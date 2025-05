camaradas, otro esfuerzo de pensamiento “

Publicado en



4 de mayo de 2025 a las 8:00 a.m.

Tiempo de lectura: 3 min.



Didier Leschi, director general de la oficina francesa de inmigración e integración, responde en esta galería a las conclusiones del “cónclave” sobre inmigración bienvenida por nuestro periódico.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





¿Cómo contrarrestar el discurso dominante contra la inmigración e insertar mejor a los migrantes? El 5 y 6 de abril, alrededor de treinta personalidades, funcionarios electos, asociaciones, investigadores, trabajaron en este asunto espinoso para la izquierda. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”que dio la bienvenida a la reunión, dijo su trabajo. Entre sus primeras propuestas: la enseñanza sistemática del francés para cualquier llegada primaria, la expansión de los criterios de admisión para la estadía o incluso una ley especial que permite construir nuevas viviendas. Director Gerente de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, y autor de “Esta gran perturbación, inmigración en la cara” (Tract, Gallimard, 2023), Didier Leschi había sido entrevistado aguas arriba de este cónclave, pero no estaba entre los invitados. Crítica de las primeras propuestas del “Cónclave”, respondió.





“El empuje migratorio experimentado por una Europa deseado cada vez más por los perdedores en las elevaciones económicas y sociales abisales generadas por la globalización de la desarison. En particular los de nuestros conciudadanos que tienen el sentimiento, que en la permanencia, están lesionados por dar la bienvenida a más privado que ellos. Esto en el momento en que el estado social, su bien más precioso, es un bien social, es difícil. En este contexto, pueden los humanistas que tienen el ignorado de los sociales en el riesgo social en el riesgo de ser el riesgo social de los materiales. dilema. “Izquierda” ¿Detallado por el nuevo OBS te permite escapar? No lo creo.









Las primeras propuestas? Que cualquier recién llegado puede beneficiarse de las lecciones francesas. Pero esta es la situación actual: aquellos que tienen el derecho adquirido de quedarse tienen acceso a 600 horas de aprendizaje de francés. A partir de julio, esta oferta incluso se volverá ilimitada. Esta primera propuesta resulta de la confusión que viaja a todos los demás: acercándose al mismo conjunto de inmigración, por muy diferente, en la ley que, de hecho. Sin decirlo explícitamente, se espera que valga la pena aceptar cualquier solicitud de tablas de asilo. Por lo tanto, es, por consistencia, necesario, lo antes posible, a “Promueve la integración rápida y duradera” Todo incluso llegando del que no tendrá derecho a quedarse.





OQTF es una gran palabra que dentro de este cónclave no deseamos pronunciar. Se argumenta la implementación “De una fuerza europea de rescate en el mar”. ¿Por qué no una línea de revestimiento transmediterráneo gratuita? Aseguraría aún mejor los pasajes al tiempo que reduce las ganancias de los contrabandistas. “Audacia” No vayas tan lejos. ¿Quizás por conciencia, incluso tan bien enterrado, que generaría una gran llamada para el aire?





Más allá de los que ya existen, fianza familiar, estudios, trabajo o asilo, sería necesario“Expanda los criterios de la estadía”. ¿Cuál es el criterio faltante? ¿El deseo de todos los que quieren ser regularizados? La consecuencia sería expandir las fronteras de Francia y Europa al mundo entero.





Debe decirse, promoviendo la inmigración al trabajo. Una visión utilitaria de la migración que no se trasladará a los sectores de muchos empleadores, especialmente aquellos con salario. Para finalizar este objetivo, se sugiere “Diálogo con países de origen”. ¿Incluso aquellos liderados por autocracias corruptas, que están particularmente satisfechos con el vuelo de un joven que podría pedir cuentas o luchar por un mejor intercambio de riqueza?









¿No se realizaría este refuerzo de la inmigración del trabajo en detrimento de muchos de los que se quedaron, los 7.3 millones de personas registradas en el trabajo de Francia (incluidos 3,4 millones identificados como desempleados) en particular? ¿No es esta una forma de vaciar habilidades que no habremos asumido el costo de la capacitación? Ciertamente, viva el sitio, el informático del Magreb o África. Lo que sea que extrañes su país. ¿Vivir el médico de Argelia para superar el error que el Numérus Clausus estaba aquí, cuando este país ya tiene tres veces menos médicos per cápita que en Francia?





¿No es un poco neocolonial todo eso? ¿Significa esto que el anverso de esta inmigración calificada es la negativa de los que no lo son? No se dice nada. Si bien el desempleo sorprende a aquellos que no están o poco capacitados, que en los inmigrantes la pobreza y el desempleo se desarrollan constantemente, que la vivienda social es el lugar de la ghettolación, ¿podemos estar a la izquierda y tener en cuenta que la adición de migración sin control puede deconstruir sociabilidad, promover los pliegues de la comunidad o el confinamiento religioso? ¿Que todos estos fenómenos ya presentes impiden convergencias en causas comunes para hacer que las personas junten? Para este cónclave, obviamente no. La frontera, como puerta, está ausente de la reflexión.





Frente a los trastornos del mundo, ¿no tendría esta puerta un papel en la protección de los logros sociales contra la voluntad del Gafam para “uberizar” a los asalariados? ¿La circulación sin regla de las fuerzas y bienes laborales se ha convertido en un horizonte izquierdo como lo ha sido para los liberales desde el siglo XIX?





Al querer cuidar solo el sufrimiento, estas primeras propuestas pierden credibilidad. Esperemos que el próximo ayude a la izquierda mejor a enfrentar el tiempo. Camaradas, otro esfuerzo ”.