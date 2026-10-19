A Raphaël Glucksmann le corresponde demostrar que quiere dar cabida a las clases populares

En 2011, un informe de Terra Nova animaba a la izquierda a centrarse en la Francia del mañana y a renunciar a parte del electorado de la clase trabajadora. Muy criticado, fue enterrado. En 2023, con su convención nacional “Encontremos al pueblo”, el Partido Socialista (PS) demostró su deseo de recuperar a las clases trabajadoras. ¿Qué nos dicen las primarias de la izquierda socialdemócrata sobre esto?

Primero, algunos números. Con un pico de audiencia de 1,84 millones de espectadores durante el segundo debate y 120.787 votos, las primarias frustraron las predicciones más nefastas. Sin embargo, en un país que tiene 50,4 millones de personas inscritas en las listas electorales, está claro que la movilización masiva que convocaban los cinco candidatos no está ahí. El coste de la participación en las primarias, a las que Ségolène Royal volvió tras su derrota, es, por supuesto, un factor clave en este déficit de movilización. Las posiciones de los cinco candidatos, durante los tres debates, son igualmente importantes.

Sería tentador ver, en puntos de desacuerdo ampliamente publicitados, como el genocidio en Gaza o la relación con La France insoumise, explicaciones ya hechas para la falta de interés de las clases trabajadoras en los candidatos. Pero una encuesta de Ipsos-BVA de septiembre va en contra de ideas preconcebidas. Si Raphaël Glucksmann y Olivier Faure están muy por detrás de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon entre empleados y trabajadores, el primero reúne el 13% de las intenciones de voto en esta categoría. Se trata de una puntuación dos veces mayor que la del primer secretario del PS, cuando se examina por separado. Otra hipótesis es necesaria y está surgiendo: ¿y si fuera en las posiciones convergentes, en las cuestiones de justicia social, económica y ecológica, donde tuviéramos que encontrar una explicación al techo de cristal de los candidatos en las primarias, y de su ganador, entre las clases trabajadoras?

Durante las nueve horas de debate los candidatos no escatimaron. Siguieron visibilizando su apoyo “a los estudiantes desfavorecidos”, “a los más necesitados”, “a los más vulnerables”, “a las familias en emergencia”, “sobre el salario mínimo”a “Mujeres francesas y franceses que ya no viven del trabajo”. Con, en espejo, una antología de anuncios para restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores, por los que reconocen que perdieron la votación: República Obrera, ley sobre la dignidad de los trabajadores, gran conferencia tripartita sobre el salario, 1 euro redistribuido a los asalariados por 1 euro de dividendo y, por supuesto, una serie de medidas para bajar el precio del combustible. Pero ¿qué valen estas palabras y estas propuestas frente a la realidad que viven millones de franceses cuando se expresan en directo por televisión?

Durante el primer debate (23 de septiembre en LCI, nota del editor)los candidatos tuvieron la oportunidad de responder de manera sincera y franca a Johanna, madre soltera, que confió en sus dificultades económicas y la imposibilidad de pagar la cuota de participación de 15 euros para las primarias. Sólo Ségolène Royal respondió que había defendido, sin éxito, una tarifa social asequible. Los demás candidatos optaron por el silencio. Sin embargo, no fueron los últimos en criticar al gobierno de Edouard Philippe durante el recorte de 5 euros en el APL. (asistencia personal de vivienda) en 2017 o, más recientemente, cuando se anunció el plan de ahorro del gobierno de Sébastien Lecornu, que preveía la congelación de la revalorización de los APL.

Frente a Johanna, los candidatos podrían haberse atrevido a tomar una decisión radical. Podrían haber demostrado su capacidad de escuchar y actuar. Al aspirar a mejorar radicalmente la vida de los franceses, aumentando la contribución de los ricos a la sociedad y los salarios netos de los trabajadores precarios, les habría resultado fácil encarnarlo cambiando las condiciones de acceso a las primarias de sus partidos. Eligieron ceñirse a la regla. “No cambiamos las reglas durante el juego” – impuesto por Raphaël Glucksmann tras la polémica sobre el coste de las primarias. Para aclarar la cuestión, la tasa social de 10 euros ofrecida a estudiantes, desempleados o personas con pocos recursos mostraba la posibilidad de una reducción del 66% después de impuestos. Una prueba más de la desconexión del PS con una categoría de franceses que ya no conoce.

Pensábamos que el informe Terra Nova estaba enterrado, pero su fantasma acecha más que nunca en el seno de un partido que apoyará por primera vez desde 1965 a un candidato que no tiene su tarjeta. (La SFIO, antepasado del PS, apoyó entonces a François Mitterrand, que no era miembro). Y que muestra posiciones ambivalentes respecto de las clases trabajadoras. Hace unos meses, las conclusiones de una nota escrita por Mathieu Lefèvre-Marton, fundador del grupo de expertos Common Destinies y asesor de Raphaël Glucksmann, le invitaban a centrar su campaña en las poblaciones ricas y a abandonar a las clases trabajadoras. Ante las críticas de su izquierda, rebatió luego las recomendaciones de esta nota, al tiempo que impuso su posición sobre el costo de la participación en las primarias, que la economista Julia Cagé calificaría de “votación censal”.

Ganador por nocaut, Raphaël Glucksmann tendrá que demostrar con acciones el lugar que pretende dar en su programa a las cuestiones sociales y económicas de las clases populares. De lo contrario, el que dijo durante el segundo debate quería ayudar. “Hogares de clase trabajadora que ya no pueden llegar a fin de mes” dejará el campo abierto, a la izquierda, a La Francia Insumisa con un tercio del electorado, cuyo papel será preponderante en la elección del futuro presidente.