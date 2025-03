Para promover la instalación de bistros en pueblos pequeños, la asamblea facilita la obtención de licencias iv

Por

10 de marzo de 2025



11 de marzo de 2025

Los diputados adoptaron este lunes 10 de marzo, un mensaje de texto el lunes 10 de marzo, para facilitar la instalación de bistros y cafeterías que sirven alcoholes fuertes en ciudades de menos de 3.500 habitantes que carecen de ello, pero también fortalecen significativamente el poder de los alcaldes en las transferencias de licencias IV.





“Dos tercios de los municipios franceses hoy ya no tienen tiendas. Lógicamente, aún más no tiene un bistro ni un café «preocupa al ex ministro macronista Guillaume Kasbarian, autor del texto, y que denunció en la galería «Marco legislativo antiguo y obsoleto»una licencia de mano IV.





El texto del Diputado de Eure-Et-Loir toma y perpetúa un experimento realizado entre 2019 y 2022, lo que permitió crear una licencia IV en un municipio de menos de 3.500 habitantes si no contó.









La versión inicial proporcionó un régimen declarativo, pero una enmienda socialista llegó a condicionar la apertura del establecimiento a una aprobación del alcalde de la ciudad, otorgándole un veto defendido a la izquierda como en el RN.





Una adopción con el apoyo de todos los grupos





Sin embargo, la derogación sigue siendo importante porque la creación de la Licencia IV, que permite servir alcoholes más fuertes que la cerveza o el vino, y en particular los más allá de los 18 grados, está prohibida hoy.





Un establecimiento que desea obtener uno con mayor frecuencia, después de la autorización del prefecto, adquirirlo de otro establecimiento del departamento o departamento vecino, cuando este último coloca la llave debajo de la puerta, por ejemplo.









El Ministro de Comercio Véronique Louwagie apoyó un texto para «La revitalización de nuestras áreas rurales» Y «Simplifique la vida de los empresarios». Y la propuesta se adoptó casi por unanimidad de la asamblea con el apoyo de todos los grupos (156 para, 2 contra).





En teoría, la derrogación prevista por la ley solo se supone que se usa una vez, para crear una licencia IV en una comuna que no tenga una. Pero un módem de enmienda ha llegado a extender el sistema, autorizando al Consejo Municipal para permitir la apertura de un «Nuevo establecimiento» adicional. Si la idea defendida es permitir que estas ciudades tengan un flujo de bebidas en el centro como en las afueras, los diputados llamaron para refinar la redacción de la enmienda, lo que podría sugerir que las exenciones pueden vincularse sin límite.





El poder del control de los alcaldes reforzados





Los debates se centraron en parte en el riesgo de abrir nuevos bistros para el consumo de salud pública y alcohol, responsables de más de 40,000 muertes prematuras por año en Francia, en varios informes.





Pero es sobre temas de las licencias IV y el control de los alcaldes que los debates fueron los más animados. Los diputados dejaron, pero también el diputado de Horizons François Gernigon, temen ver las nuevas licencias IV capturadas en los próximos años por otros municipios más grandes o atractivos. Esta ley «Conducirá a la apertura de tasas de flujo de consumo de alcohol en grandes metrópolis»había asegurado al diputado Lfi Hadrien Clouet en la apertura de los debates.









Contra el consejo de Guillaume Kasbarian, que se asumió de una línea muy liberal dentro de Macronie, los diputados votaron una enmienda para prohibir que las licencias creadas a través de su ley se pueden vender en otra comuna.





Sobre todo, una enmienda de Yannick Monnet (grupo comunista) llegó a condicionar la transferencia de una licencia IV de un municipio a otro a la aprobación del alcalde de la comuna de partida. Una disposición que se aplicaría a todos «Los que tienen bares hoy» Con una licencia IV, Tancé Guillaume Kasbarian, frontalmente opuesta a la medida, adoptada con el apoyo de los diputados que van de la izquierda a RN a través de LR.





En el estado actual de la ley, un alcalde ya puede oponerse a una licencia IV, pero esto solo se aplica cuando se trata de lo último existente en su ciudad. Yannick Monnet no volvió su placer, creyendo que es importante que «El alcalde puede organizar la actividad económica» de la ciudad. El proyecto de ley ahora tendrá que ir al Senado.