerciales fueron incendiados, vandalizados o saqueados.

Preocupaciones por Nueva Caledonia

El ministro dimisionario expresó también su preocupación por Nueva Caledonia, escenario de disturbios de una magnitud sin precedentes que asolaron el territorio desde el 13 de mayo. Trece personas murieron y las autoridades locales estiman el coste de los daños materiales en al menos 2.200 millones de euros.

“Nos quedamos sin nada, digamos las cosas como están. Por ahora todo se detiene. Hoy, sin un presupuesto votado, no existen los mil millones de euros anunciados para Nueva Caledonia. Y esto augura dificultades para un territorio que necesita una importante ayuda financiera”.señaló François-Noël Buffet.

“El gobierno, las provincias y los municipios terminarán el año con las ayudas que les hemos concedido, pero empezarán 2025 con una dificultad bastante rápida, potencialmente del orden de una cuarta parte. Nada está arreglado, aunque somos parte de una lógica de apoyo”añadió.

El ministro, sin embargo, mencionó » eso (Miércoles), sin embargo – gracias a que obtuvimos la inversión del calendario parlamentario – pudimos aprobar la ley de gestión de 2024 que permite garantizar las ayudas previstas para Nueva Caledonia, pero sólo para el año 2024”..