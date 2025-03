Caso de Betharram: El rectorado controla el establecimiento en el corazón del escándalo, 30 años después de la última inspección

Por

Tres décadas después de su última inspección, el establecimiento de Notre-de-de-Bétharram, otorgó una ola de denuncias por agresión sexual y violencia en la educación católica, está controlado por el rectorado de Burdeos a partir de este lunes 17 de marzo.





El 14 de febrero, cuando el escándalo sacudió al primer ministro François Bayrou, varios niños a los que asistieron un contrato bajo contrato donde su esposa enseñó catecismo, el Ministerio de Educación había preguntado a la Academia «Avanzar» La fecha de su llegada a Lestelle-Bétharram (Pyrénées-Atlantiques).





Solicitado aguas arriba por la agencia France-Presse, este último no dio detalles sobre esta inspección, simplemente indicando que el Rector haría una conferencia de prensa este lunes por la tarde en Burdeos «Con motivo del primer día de control» del establecimiento.









El Ministro de Educación, Elisabeth Borne, aseguró que tomaría «Las medidas necesarias» Dependiendo de las conclusiones de esta inspección, en una entrevista con «La Tribune el domingo», donde anuncia un fortalecimiento de los controles de los establecimientos privados bajo contrato, cuyo tribunal de cuentas había denunciado la insuficiencia en 2023.





El Consejo departamental, que financia parcialmente el trabajo realizado por las universidades privadas bajo contrato, condicionará el subsidio de la institución Béarnaise para respetar su contrato con el estado.





Pus de 150 quejas por violencia, agresión sexual y violación





La visita anterior, y única, de un inspector en el establecimiento, renombró la bella rama («Bèth Arram» en Béarnais) en 2009, se remonta a la primavera de 1996. Una queja, presentada por el padre de un adolescente adolescente a la tímpano agotada por la violenta bofetada de un supervisor secular, había atraído la atención durante el primer tiempo a esta institución basada en 1837.





En ese momento, François Bayrou era Ministro de Educación y diligente una investigación administrativa. El informe, escrito después de una docena de entrevistas realizadas en el lugar en unas pocas horas, dice que Notre-Dame-de-Bétharram «No es un establecimiento donde los estudiantes son brutalizados».









Este informe «No mantengas el camino actualmente»El mes pasado lamentó a su autor, de 88 años hoy. «Esta inspección fue falsa, artificial, se les advirtió de su llegada»había comentado en el proceso al padre del demandante de 1996.





«Si este caballero hubiera hecho su trabajo (…) El fiscal habría sido incautado y habríamos evitado todas las violaciones y la violencia después de diez años «había deplorado Alain Esquerre, portavoz del colectivo de víctimas de Betharram. La Oficina del Fiscal de la PAU ha recibido más de 150 quejas para la ex personal religiosa y secular por violencia, agresiones sexuales y violaciones, casi todas prescritas durante un año.





Bayrou listo para ir ante el Comité Parlamentario de Investigación





Después de tres custodia policial, un ex supervisor fue acusado y encarcelado el 21 de febrero por actos cometidos a principios de la década de 1990 y luego en 2004. La congregación religiosa de los Padres de Betharram, que dirigió el establecimiento durante mucho tiempo, reconoció el carácter por primera vez el sábado. «Sistémico» Violencia comprometida y confiada a un grupo de expertos Una Comisión de Investigación Independiente responsable de traer » reparar « a todas las víctimas.





El caso causó una ola de denuncias similares contra otros establecimientos católicos en Hautes-Pyrénées, Les Landes o Finistère.









También se ha creado una comisión parlamentaria de investigación sobre los métodos de control estatal y la prevención de la violencia en la escuela, privado y público. Ella planea audicionar François Bayrou y Elisabeth Borne, dijo el jueves su presidente, la diputada socialista Fatiha Keloua Hachi. El primer ministro dijo el domingo que respondería preguntas del comité. «Si tiene una invitación oficial»mientras repite sintiendo una víctima de un «Maniobra de detabilización».





Elisabeth Borne, quien recibirá Alain Esquerre el jueves en París, dijo el 21 de febrero que el estado no «No he estado allí» en el archivo de Betharram, a juzgar «Difícil de entender» ¿Por qué no reaccionó antes? Una queja de violación, dirigida a un religioso que dirigió el establecimiento, también se presentó en 1998.