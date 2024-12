La educación sexual en la escuela, una “necesidad absoluta”, dice Aurore Bergé

La educación sexual, que fue objeto de una revuelta conservadora durante el anterior gobierno de Barnier, es una “necesidad absoluta”declaró el martes 24 de diciembre la nueva ministra responsable de la Igualdad entre mujeres y hombres, Aurore Bergé.









“Siempre he dicho (…) que es absolutamente necesario tener educación en la vida emocional y en la sexualidad desde muy pequeños”declaró a RTL la diputada de Yvelines, el día después de su nombramiento en el gobierno de Bayrou.





“Dependiendo de la madurez de los niños, no abordamos las mismas cosas en la guardería y en el bachillerato, por razones obvias” pero “Desde la guardería podemos explicar a nuestros niños pequeños que nadie tiene derecho a tocar sus cuerpos, que nadie tiene derecho a hacerles daño”añadió.





“Lo que significa decir sí, lo que significa decir no, eso es una necesidad absoluta cuando hablamos de consentimiento, significa aprender a respetar, significa aprender a igualdad, igualdad entre niñas y niños, respeto a todas las familias que existen en nuestro país, simplemente, si son heterosexuales, si son homoparentales, y eso es una necesidad una vez más”.insistió Aurore Bergé.









La educación sexual en las escuelas, secundarias y preparatorias, es obligatoria desde 2001, con al menos tres sesiones por año, pero esta disposición, de hecho, se respeta poco.





Inicialmente previsto para el inicio del curso escolar 2024, el primer programa de educación para la vida afectiva, relacional y sexual (Evars), actualmente en redacción, debía ser presentado el 12 de diciembre al Consejo Superior de Educación (CSE) con miras a ‘una publicacion para el proximo ano escolar. Pero esta reunión fue cancelada tras la censura del gobierno de Barnier.





Una “prioridad” para el nuevo Ministro de Educación





“Es hora de que sea (que el programa sea efectivo, nota del editor) », estimó Aurore Bergé en RTL, especificando que había “hablado anoche” (lunes por la noche) con Elisabeth Borne “el nuevo Ministro de Educación Nacional y asegurando que este tema sería” obviamente una prioridad.









Desde hace varios años, la educación sexual es objeto de una ofensiva por parte de organizaciones conservadoras que cobraron fuerza en noviembre con las declaraciones de Alexandre Portier, entonces Ministro Delegado para el Éxito Educativo. Este miembro del antiguo gobierno Barnier había declarado en particular que el proyecto de programa no era “como no es aceptable”.





Unos días después del final del juicio extraordinario por violación en Mazan, Aurore Bergé también consideró que sería necesario “intenta ser un poco (allá) altura « por Gisèle Pelicot, durante su intervención durante el traspaso de poder el martes en París.





“Esto significa ser extremadamente exigentes para que finalmente se pueda cambiar la definición de violación, para que el consentimiento se integre en nuestro Código Penal y quede definido”dijo, pidiendo también un cambio en las reglas “en materia de prescripción”.