Actualización sobre la ola de calor que alcanza su “paroxisma” este martes 1 de julio, alcanza un pico a 40 ° C, el gobierno movilizado

Francia se asfixia y respalda frente al calor extremo que continúa, con dieciséis departamentos que incluyen Ile-de-France por primera vez en cinco años, donde se activa la vigilancia roja.





Después de haberlo sabido el lunes por la noche, entonces el día más caluroso jamás grabado durante un mes de junio, “El clímax de este episodio” canicular debe intervenir este martes 1jerga Julio, según Adrien Warnan, pronóstico de Météo-France, “Con algunos puntos a 40 ° C-41 ° C” Se esperaba en las regiones en rojo y una noche en que las temperaturas pueden no bajar dentro de 20 ° C a 24 ° C en ciertos lugares, incluso en las regiones del norte del país.





Red Heat Wave permanecerá vigente el miércoles en los 16 departamentos que ya están preocupados, anunció Météo-France en su último boletín.









Ile-de-France, los departamentos de la región central (excepto eure-et-loir), así como Dawn, Yonne y Vienne se mantienen en términos de máxima alerta, en esta etapa hasta la medianoche, indica el pronosticador, que nunca predice una caída gradual en temperaturas el miércoles. Hacemos un balance de la situación.





• Casi 2,000 escuelas públicas cerradas





Casi 1.900 escuelas se cerraron este martes al mediodía debido a la ola de calor, principalmente escuelas, dijo el Ministerio de Educación en una evaluación final. En detalle, los cierres se refieren a 1.880 escuelas, 14 universidades y 2 escuelas secundarias, o el 3 % de las escuelas. Entre ellos, los establecimientos 811 se encuentran en los departamentos ubicados en vigilancia roja.









La ciudad de Melun (Sena-Et-Marne) ha cerrado todos los establecimientos públicos que dan la bienvenida a los niños. Y en los 16 departamentos gastados en vigilancia roja, las familias que pueden ser invitadas a mantener a sus hijos en casa. El costo de la adaptación de la construcción escolar a la transición ecológica se estima en varios decenas de miles de millones de euros, según informes oficiales.





• Restricciones de tráfico en Ile-de-France





Las restricciones de tráfico han sido anunciadas para el martes en Ile-de-France por el prefecto policial Laurent Nuñez. Entre las 5:30 a.m. y la medianoche, solo los vehículos menos contaminantes, equipados con una viñeta Crit’air Clase 0, 1 y 2, se permitirán circular dentro del perímetro delimitado por la autopista A86, en París y en una parte de los pequeños departamentos de la corona. Además, como el lunes, las velocidades máximas autorizadas se reducen en 20 km/h, indica la sede de la policía en un comunicado de prensa. También habrá una obligación de eludir por la carretera de anillo Ile -de -France para vehículos de más de 3.5 toneladas.





La prefectura policial agrega que las quemaduras al aire libre también estarán prohibidas, así como los generadores necesarios para las pruebas o el mantenimiento del equipo. Llama a informar los emisores de mantenimiento o trabajo de limpieza de compuestos orgánicos volátiles (solventes, barnices, pegamentos, pinturas, etc.).





• París activa el nivel más alto de su plan de onda de calor





La ciudad de París activó el nivel 4, el más alto, de su plan de ondas de calor el martes.





Unas 10,000 personas vulnerables, registradas en el archivo “Reflejo”se contactan actualmente por teléfono para verificar su salud. Si es necesario, los médicos voluntarios y los trabajadores sociales se movilizarán rápidamente.





Para todos los parisinos, las habitaciones refrescantes están abiertas en cada ayuntamiento del municipio, y más de 1,400 islotes de frescura se enumeran en la capital, incluidos jardines, iglesias, museos, fuentes y mistoleadores. Se han instalado quince áreas de nebulización nuevas en el espacio público, y 98 jardines ahora están equipados con Misty.









Las personas sin hogar están sujetas a una atención especial: los merodeos están reforzados, la recepción del día amplía sus horarios y los muescas de Bains prolongan sus aperturas hasta las 8 p.m. La ciudad también anuncia la apertura nocturna excepcional de 21 parques parisinos importantes en la noche de martes a miércoles. Varias piscinas también extienden sus horarios hasta las 10 p.m.





• el gobierno movilizado





“Las medidas se han activado a partir de esta mañana (martes) para la protección de los trabajadores y, en particular, adaptar los horarios, suspender tareas dolorosas, desarrollar las estaciones de trabajo”aseguró al primer ministro durante una visita a la mañana en el Centro Operativo para la Gestión de Crisis Interdepartamental.









Además, François Bayrou aseguró que “El Ministerio de Educación Nacional iniciará discusiones con la Asociación de Alcaldes de Francia sobre la adaptación de los edificios escolares”. Y para agregar que los hospitales están “listos”: ” Por el momento, hay un ligero aumento en las emergencias ».





• Un contexto del cambio climático





Esta ola de calor nacional 50ᵉ identificada desde 1947, el 33ᵉ del XXImi Century, es parte de un contexto de cambio climático que aumenta su intensidad y frecuencia. El domingo, dos medidas testificaron sobre el carácter sin precedentes del fenómeno: el Mediterráneo registró su temperatura de superficie más alta durante un mes de junio, a 26.01 ° C en promedio, según el programa europeo Copérnico. Y Mont Blanc, a 4.806 metros sobre el nivel del mar, “Tuve que registrar una temperatura positiva a 1 ° C o 2 ° C, que solo llega al corazón del verano”explicado a la AFP Antoine Courtaud, pronosticador y nivólogo de Météo-France en Chamonix.





Y la ola de calor también afecta el medio ambiente: 26 departamentos fueron el lunes en vigilancia de la sequía y 10 en términos de crisis, lo que provocó restricciones significativas en el uso del agua. La contaminación del aire por ozono se instala en consecuencia, en particular en Auverne-Rhône-Alpes o en el Bouches-du-rhône y el Vaucluse.