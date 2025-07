Ayuda humanitaria en Gaza, Trump anuncia un acuerdo con la UE sobre deberes aduaneros ... Cinco información para recordar desde el fin de semana

• Anuncios de Israel contra la hambruna en Gaza: descanso diario y ayuda para paracaídas





El ejército israelí anunció este domingo 27 de julio que observaría “Un descanso táctico” Diariamente en varias áreas de la Franja de Gaza y el establecimiento de corredores humanitarios seguros para los convoyes de la ONU y las ONG para lidiar con una crisis de hambre que empeora.





Israel también ha anunciado que ha paracaídas la ayuda humanitaria en el territorio palestino, después de semanas de presión internacional para permitir la llegada de alimentos y otros alimentos vitales a la población hambrienta. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) dijo el sábado que la reanudación de la ayuda humanitaria cae por aire sobre Gaza constituía un enfoque “Ineficaz” Frente al desastre humanitario que devastan el territorio palestino.





Al mismo tiempo, el bote “Handala”, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, fue interceptado por el ejército israelí a 100 km al oeste del territorio palestino. Dos parlamentarios de LFI se encuentran entre los miembros de la tripulación.









Arrestado el sábado sobre Gaza por el cantante Zaho de Sagazan, quien le pide que no use “Las palabras de los artistas” Si no actúa “Por las vidas que defienden”Emmanuel Macron respondió este domingo, dando la bienvenida a su “Lucido Cry”. El presidente le asegura que ” “Francia no proporciona asistencia militar, ni directa ni indirecta, a las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Gaza”.





• Fires en serie: Grecia devasta, incendios “estabilizados” en Aude





Sobre la base del séptimo día consecutivo una ola de calor récord (45.8 ° C el viernes), Grecia está plagada de este domingo en cinco incendios principales, especialmente en la península de Peloponnese (suroeste), así como en las islas de Creta, Eué y Cythera, donde los planos y los helicópteros reanudaron sus operaciones en Dawn, según los bomberos.





En la isla de Evée, cerca de Atenas, las llamas han reducido miles de hectáreas de bosques y miles de cabezas de ganado a cenizas se perdieron cuando el fuego ha llegado a granjas y granjas dispersas.









En Francia, el violento incendio que estalló en la costa mediterránea el sábado en el Aude fue circunscrito y estabilizado este domingo por la mañana después de viajar 630 hectáreas de vegetación y dañó severamente dos casas.





Este nuevo reclamo ocurre menos de un mes después de que el departamento de Aude se vio afectado por un incendio a gran escala, provocado por un automóvil en llamas en la carretera, que había viajado 2.100 hectáreas cerca de Narbonne.





• Camboya y Tailandia se acusan mutuamente de agresión





Los dos reinos del sudeste asiático han conocido el episodio más mortal en casi quince años de su disputa territorial desde el jueves. Los intercambios de incendios, bombardeos y ataques aéreos dejaron al menos 34 muertos y causaron el movimiento de alrededor de 200,000 personas. En los últimos días, el conflicto se ha extendido en múltiples frentes, a veces lejos de varios cientos de kilómetros entre ellos, desde la provincia tailandesa de TRAT, popular entre los turistas, en el Golfo de Tailandia hasta un área apodada “El triángulo esmeralda” por su proximidad a Laos.









Donald Trump, quien intercambió con los líderes de los dos países, aseguró que estaban listos para reunirse para alcanzar un alto el fuego. Pero los beligerantes se acusaron “Hechos de agresión” Este domingo.





• Deberes de aduanas: Trump anuncia el 15 % de los precios de aduana después de reunirse con von der Leyen





El presidente estadounidense se reúne este domingo en Escocia este domingo, en un complejo de golf que pertenece a su familia, el presidente de la Comisión Europea. Se entregó hasta el 1 de agosto antes de eliminar los productos europeos que ingresan al 30 %de las tareas aduaneras en los Estados Unidos. Habrá “Sin extensión, sin tiempo adicional”advirtió al secretario estadounidense que comercia, Howard Lunick, justo antes de las discusiones entre los dos líderes en Turnberry.









Según varias fuentes europeas, el texto en discusión proporcionó un recargo aduanero del 15 % en las exportaciones europeas para los Estados Unidos, con un tratamiento más favorable para sectores como aeronáutica y licores, pero no para el vino.





Donald Trump dijo que la UE no se beneficiará de las tareas aduaneras de menos del 15 % para sus exportaciones a los Estados Unidos, justo antes de comenzar las discusiones. También dijo productos farmacéuticos “No será parte” del acuerdo.





Este domingo por la noche, anunció el 15 % de deberes aduaneros sobre productos europeos. La UE se ha involucrado en $ 750 mil millones en compras de energía y 600 mil millones de inversiones adicionales en los Estados Unidos, dijo.





• Un año después de los Juegos Olímpicos de París: Rant of Tony Estanguet





Por lo general, poco centrado en las peroratas políticas, el ex presidente del comité organizador de los Juegos de París, Tony Estanguet, estimado el sábado al margen del primer aniversario de los Juegos Olímpicos (OJ) que fue la disminución prevista en el presupuesto deportivo en 2026 “Un poco incomprensible”teniendo en cuenta que el deporte era “Un pequeño sacrificado”. El triple campeón de canoa olímpica dijo que era “Muy muy difícil para nosotros (El movimiento deportivo, nota del editor) para ver cómo se trata el deporte en este país en este momento “. El plan de rigor proporciona una caída de casi el 18 % de los créditos juveniles y deportivos.









En la primera versión del plan de rigor anunciado por el primer ministro François Bayrou, el presupuesto juvenil y deportivo, uno de los más débiles en general, es uno de los más afectados.