Violencia del 17 de octubre: París, Lyon, Lille, Niza… Ciudades afectadas por el toque de queda

Sébastien Lecornu tras las huellas de seguridad del Presidente de la República. El Primer Ministro anunció este lunes 19 de octubre por la noche el establecimiento de toques de queda. “localizado” para proteger los comercios tras los saqueos y la violencia observados en varias ciudades el pasado fin de semana. Desde el sábado, el ejecutivo se encuentra bajo una gran presión, acusado de haber subestimado gravemente la movilización.

EL ” desorden “ Este “muy localizado en los centros urbanos”estimó Sébastien Lecornu, al final de una unidad de crisis interministerial. En consecuencia, afirmó que “pidió a los prefectos que activaran un cierto número de toques de queda”. Varios municipios están afectados, algunos sólo para menores. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, emitió varias órdenes para prohibir las manifestaciones a partir de las 20:00 horas. este lunes hasta las 6 de la mañana del martes en determinados distritos de la capital y establecer un toque de queda en zonas más restringidas, incluida la Place de République a partir de las 23 horas, según la prefectura de París.

Toque de queda prohibido “estrictamente cualquier presencia en zonas más restringidas” que los definidos para la prohibición de manifestaciones, “de la Place de la République y del sector Halles”. “La seguridad de todos hace necesarias estas disposiciones para restablecer la paz pública que una minoría de delincuentes ha socavado gravemente”añadió la jefatura de policía de París.

La prefectura del Ródano anunció la prohibición de manifestaciones este lunes a partir de las 18.00 horas. a 9 p.m. en parte de la península de Lyon y el establecimiento de un toque de queda a partir de las 21 horas. este lunes hasta las 6 a.m. del martes.

“Manifestaciones, todas las procesiones, desfiles, concentraciones y concentraciones de protesta en la vía pública” están prohibidos, al igual que “la circulación de personas, así como su presencia en la vía pública”precisa en un comunicado del prefecto de Ródano, Etienne Guyot. “Bares, restaurantes, cines y salas de espectáculos permanecen abiertos” Y “La circulación del transporte público y de los vehículos sigue siendo posible”se añade.

Matignon anunció los primeros toques de queda generalizados para este lunes y martes a partir de las 20.00 horas. y hasta las 6 de la mañana en dos municipios del norte, previo acuerdo de los alcaldes interesados. Estos toques de queda, que afectan a Douai y Wattignies, se están ultimando y afectarán a “porciones” de estos municipios, precisó la prefectura del Norte.

En Lille, el toque de queda afectará “porciones” del municipio y “sólo afectará a menores”precisó por su parte la prefectura. En Niza, el alcalde de la UDR, Eric Ciotti, anunció un sistema similar, reservado también a los menores.

En Denain, en el norte, la violencia provocó primero “un decreto municipal que establece un toque de queda temporal en todo el territorio municipal”según un primer comunicado de prensa de Anne-Lise Dufour-Tonini, alcaldesa de la ciudad por parte del PS. “Se nota la vuelta a la calma”se ha reducido el alcance del toque de queda. Ahora sólo concierne “menores de 18 años no acompañados de un padre o adulto responsable”de 22:30 a 22:30 horas. a 6 a.m., y sólo en determinadas zonas de la ciudad. Esta medida estará vigente hasta el domingo 25 de octubre a las 6 a.m., “de acuerdo con la duración inicialmente prevista”indicó el concejal en Facebook.

Christophe Rouillon, alcalde del PS de Coulaines en Sarthe, cerca de Le Mans, también anunció el establecimiento de un toque de queda para los menores en su ciudad, a partir de las 23 horas, indica Ici Maine. “Para evitar a la extrema derecha el próximo mes de mayo (en las elecciones presidenciales), cada uno debe asumir sus responsabilidades”declaró el concejal, estimando que “el estado debe declarar el estado de emergencia” después de la violencia del 17 de octubre.

Por su parte, el prefecto de la región de Guadalupe ya había establecido el domingo 18 de octubre un toque de queda para los menores en los municipios de Pointe-à-Pitre y Abymes, tras una violencia urbana al margen del movimiento contra el alto coste de la vida, durante la cual tres policías resultaron heridos de bala.