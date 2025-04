Entre Macronie, LFI y RN, una alianza de circunstancias para adoptar la reforma

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

Los diputados del Renacimiento, Modem, LFI y RN votaron este miércoles la reforma de la ley «PLM» que se llama SO, con el objetivo de cambiar el sistema de votación de las tres ciudades más grandes de Francia para 2026. Una alianza de opuestos que es explicada en particular por sus intereses electorales.





El domingo, todos se reunían en su esquina, con la convicción de Marine Le Pen en el fondo. Este miércoles 9 de abril, los diputados macronistas (Renacimiento y Módem), la Rebeliente Francia (LFI), del Rally Nacional (RN) e incluso LR, en última instancia, se encontraron adecuadamente en la Asamblea Nacional para votar la reforma de la ley llamada «Paris-Lyon-Marseille» (PLM). Un proyecto de ley (PPL) que tiene como objetivo cambiar el modo de elección de alcaldes de las tres ciudades más grandes de Francia, calificadas por algunos de «Manipulación electoral» Menos de un año de las elecciones municipales de 2026.









En el Comité de Derecho, el 2 de abril, las discusiones habían mostrado una clara oposición de los socialistas (excepto Laurent Lhardit, PS Diputado de Marsella), ambientalistas, comunistas y republicanos (LR). Todos habían denunciado un texto donde «En la forma, no va nada» (Stéphane Delautrette, PS) y en el método, «Particularmente caballero (…) Todo es ubicuo e indigno de una democracia ” (Olivier Marleix, LR). Todos también habían señalado «Oportunismo electoral» (Léa Balage El Mariky, ecologistas) de un texto que no lleva sus tres ciudades al derecho consuetudinario, pero establece una prima mayoritaria del 25 % para la lista llegó a la cima (contra el 50 % para los otros municipios).





Los cuatro grupos habían votado en contra del texto, de los cuales el Diputado de París Sylvain Maillard (Renaissance) es el autor, lo que obliga a los macronistas a mezclar sus voces con los de los funcionarios electos del RN y el LFI para que lo adopten. «Estos son los dos socios que el grupo juntos para la república (Renacimiento) encontrado para apoyar su textohabía bromeado a Olivier Marleix. Por lo tanto, es, como dijo el general de Gaulle, un pequeño tambor en una pequeña estufa. «Este es un texto escrito en la mano con el Rally Nacional»también había abordado a Léa Balage El Mariky.





La misma ira en el hemiciclo, este martes, al adoptar el Artículo 1ᵉʳ del texto que establece dos boletas. «No estoy seguro de que este texto sea la prioridad del momento para los franceses»estimó los horizontes adjuntos Sylvain Berrios, a los aplausos de los socialistas y Olivier Marleix. Este último dio una capa contra los macronistas y su alianza de opuestos: « (Él) ¡Tienes que dejar de pagar la boca de los franceses haciendo creer que estás allí para bloquear el RN, porque cuando se trata de tu pequeño tambor electoral en París, estás listo para todos los acuerdos! »» Sin embargo, la mayoría de los diputados de la derecha republicana presentes en el hemiciclo finalmente votaron, en ausencia de Olivier Marleix.





LFI y el RN están mirando a Marsella, DATI en París





Por lo tanto, este es un texto adoptado en la primera lectura este miércoles por la Asamblea, gracias a una alianza de circunstancias entre las sensibilidades políticas que aseguran todo el tiempo que todo se oponga a ellos. Entonces, ¿por qué este apoyo a la misma reforma? Oficialmente, todos defienden un texto que haría que la votación municipal sea más democrática, más representativa de los votos expresados ​​y que permita «Que un votante parisino, de Lyon o Marsella es igual a una voz» – Dixit Sylvain Maillard. «Tomamos lo que va en la dirección correcta»asegura al diputado de LFI del Rhône Gabriel Amard.





También podrían verlo como un buen negocio para las próximas elecciones municipales. RN y LFI han estado mirando a Marsella durante mucho tiempo. Incluso sin una victoria, podrían aprovechar el nuevo sistema de votación para inflar sus grupos de oposición. Grendiendo avances electorales para estos movimientos, lejos de ser el más establecido localmente. «La nueva reforma puede no ser favorable para nosotros»por el contrario defiende a Gabriel Amard, sin embargo, diciéndose a sí mismo » perdido « En el medio de las numerosas simulaciones presentadas.









Para los macronistas, es París quien es el corazón de las negociaciones. «No podemos ignorar que esta iniciativa se deriva de una orden política del actual Ministro de Cultura al Presidente de la República»criticó a Gabriel Amard en el comité. According to a persistent rumor, Rachida Dati would have obtained to be the candidate of the right and the center in the capital in 2026. Convinced that the law «PLM» prevents her from winning, she would also have negotiated a reform by 2026. Disappeared in the political turmoil of 2024, the current text had been relaunched in February by François Bayrou, again throwing the suspicion of the mayor of the 7ᵉ Distrito de París. ¿Llegará a sus fines? En este texto, el que se hizo cargo de su tarjeta en LR ha logrado obtener el apoyo de su partido en el último momento.