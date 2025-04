«La convicción de Marine Le Pen representa un progreso innegable para nuestra democracia»

Publicado en



1 de abril de 2025 a las 11:42 a.m.

Tiempo de lectura: 4 min.



Marine Le Pen fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y sentenciado a cuatro años de prisión y cinco años de inelegibilidad con la solicitud inmediata. A pesar de su decisión de apelar, esta decisión judicial probablemente lo elimina de la carrera presidencial en 2027. El politólogo Luc Roubban nos da un análisis de este importante hecho político. Entrevista.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





La conversación: la condena de Marine Le Pen tiene una sentencia de inelegibilidad con una aplicación inmediata es una sorpresa y un shock. Algunos abogados imaginaron una gran penalización, pero dudaron de que el juez, bajo presión, llega al final de la lógica de inelegibilidad, pero inscrito en la ley …





Luc Roubban : Sí, es una sorpresa y creo que el RN no esperaba esta decisión. Es una forma de venganza del estado de derecho en un cierto estilo de vida político que operaba en el acuerdo, en el interno durante décadas. Esto es lo que usamos para el período quiráceo y el período de Mitterrandian, hecho de vínculos peligrosos entre el político y ciertos miembros de la clase económica. También pensamos, por supuesto, del caso Nicolas Sarkozy, más recientemente. Estamos presenciando una reversión histórica hoy. Marine Le Pen probablemente esperaba sentencias algo simbólicas. Esta condena no es simbólica en absoluto. Ya no es parte de esta vieja vida política de moda donde nosotros «Arreglos».













LR : Este juicio representa un esfuerzo para que la democracia vaya mejor. La reafirmación del estado de derecho es bastante esencial y legítima. El sistema democrático francés está muy debilitado, mucho más que en otros países europeos. El nivel de confianza de los ciudadanos hacia la clase política y en la justicia es muy bajo, debe ser restaurado. Esto implica en particular el hecho de que la justicia se aplica a las personalidades que desvían a millones de euros, y no solo a los cajeros de los supermercados que son despedidos y son procesados ​​por el robo de una barra de chocolate. Marine Le Pen condenado es un progreso innegable de nuestra democracia: es una señal de que la relación con la política cambia, que la política se ha convertido en una actividad profesional como cualquier otra, sujeta a regulaciones, a las leyes.









Por supuesto, habrá ataques contra la justicia, tendremos el argumento de Trumpista de «Gobierno de jueces». Pero debe recordarse que el juez solo aplicó la ley. También se debe recordar que aquellos, incluido Marine Le Pen, que critican las sanciones de la inelegibilidad, habían aplaudido la ley de Sapin 2, votaron por unanimidad en 2016 después del asunto de Cahuzac.





¿Cuál es el futuro de Marine Le Pen y RN? ¿Jordan Bardella es capaz de reemplazar a Marine Le Pen?





LR : Excluyendo un escenario incierto de un juicio favorable sobre la apelación antes de las elecciones presidenciales, Marine Le Pen ciertamente renunciará a su lugar como candidato del RN a Jordan Bardella. ¿Pero Jordan Bardella es capaz de reemplazar a Marine Le Pen? Esta es toda la pregunta.





Internamente, este último realmente no ha logrado ganar realmente dentro del partido, en particular para renovar a los ejecutivos y estructurar el movimiento. Tan pronto como Marine Le Pen estuvo ausente, lo cual fue el caso después de la muerte de su padre, la fiesta parecía estar ocupada.









Además, Jordan Bardella es el Dauphin y el heredero de Marine Le Pen. O el «Normalización» de la fiesta podría pasar por una forma de «Délépénización». La familia Le Pen ha estructurado completamente a esta fiesta, que es muy vertical, muy organizada en torno a su persona, de su séquito inmediato. Habrá un interrogatorio en este modelo oligárquico y en esta verticalidad, por supuesto. ¿Bardella pagará el precio? Otros líderes de RN, como Sébastien Chenu o Jean-Philippe Tanguy, que se impusieron en la escena de los medios, pueden tratar de conseguirlo en la carrera presidencial. Sin embargo, esto implicaría un descanso con Marine Le Pen en una fiesta donde los disidentes se excluyen rápidamente. La probabilidad de tal disputa es, por lo tanto, baja.





¿Qué pasa con Marion Maréchal? ¿Podría hacerse cargo?





LR : No lo creo porque ella juega la carta del Trumpismo, se siente incómoda en el RN. El electorado RN está demasiado apegado a la soberanía de Francia, ha evolucionado hacia una forma derecha social distante del liberalismo puro y duro. ¡El electorado de la reconquesta! es más burgués, mayor, más graduado, más rico que el de la RN.





¿El RN aprovechará este juicio o perderá los votantes?





LR : Es posible que ciertos abstemios cuya sociología esté cerca de los votantes del RN exprese su insatisfacción con la condena de Marine Le Pen al elegir votar por el futuro candidato de la manifestación nacional.





Pero del lado de las categorías de posgrado promedio a la derecha que votaron en las elecciones legislativas de 2024, el voto podría referirse a los republicanos.









Además, sea cual sea el futuro candidato de la RN, surgirá un problema de apoyo. Para ganar una elección presidencial, debe tener apoyo en el mundo económico. Ahora arrastrar a un partido cuyos principales líderes han sido sentenciados a Criminal no es una buena tarjeta de presentación. Básicamente, el RN ya estaba aislado de las élites sociales. Podría ser aún más mañana.





¿Cómo podría reaccionar la opinión a este importante evento que priva a millones de votantes de su candidato? ¿Deberíamos esperar reacciones populares, posiblemente violentas?





LR : Del lado de la sociedad en general, puede haber reacciones epidérmicas por un tiempo, incidentes aislados, pero no creo que haya movimientos de masa como en la década de 1930. La falta de entusiasmo por la vida política es obvia: ¿quién asumirá riesgos físicos y participará en acciones violentas para defender a un partido político y su representante? No hay mucha gente, creo.









Luc Roubban es Director de Investigación en el CNRS y ha estado trabajando en el Centro de Investigación Política de Ciencias PO (CEVIPOF) desde 1996 y en Sciences PO desde 1987.





Entrevista realizada por David Bornstein.