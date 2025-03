Los programas de CO₂ en Francia no (casi) ya no caen

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

Menos 1.8 % en 2024, contra – 5.8 % en 2023. Y una segunda mitad -semestre casi estable. Las cifras publicadas por Citepa no son buenas para el planeta o para Emmanuel Macron, cuya política ecológica es neutral.





Todas las áreas combinadas, las actividades humanas produjeron 366 millones de toneladas de Co₂ o equivalentes en 2024, según los cálculos publicados este viernes por la mañana por Citepa. Esto representa una disminución del 1.8 % en comparación con el balance del año 2023, una puntuación claramente más baja que el – 5.8 % observó en 2023 en comparación con 2022. Si se confirmó, esta «caída en la disminución» evitaría que Francia respeta el objetivo de una reducción del 55 % en 2030.





El «Barómetro mensual de programas», que Citepa publica cada tres meses, se esperaba particularmente esta vez, porque la cifra anterior, que se centró en el tercer trimestre de 2024, había informado un aumento en las emisiones. ¿Fue un accidente o el comienzo de una inversión de tendencia? Hoy, se da la evaluación general del año pasado, en forma de una estimación provisional: el resultado final se conocerá en junio. Y, obviamente, el resultado no es bueno.





El cuarto gráfico del comunicado de prensa atrae particularmente la atención. La comparación de las emisiones de 2023 y 2024 se muestra mes por mes. Sin embargo, en los últimos seis meses del año pasado, cuatro fueron en comparación con el año anterior: julio, septiembre, octubre, diciembre. Para decirlo de manera diferente: desde un semestre, Francia ha dejado de mejorar su huella de carbono.





Para aliviar esta conclusión severa, debe recordarse que la cifra no incluye la evolución en 2024 de emisiones relacionadas con la agricultura y el sector de residuos que, debido a la complejidad de la cosecha de datos, no se publicará hasta junio. Por defecto, la cifra de 2023 se usa en el barómetro publicado ayer. Según el comunicado de prensa de Citepa, «Por lo tanto, las emisiones de barómetro total se sobreestiman ya que no tienen en cuenta las reducciones que probablemente se observarán en estos dos sectores».





El sector del transporte, el primer problema





Por el contrario, si examinamos los detalles de la cifra, vemos que el – 1.8 % se debe principalmente al CO₂ liberado por el sector energético, que cayó un 11,6 % en comparación con 2023, por la razón correcta de que el reinicio de las centrales nucleares hizo posible reducir la actividad de las plantas de energía de gas. Por otro lado, el sector del transporte está luchando por seguir la pendiente decreciente, con una disminución de riquiqui de – 0.7 %. Con 127 millones de toneladas, este es, con mucho, el primer puesto de programas en Francia.





Es muy difícil establecer un vínculo causal directo entre la política ecológica de los gobiernos sucesivos y estas cifras, porque puede haber factores estacionales o cíclicos. Por otro lado, es fácil encontrar en Internet las declaraciones de autocuración de Agnès Pannier-Runacher, el Ministro de Transición Ecológica, quien, con cada figura trimestral registrando una disminución marcada, regocijada en voz alta (como aquí en el sexto minuto) sobre el tema) sobre el tema) sobre el tema). «El trabajo paga, tienes que cavar el surco». A lo que el Alto Consejo para el Clima había respondido al enfatizar que un tercio de la fuerte disminución de 2023 se explicó por razones cíclicas, en este caso, ya, el surgimiento de la flota nuclear.





A partir de esta mañana, el gobierno tendrá que explicar por qué, ahora, «Trabajar» No pagas más. Entre las razones dadas, existe el hecho de que, en términos de reducir las emisiones de Co₂, el comienzo del camino es más fácil de hacer que el resto. Pero, sobre todo, desde el despido de Elisabeth nació a principios de 2024 y aún más en el caos causado por las elecciones legislativas anticipadas, la ecología ha dejado de ser una prioridad. Los gobiernos de Atal, Barnier y Bayrou cortaron los créditos, se vendieron a los mandatos agroindustriales, pusieron a la Secretaría para la Planificación Ecológica (SGPE) y renunció a tomar nuevas medidas.









Este viernes por la mañana, el Elysée durará a los periodistas una información sobre una reunión del Consejo de Planificación Ecológica. Creado por Emmanuel Macron, este organismo, que en realidad es una reunión de ministros bajo el liderazgo del Jefe de Estado, no se había reunido desde septiembre de 2023 (o en cualquier caso, esto no había dado lugar a la comunicación pública). ¿Una forma, para el Jefe de Estado, de tratar de recuperar el control sobre un sujeto para el cual el inquilino actual de Matignon había despreciado aparentemente?





Simultáneamente, o de otra manera en los próximos días, debemos saber el nombre del nuevo jefe del SGPE, su creador y animador, el mismo Pelion Antoine Macronian, después de haber devuelto su delantal. Pero para que este nombramiento fuera al Consejo de Ministros, Emmanuel Macron debe tener el acuerdo de François Bayrou, a quien el SGPE está adjunto. Sin embargo, a medida que comenzamos a entenderlo, el Primer Ministro no es un seguidor de velocidad …









En resumen, todo indica que, antes de que se tomaran las medidas, las emisiones tienen tiempo para comenzar.