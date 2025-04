El 7 «silbato de perro» que alimenta el juicio

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Póster, Tweets, Imágenes … Desde el 7 de octubre, Jean Luc Mélenchon y sus parientes han multiplicado los mensajes codificados polémicos, alimentando la acusación de antisemitismo contra ellos.





¿Es la visual de demasiado lo que alterará las conciencias dentro de la izquierda radical? La difusión de una caricatura de Cyril Hanouna que ocupa los códigos de iconografía antisemita ha relanzado el juicio en anti -semitismo traído a los rebeldes. Durante la semana pasada, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon ha sido apresurado bajo críticas, incluso de organizaciones izquierdistas. Si son tan virulentos, es porque la Francia rebelde no está en su primer intento. Durante varios meses, y particularmente desde el 7 de octubre, Jean-Luc Mélenchon y ciertos funcionarios electos que LFI han hecho, conscientemente o no, declaraciones a sugerencias antisemitas que son muy similares a las llamadas «Dog Wisthle» («Silbato de perro»), es decir, «llamadas de pie». Claramente, mensajes codificados que parecen ordinarios para el ciudadano promedio pero que son un significado específico para ciertos grupos sociales. Volver a declaraciones controvertidas.









• Francia y la diáspora





El 24 de febrero, la diputada Rima Hassan fue reprimida cuando llegó al aeropuerto de Tel Aviv. En un mensaje en X, Mélenchon llama «Francia, Bardella y la diáspora (tiene) protesta en solidaridad de los franceses para representantes de su país cuando son maltratados. »» Aquí, es el uso del término «diáspora» que cuestiona. ¿Por qué distinguir la diáspora, es decir, los franceses de la confesión judía, de Francia? En una plataforma en el «New OBS», el presidente de SOS Racisme Dominique Sopo estaba indignado en el proceso destinado a abordar una parte de la comunidad según su religión: «¿En qué título deberían los judíos expresar una opinión sobre la acción de un ministro israelí después de ser arrestado por un funcionario político? Esta forma de proceder me recuerda a estas lógicas de amalgama y una asignación que regularmente golpeó a los musulmanes demasiado tan pronto como un ataque cometido en nombre de Islam ataca a nuestro país.»





• El clip de Sébastien Delogu y el horno Pierre





Unos días antes de la segunda ronda de las elecciones legislativas, Sébastien Delogu, la estrella rebelde de los distritos norte de Marsella, transmite un video de campaña. Es una parodia del videojuego «League of Legends» en la que una docena de figuras rebeldes se enfrentan a oponentes, como Emmanuel Macron o el ex diputado de Franco-Israeli Meyer Habib. En el medio del video, durante medio segundo, aparece la imagen de un empaque de pizza «Buitoni cuatro à Pierre». Meyer Habib lo vio como una alusión a los hornos de crematorio e inmediatamente presentó una queja. Sébastien Delogu explicó que era una referencia a las negociaciones del nuevo frente popular que había visto a los líderes de la izquierda siendo entregadas pizzas … en nuestras columnas, recientemente, el diputado de Marsella admitió un error: «No me había visto bien, era una mierda descansar en este contenido, me disculpé.» »









• Jérôme guedj y «la correa de sus membresías»





Durante años, Jean-Luc Mélenchon y El socialista Jérôme Guye era de fervientes camaradas. Definitivamente se separaron el 7 de octubre de 2023. GUEDJ no apoyó la ausencia de empatía de los rebeldes de las víctimas israelíes. Mélenchon, no llevó que el que formó el impuesto de «idiota útil» de Hamas. A finales de abril de 2024, Lille College prohibió una conferencia que Mélenchon estaba prohibida. En un texto complicado y enrevesado, el líder de LFI ataca violentamente a su antiguo compañero. «Podemos ver claramente una vergüenza emergente de estas incubaces. La ambigüedad del sujeto es una señal en su medio de fanatismo. Lo interesante es verlo agitar alrededor de la hoja donde retiene la correa de sus membresías», «,,»,, «,,,»,, «,,»,, «,,»,, «,,»,, Él escribió. Incluso entre los más cercanos a Mélenchon, algunos se han quedado sin palabras al leer la oración. «Si un chico dijo que Taha Bouhafs gira en torno a la correa de sus membresías, ¿qué diríamos?» Que él es racista … «, Compare una ex deputación ex-rebeliosa. Jérôme guedj, permaneció magullado: «Es la primera vez que he estado fuera como judío».









