Trump, “muy infeliz” de su intercambio con Putin, evoca posibles nuevas sanciones para Rusia

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 5 de julio de 2025 a las 9:49 a.m.

actualizado el 5 de julio de 2025 a las 9:53 am Lectura: 2 min.







Donald Trump, “Muy infeliz” Desde su última llamada telefónica con Vladimir Putin, la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia el viernes 4 de julio en ausencia de progreso hacia el final de la guerra en Ucrania.





Por su parte, el Kremlin estimó que no era “No es posible” Por el momento de” alcanzar “ Sus objetivos en Ucrania por ruta diplomática, lo que implica una continuación de los combates y ataques frente a un oponente en dificultad en el frente.









El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que estuvo de acuerdo con Donald Trump sobre la necesidad de “Fortalecer la protección” Desde el cielo de su país, después del ataque de drones rusos más importantes desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022.





“Esta es una situación muy difícil. Te dije que estaba muy descontento con mi conversación con el presidente Putin. Quiere ir al final, seguir matando a personas, no es bueno”dijo Donald Trump a la prensa antes de Air Force One el viernes, el día después de la apelación entre los dos hombres que no progresaron.





“Estamos hablando mucho de sanciones”





El presidente estadounidense insinuó que podría estar listo para endurecer las sanciones contra Moscú, después de haber evitado recurrir a él desde su regreso a la Casa Blanca en enero, con la esperanza de persuadir a su homólogo ruso para que ponga fin a la guerra.





“Estamos hablando mucho de sanciones”Donald Trump dijo sobre sus conversaciones con Vladimir Putin. “Él entiende que podría suceder”.





El 30 de marzo, el presidente estadounidense ya había agitado la amenaza de sanciones en forma de nuevos impuestos sobre el petróleo ruso.





Donald Trump agregó ayer que también había tenido un “Llamada muy estratégica” Con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este mismo viernes, cuando las preocupaciones crecen en Kiev con respecto a las entregas de la ayuda militar estadounidense.









Volodymyr Zelensky habló de una discusión “A fondo” durante el cual los dos líderes acordaron trabajar en “A Strenghten” Las defensas aéreas de Ucrania, después del mayor ataque de drones y misiles sufridos por Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa del viernes.





Donald Trump dijo que también discutió el envío de sistemas de defensa aérea patriota en Ucrania durante una llamada separada con el canciller alemán Friedrich Merz el viernes, incluso si aún no había decidido proporcionar este equipo clave. Friedrich Merz “Considere que deben ser protegidos”dijo Donald Trump en referencia a Ucrania.





Esta serie de intercambios del presidente estadounidense interviene en un momento en que las ciudades de Ucrania continúan sufriendo los ataques rusos frente a la falta de sistemas de defensa anti -avión para cubrir efectivamente todo el territorio.





Prueba de la calle muerta en la que se encuentran las conversaciones de paz a pesar de su recuperación en mayo, Donald Trump ya había admitido el jueves que había hecho “No hay progreso” Durante su entrevista con Vladimir Putin.









El tercer ciclo de conversaciones directas entre rusos y ucranianos aún no se ha anunciado, un mes después de una última reunión no exitosa en Türkiye.





Requisitos rusos sin cambios





Vladimir Putin todavía requiere que Ucrania renuncie a cuatro regiones, además de Crimea anexa en 2014, y que renuncia a la OTAN. Condiciones inaceptables para Ucrania, que solicita la retirada de las tropas rusas.





Moscú “No se rendirá” Para lograr estos objetivos, el presidente ruso repitió a Donald Trump. “Mientras esto no parezca posible, continuamos la operación militar especial” En Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, agregó el viernes.





Paralelamente, el ejército ruso continúa bombardeando Ucrania. Durante la noche de viernes a sábado, los ataques con aviones no tripulados y el incendio de artillería en varias regiones del país dejaron al menos a dos muertos y treinta heridos, según las autoridades locales.





La noche anterior, Rusia había enviado 550 dispositivos, incluidos 539 drones y misiles, especialmente contra Kiev. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, fue el “La mayoría de los números” de drones nunca usados ​​en un solo ataque de Rusia desde 2022.