Tres agricultores, cada uno afiliado a un sindicato diferente, explican su enfado común

Video Philippe, François y Manon son agricultores. Cada uno eligió una unión diferente pero los tres rechazan los acuerdos entre Mercosur y Europa. A pesar de sus diferentes visiones de su profesión, nos explican esta opinión compartida.

Provienen de todos los bandos políticos, pero aun así han llegado a un acuerdo: los agricultores rechazan masivamente los últimos acuerdos entre Mercosur y Europa. Los sindicatos, principalmente el FNSEA y la Coordinación Rural, han vuelto a convocar a movilizaciones esta semana, mientras se abre un debate en la Asamblea Nacional este martes 26 de noviembre por la tarde. Aunque el gobierno se ha opuesto a las últimas negociaciones con el mercado sudamericano, los agricultores continúan sus acciones en los cuatro rincones de Francia.

Ahora apuntan a “impedimentos” y el “estándares” impuesta por el Estado a los criadores y productores. Nos reunimos con tres agricultores, afiliados a tres sindicatos diferentes, que se movilizaron contra estos acuerdos del Mercosur. Philippe Babaudou, de 59 años, está afiliado a la Confederación Paysanne. Este ganadero del Lemosín se opone desde hace tiempo a la apertura de la agricultura a los mercados de libre comercio. “ No cambiamos terneros por Mercos “, exclama, en referencia a las exportaciones previstas de automóviles europeos a cambio de importaciones de carne vacuna de América Latina.

Competencia desleal

Acuerdos también considerados injustos por Manon Pisani, 30 años, productora de maíz y criadora de cerdos de los Pirineos Atlánticos. Joven Campesina Sindicada denuncia diferencias de estándares “económico, ambiental e incluso social” entre los dos continentes. “No puedo imaginar que en Brasil se coseche maíz transgénico en tierras deforestadas”. ella explica. Con su marido, acaba de instalarse en los Pirineos Atlánticos, con la esperanza de desarrollar su cría de cerdos, junto con su negocio de cereales. “ Nunca podremos competir con estos productos. », añade, denunciando unos costes de producción más bajos, que rebajarían los precios del mercado europeo.

Esta opinión la comparte François Turpeau, viticultor de Viena y representante de la Coordinación Rural. Como enólogo, estos nuevos acuerdos deberían favorecerlo, al prever más exportaciones de vino a América Latina. Sin embargo, se muestra reacio: “Lo que me importa es la complementariedad de la profesión, asegura. Estoy haciendo un intercambio de estiércol de paja con un criador.explica. Si este criador no puede continuar su actividad a causa del Mercosur, podría poner en peligro mi propia explotación. »

“Estamos cada vez más obstaculizados”

Pero las críticas van más allá de los acuerdos de libre comercio. “ Los agricultores atraviesan una crisis económica, social pero también de identidad”explica Philippe Babaudou, para quien es urgente repensar en profundidad el sistema agrícola. Cuando el ganadero afiliado a la Confederación Campesina comenzó su carrera, hace unos treinta años, había tres veces más agricultores. “Es absolutamente necesario detener esta hemorragia”añade, preocupado por ver la desaparición de “Granjas a escala humana” en beneficio de “granjas industriales” de América Latina.

A Manon Pisani también le gustaría que se implementaran más políticas estructurantes “y no sólo responder a circunstancias simples”. Para el joven agricultor, las promesas del gobierno del invierno pasado no fueron suficientes ni fueron respetadas.

“¿De qué sirvo? Estoy cada vez más obstaculizado –según los estándares– y cada vez con menos consideración. »

La joven criadora de cerdos, apasionada de su profesión, se niega a renunciar a sus proyectos. “Imaginar nuestro país sin agricultura me parece imposible” ella concluye. François Turpeau, por su parte, dice que no sabe si seguirá siendo agricultor en los próximos meses. “ Tuve que arrancar 10 hectáreas de viñedos », explica, para enfrentar cargos “Siempre más restrictivo”. “Es desgarrador, esta explotación me viene de mi padre y tengo que arrancarlos”. él continúa. Este representante de la Coordinación Rural de Viena no quiere quedarse de brazos cruzados. “Mientras no tengamos una respuesta política contundente por parte del gobierno, seguiremos movilizándonos”asegura, mientras participaba la semana pasada en el primer convoy de tractores procedente de Viena.