• David Guiraud y Dragones Celestiales





Este es el caso de la escuela de «silbato de perro». Dirigido por una queja por incitación al odio por el Observatorio Judío de Francia por los comentarios hechos en Israel, el diputado LFI David Guiraud reacciona por la publicación, el 1jerga Enero de 2024, un extracto de video del famoso manga «One Piece» que se refiere a «Dragones Celestial». Sin embargo, estos personajes muy ricos, herederos de los fundadores del «gobierno mundial» en el exitoso manga japonés, son utilizados por muchos usuarios de Internet, especialmente dentro de la fachosfera, como un nombre en código para designar a los judíos durante varios años. ¿Podría el diputado David Guiraud ignorarlo? Ante la controversia, el joven funcionario electo había denunciado una mala lectura del manga y retiró su tweet. Sin disculparse. «Los dragones celestiales no son una religión o una» raza «y si crees que has leído» una pieza «. Es una alianza militar de personas poderosas que aplasta a otros. Pero no quiero golpear a nadie, así que prefiero eliminar», Se había justificado a sí mismo.









• Patrick Drahi, «Libé» y BFMTV





Este sábado 4 de noviembre de 2023, una manifestación en apoyo del pueblo palestino tiene lugar en París. Incluso antes del final de la caminata, Mélenchon acusa a los medios de «liberación» y bfmtv de minimizar la magnitud y, por lo tanto, apoyar mejor los bombardeos israelíes. «Unos cientos de personas, escribe» Liberación «, mil dice Bfm. El mismo propietario, la misma mentira. De hecho, las calles están llenas de Bastilla en la nación. El apoyo incondicional de la masacre mentiras por nada»escribió en la red social X.





Explicémoslo: si los dos medios están mintiendo, dice, es porque ambos pertenecen a Patrick Drahi, el empresario franco-israelí y sus periodistas actúan por orden … El problema es doble, al menos: Mélenchon revive una vieja instantánea antisemita, en función de una noticia falsa: «Los judíos controlan los medios». En esta fecha, Patrick Drahi seguía siendo el dueño de BFMTV, pero había vendido «liberación».





• Zemmour y los sacerdotes del judaísmo





En octubre de 2021, Mélenchon reaccionó en BFMTV a las palabras del Gran Rabino de Francia Haïm Korsia, quien llamó al candidato a la derecha Eric Zemmour como antisemita. «Me parece que está equivocado. El Sr. Zemmour no debería ser antisemita porque reproduce muchos escenarios culturales,» No cambiamos la tradición, no nos movemos, la creolización de mi Dios qué horror «, todas eso, estas son tradiciones que están muy vinculadas al judaísmo. Tiene sus méritos, permitió que sobrevivir en la historia. Hecho raro: ante la controversia, Mélenchon se había dicho listo para admitir que se había expresado.





• la gente deicidio





El 15 de julio de 2020, en BFMTV, al turno de una pregunta sobre la violencia policial, la periodista Apolline de Malherbe le preguntó a Jean-Luc Mélenchon si «La policía debe ser como Jesús en la cruz que no responde». A esta pregunta, la respuesta rebelde: «No sé si Jesús estaba en la cruz, pero sé que, al parecer, son sus propios compatriotas quienes lo pusieron allí. Aquí revive el antiguo estereotipo anti -semítico del pueblo deicidio generalizado, al poner a Jesús en la cruz, el pueblo judío habría matado a Dios, que justificó siglos de persecución hacia los judíos.