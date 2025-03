Boualem Sansal encarcelado en Argelia durante cuatro meses: la ONU será incautada

Tiempo de lectura: 3 min.

La defensa del escritor, detenida en Argel desde mediados de noviembre de 2024, es «imposible» según su abogado.





La movilización no se debilita a favor del escritor franco-algerio Boualem Sansal. Como en diciembre de 2024, Antoine Gallimard y Mmi François Zimeray, obligado a representar al autor en Francia, convocó la prensa el martes 11 de marzo en los salones de la editorial, en el séptimo lugarmi Distrito de París. «Pensé que podría dibujar un esquema de salida en el contexto del cumplimiento del procedimiento argelino», Deploró al abogado, enfatizando que sus dos solicitudes de visa no habían tenido éxito y que por lo tanto no puede ir a su cliente. “Su defensa es imposible. Indefenso, no puede haber una prueba justa ”, Lamentó. METROmi Zimeray anunció que se apoderó del miércoles para denunciar un «Detención arbitraria». Si la situación se estancó, otros «Cuerpos multilaterales» También podría ser incautado, en particular la UNESCO, la Unión Africana y la Comisión de Derechos Humanos africanos.









Perseguido en virtud del artículo 87 BIS del Código Penal Argelino para «Ataque a la seguridad del estado y la integridad del Territorio Nacional», Boualem Sansal fue arrestado el 16 de noviembre de 2024 en el aeropuerto de Argier. El escritor ha estado en el Hospital Mustapha en el Hospital de Argel desde el Pabellón Penitenciario. El autor indudablemente paga el mantenimiento que otorgó el 2 de octubre de 2024 a las «fronteras» de la extrema derecha, de los cuales es miembro del Comité de Expertos. Explicó que en el momento de la colonización francesa, «Toda la parte occidental de Argelia era parte de Marruecos: Tlemcen, Orán e incluso de máscara», Ocupando la posición de Marruecos según la cual su territorio se truncó bajo la colonización francesa en beneficio de Argelia. Más ampliamente, es «Rehén» relaciones «Fuego» Entre Francia y Argelia, según Mmi Zimeray.





El abogado explicó que intentó jugar el juego del «Moderación»de la «Pondering»hasta ignorar «La campaña sucia», marcado con antisemitismo, Contra su persona en los medios argelinos. También deploró que Abdelmadjid Tebboune «Lo llevó a Boualem Sansal frente a las dos habitaciones del Parlamento». El presidente argelino, reelegido para un segundo mandato en septiembre de 2024, luego declaró en un discurso oficial: «Envías a un impostor que no conoce su identidad», no conoce a su padre y llega a decir que la mitad de Argelia pertenece a otro estado. »»





Una «cubierta de intimidación»





Maison Gallimard afirma no tener contacto con el escritor. “Sabemos que ha sufrido presión para cambiar a los abogados, a lo que protestó enérgicamente. Incluso quería cambiar los abogados argelinos. Desde entonces, no tenemos noticias «detallado mmi Zimeray. Según él, fue puesto «Secreto»con un «I Bullying Cover» sobre él y sus parientes. En una entrevista con el periódico «El Watan», El Bâtonnier de Argel afirmó que el novelista de 80 años quería «Defiende solo».









METROmi Zimeray también negó la información de que Boualem Sansal comenzó una huelga de hambre. «La detención de un hombre anciano y enfermo es al menos abusivo»él deploró. «¿Cuál es el grado de evolución de su cáncer?» Presupone un seguimiento muy sensible y muy atento, incluso intervenciones, ya que tenía que tener radioterapia. »» Percibe en la moral sansal a medio mástil y signos de » depresión «. «Su continuación de detención y su privación de acceso al exterior no solo es una violación de los derechos de la defensa, sino que también es una violación de lo que se llama estándares de Mandela, es decir, las reglas mínimas que la comunidad internacional reconoce como el estándar mínimo de todos los prisioneros en el mundo».según Mmi Zimeray.









A la vanguardia de la asamblea estaba el otro gran escritor de la Casa Franco-Algeria, Kamel Daoud, Goncourt Prix 2024 para «Houris». De regreso de Berlín, donde se acaba de celebrar una gran noche de solidaridad para Boualem Sansal, Daoud recordó que era tanto «Franco-French Affair» el de un «Afecto argelino» :: “BoUalem Sansal hace el vínculo entre los dos países. A los 80 años, estaba languideciendo en prisión sin cargos. Representa el cuerpo de todos los escritores perseguidos y encarcelados. Si no hablamos de eso, nos alcanzará en Francia. Necesitamos lanzar Boualem Sansal y liberar a Argelia. Fui cazado, volveré algún día. Nadie me evitará. »»





METROmi Zimeray concluyó con estas palabras: «No decimos esta evidencia lo suficiente: Boualem Sansal es inocente. No veo cómo pudo romper solo una de las disposiciones del código penal argelino. Nadie en Argelia lo ha defendido. Esto significa el estado de las libertades en este país. Como dijo otro escritor argelino, Albert Camus: «Nominar las cosas se suma a la desgracia del mundo». »»