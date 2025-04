“Bugs” de Viktor Orban suena dolorosamente en nuestros oídos

Publicado en



El primer ministro húngaro ha cruzado un nuevo curso al comparar a sus oponentes con los “insectos” para ser eliminados. “Cómo no pensar en los términos que cruzan los medios de comunicación Ruanda muchos años antes de la fase paroxística del genocidio de 1994 para designar los tutsis:” Cafardos “,” Cancelats “, se pregunta a la magistrada Aurélia DeVos.





El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha despertado un resurgimiento de preocupación en la Unión Europea durante unos días, en particular debido a los comentarios hechos en apoyo de su política interna. El relé de los medios. El Comité Internacional de Auschwitz denuncia. Ursula von der Leyen Condemns.





Pero, ¿qué dijo que perturbador?





Ya, en 2022, evoca la noción de “Raza mixta” Cuando se trata de mezclar a los húngaros con “No europeo”. Colocándolo en el suelo “Cultural”. Esta vez reiterando sus comentarios con motivos de medidas que apuntarían a las binacionales, percibidas como amenazas para la seguridad de Hungría.





Ya, en marzo de 2025, dijo que quería “Liquidar” sus oponentes, antes de prometer un gran “Pascua limpieza” de los que describe como “Insectos”. Al mismo tiempo, su gobierno se ha inscrito en la constitución, la norma más alta en la jerarquía institucional, la existencia de dos sexos, femeninos y masculinos, excluyendo así el reconocimiento legal y social a las personas transgénero a las que marginó al oponerse a él. “Gente normal”que luego los designaría como “Anormal”. Los otros.









Sin siquiera decidir sobre la sustancia de la política dirigida y elegida por el gobierno de Viktor Orban, no preguntarse sobre las palabras y el proceso de pensamiento podría ser un error histórico para Europa.





Las peores atrocidades tienen éxito las palabras del odio





¿Cuándo podemos darnos cuenta de que el mundo está caminando hacia lo peor? ¿De qué palabra, qué medida, qué pensamiento?





Adama Dieng, abogado senegalés, asesor especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, nunca ha dejado de recordarlo: las peores atrocidades tienen éxito en las palabras de odio.





Aquí hay que analizar las palabras pronunciadas y su efecto. Más allá de lo que, común y a menudo confundido, llamaremos “Racismo”el profundo significado de este registro léxico es trivializar la idea de que existirían razas, además una raza europea, y que mezclarlos nos impulsaría a nuestra pérdida. El otro, que no somos nosotros, es entonces el peligro. La causa de todos nuestros males. Inseguridad, crisis económica y social, nuestra pérdida de significado. No mires más, el otro es el que “Liquidar” poder sobrevivir.









El otro es el “Raza extranjera”, “No europeo”. Pero no más solo desde ayer. El otro está con nosotros. Él es el uno contra nosotros. El oponente, elevado al rango de “Thumbtack”. El otro que es “Anormal”el que no es un hombre ni una mujer que se destaca. La minoría en el corazón de nuestra sociedad.





Sin embargo, no ver una progresión, históricamente conocida, sería el caso de la ignorancia de los procesos genocidas desarrollados en gran medida y brillantemente en el trabajo de Jacques Semelin “purificar y destruir”. Estos procesos que siempre desarrollan un “Racionalidad delirante”allá “Figura del otro extra”.





Este enemigo no puede ser humano





Los historiadores saben esto. No hay en el proceso de delito de masas de momento preciso de balanceo, decisión, que podría aislarse, marcando lo antes y después, la paz y el caos. El proceso genocida es un camino insidioso, lento y largo, llevando corazones y almas hacia la certeza de la legitimidad del resultado.





Primero, responda a una crisis por justificación. El judío, el tutsi, el armenio, sería, dicen los justificadores, las causas de nuestros problemas. Llevarían en ellas características específicas. Nos llevarían de alto y nos amenazarían.









Este enemigo no puede ser humano. Si no, ¿cómo lo ataca? ¿Cómo desafiar la empatía que nos cruza y lleva el golpe fatal? Solo los parásitos deben eliminarse porque nos amenazan, humanos. Cómo no recordar los términos utilizados en 1936 por aquellos que serán los artesanos de la “solución final”, para designar a los judíos: “Vergüenza racial” (Rassenschande) ,, “Sub-hombres” (Untermenschen). Cómo no pensar en los términos que cruzan los medios de Ruanda muchos años antes de la fase paroxística del genocidio de 1994 para designar las tutsis: “Cucarachas”, “Cancelats” (Inyenzi).









EL “Insectos” Hungría suena dolorosamente a nuestros oídos. Palabras que me dirás. Solo palabras tal vez. Sería ignorar lo que el hombre ahora sabe lo que puede hacer con peor.





Cuando el otro nos amenaza, que ya no es tan humano como ese, que debemos actuar para preservar nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra visión de la familia, nuestra supervivencia, el acto es solo el acme natural del proceso.





El crimen de genocidio solo se entiende gracias a las ciencias sociales, que lo iluminan





El crimen de genocidio se define en el derecho internacional y en el derecho penal francés, más allá del crimen de sangre, por la intención del autor de la Ley de destruir en total o en parte el grupo determinó lo que es. El crimen en realidad radica en la intención de su autor, que primero determina el grupo objetivo. Pero se entiende solo gracias a las ciencias sociales, que lo iluminan.





Durante varios años, gracias a la acción del Pole de Delitos contra la Humanidad, los crímenes y los crímenes de guerra creados en Francia en enero de 2012, se han celebrado ensayos ante nuestros Asses parisinos, recordando el genocidio de los tutsis en Ruanda, crímenes masivos en Liberia, crímenes contra la humanidad en Siria y pronto el proceso genocidal construido contra Yezidis.









En estos asnos, frente a los ciudadanos franceses y nuestros medios de comunicación, relacionan estos fenómenos de infra-haine en la fase final, que preferimos considerar como distante en el tiempo y en el espacio.





Al recordar antes que escuchamos lo impensable en el Tribunal Assize del Palacio de Justicia de Lyon en 1987 durante el juicio de Klaus Barbie. Recordando que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial elevó el velo sobre lo inimaginable.





Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos, ¿qué dijeron nuestra brújula, antes de que fuera demasiado tarde?





Aurélia Devos Es el primer vicepresidente adjunto de la Corte Judicial de Lille, ex jefe de los crímenes contra la humanidad, crímenes y crímenes de guerra de la Oficina del Fiscal de París y autor de “crímenes contra la humanidad: la lucha de un fiscal” (Calmann Levy, 2023).