«Dígale a Trump y Musk que no administramos un país como un negocio»

Publicado en



17 de abril de 2025 a las 8:17 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.



El economista estadounidense Peter Debaere regresa al «profundo malentendido» de la política dirigida por la administración republicana, en particular por el multimillonario al jefe del Departamento de Efectividad del Gobierno.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Desde la elección del presidente Trump, Elon Musk se ha establecido como una figura central en las noticias. Para mayo, fecha límite a la que se supone que debe dejar sus deberes, si no antes, habrá molestado profundamente el funcionamiento del gobierno federal mediante una política de desmantelamiento sostenida, dirigida al jefe del Departamento de Efectividad del Gobierno (dux). Es imperativo tomar la medida de esto con respecto a la anterior. Los economistas entienden lo que Musk y Trump parecen ignorar: la aplicación de las lógicas del mundo de los negocios a la esfera pública no solo es inapropiada, sino que es fundamentalmente incorrecta.





La idea de que los líderes empresariales están mejor ubicados para administrar un gobierno, que emplea a casi 3 millones de personas y administra un presupuesto de alrededor de 7,000 mil millones de dólares, apela a una gran parte de la opinión pública. Michael Bloomberg (Bloomberg LP), Carly Fiorina (Hewlett-Packard) y otros han construido su carrera política en su reputación por los buenos gerentes. Muchos creen que las habilidades adquiridas en el sector privado harían posible poner fin a la pesadez administrativa. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que los líderes empresariales a menudo ignoran el papel económico particular del gobierno y no aprovechan la diferencia entre la optimización de una empresa y la de una administración pública. Porque, básicamente, el gobierno no compite con el mercado, pero lo completa.





El gobierno no tiene la intención de obtener ganancias





Cualesquiera que sean los discursos sobre la responsabilidad corporativa o la teoría de las partes interesadas, la búsqueda de ganancias sigue siendo, en última instancia, la razón de ser la primera de las empresas. El gobierno federal no tiene la misión, ni a menudo incluso la posibilidad de obtener ganancias o reducir costos a toda costa. Sus programas no pueden excluir a los beneficiarios simplemente por razones presupuestarias. La Agencia Federal de Gestión de Situaciones de Emergencia (FEMA), por ejemplo, no abandona a ciertas víctimas de desastres naturales con el pretexto de que son más caros de rescatar. Del mismo modo, el Servicio Postal Americano proporciona la distribución del correo en las regiones más remotas, incluso si genera pérdidas.









El gobierno ofrece bienes públicos: seguridad, justicia, estándares de salud, red de protección social, a todos los ciudadanos que cumplen los criterios de elegibilidad, sin distinción de origen, nivel de educación, género o orientación política. A diferencia de las empresas, no selecciona a sus «clientes» de acuerdo con su rentabilidad: la equidad y el acceso universal están en el corazón de su misión. Ante los recortes presupuestarios operados por Trump y Musk, es esencial recordar que el estado no puede suspender el acceso a la propiedad pública, ni priorizar a ciertos ciudadanos, ni esperar que el mercado privado se haga cargo. No hay un botón de «romper» para monitorear las epidemias mientras el gobierno postergado.





Un presidente no es CEO





Un CEO dirige una empresa que posee o para la cual fue nombrado por los accionistas. Actúa en un mercado limitado, puede cambiar rápidamente la estrategia de su negocio, y sus decisiones son validadas o rechazadas por el comportamiento de compra del consumidor.





En una democracia, los líderes son elegidos o nombrados por representantes electos, y tienen que servir a todos los ciudadanos. Las instituciones, leyes y regulaciones son el fruto de la elección democrática, pasado y presente, lo que hace que el aparato estatal sea voluntariamente más rígido y más lento de maniobrar. Además, dado que son todos los contribuyentes quienes financian los servicios públicos, las decisiones del gobierno deben ser transparentes, justas e implementadas por profesionales, con la ayuda de burocracias y agencias independientes.





Las principales reformas estructurales, como la abolición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o el Departamento de Educación no se pueden realizar por decreto. Deben pasar por un contrapista institucional y obtener la corriente posterior del Congreso. Estas salvaguardas garantizan la continuidad del estado y garantizan la coherencia entre el pasado, el presente y el futuro.





La economía necesita reglas





Las empresas privadas operan de forma voluntaria. El gobierno tiene el poder y la responsabilidad de imponer reglas en el interés general.





Las empresas rara vez tienen en cuenta las externalidades. Si no están obligados a pagar la contaminación que generan, no tienen interés en reducirla, en detrimento de la comunidad. Por el contrario, cuando innovan, a menudo aprovechan el conocimiento de la investigación pública, sin asumir el costo de este último.









Es por eso que el estado interviene: limitar las externalidades negativas por regulación y sanciones, y estimular las externalidades positivas mediante la inversión en educación y la investigación básica. Al traer los subsidios federales ciegos y debilitando a las instituciones reguladoras, Musk y Trump comprometen estos bienes colectivos. A largo plazo, es probable que estas políticas empobrecen a toda la sociedad, en beneficio de algunos intereses privados.





Un profundo malentendido





El espectáculo de un almizcle y un Trump en cruzada contra el estado, apoyado en el aura de sus éxitos empresariales, enmascara las consecuencias duraderas de sus acciones y revela un profundo malentendido del papel económico del estado.





Un gobierno no puede suspender, incluso temporalmente, su compromiso con sus ciudadanos. Cualquier transformación de sus misiones o su organización debe validar democráticamente, ya que afecta los cimientos del pacto social. A diferencia de los líderes empresariales, centrados en el corto plazo, el estado actúa durante mucho tiempo, promueve las externalidades positivas y limita las deriva del mercado. Esta es la diferencia fundamental entre un negocio y un gobierno.





Una empresa mal administrada perjudica a sus accionistas y empleados, pero sus daños permanecen circunscritos. Pero un estado mal gobernado, que ignora su papel económico, puede sacudir toda la sociedad. Su peso, sus reglas y las expectativas que despiertan la confianza, las inversiones y la estabilidad económica. El episodio caótico de los deberes aduaneros impuestos sin consulta o experiencia es una señal de alerta: malentendiendo un estado, no solo es arriesgado, es potencialmente devastador.





Expreso orgánico





Peter Debaere Es profesor pleno de la Presidente de la Escuela de Gestión de Empresas de Darden en la Universidad de Virginia.