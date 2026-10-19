Una movilización que se convierte en caos, nuevas concesiones de Trump a Putin… Las cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 17 y domingo 18 de octubre.

La jornada de protesta del 17 de octubre contra el alto coste de la vida, en el octavo aniversario de la aparición de los chalecos amarillos y tras varias semanas de movilización de los institutos, se convirtió en un caos en toda Francia. Enfrentamientos y escenas de saqueos sin precedentes afectaron al menos a 1.500 comercios y afectaron a varios edificios públicos, incluido el ayuntamiento de Limoges, que resultó parcialmente incendiado. Los resultados arrojan más de 1.800 detenciones, 855 de ellas en París, y 600 heridos en las filas de la policía, según el ministro del Interior, Laurent Núñez. Sin embargo, en un buen número de barrios los manifestantes en procesiones dispersas pudieron deambular en un ambiente de buen humor. A primera hora de la tarde del domingo, surgieron nuevas tensiones en París en la Place de la République, epicentro de la violencia del día anterior. Una reunión no declarada fue dispersada antes de volver a formarse. A última hora de la tarde se produjeron saqueos esporádicos.

Al margen de las manifestaciones, se han multiplicado en toda Francia los ataques violentos contra instituciones y edificios administrativos. En Marsella, Lille, Angers y Burdeos, los manifestantes irrumpieron en las salas de los ayuntamientos o de las prefecturas antes de cometer actos de vandalismo. La situación tomó un giro trágico en Lyon, donde fue incendiada una sucursal de la oficina de turismo, y en Limoges, donde el Ayuntamiento, un edificio patrimonial del siglo XIX, quedó en gran parte arrasado por las llamas. El prefecto confirmó que el incendio había sido controlado el domingo por la mañana.

Ante los cuantiosos saqueos y daños materiales, el ejecutivo prometió firmeza y persecuciones sistemáticas, mientras que el primer ministro, Sébastien Lecornu, se opuso firmemente a Jean-Luc Mélenchon, acusado de alentar el desorden. El líder de LFI y parte de la izquierda (PS, Ecolos) cuestionan la gestión de la policía, denunciando una estrategia de confrontación y una falta de recursos sobre el terreno. Por su parte, la derecha y la extrema derecha castigan a los matones y exigen una respuesta criminal intransigente.

Un viaje de estudios a la ocupada Cisjordania se tornó violento este fin de semana. Un convoy de diplomáticos europeos que acompañaban a funcionarios electos fue atacado y atacado por colonos israelíes. Durante el asalto, Bernard Baudoux, alcalde de Aulnoye-Aymeries (Norte), que había venido para firmar un acuerdo de hermanamiento y recoger simbólicamente aceitunas, fue golpeado y golpeado. El gobierno israelí inicialmente condenó las acciones de los “alborotadores”, luego cambió de opinión y denunció una campaña de “difamación” contra Israel y sus colonos. Los colonos israelíes están intensificando actualmente los ataques para impedir la cosecha anual de aceitunas en el territorio palestino ocupado desde 1967.

Donald Trump ha decidido eximir a Rusia de la aplicación de nuevas sanciones económicas adoptadas por el Congreso (la Ley Graham), dirigidas en particular al sector energético, a la flota fantasma rusa, así como a Vladimir Putin y otros altos funcionarios rusos. Esta exención se produce días después de un acuerdo entre Washington y Moscú para levantar las sanciones y permitir a Estados Unidos importar grandes cantidades de diésel ruso.

La medida se produce incluso cuando Moscú intensifica su bombardeo estratégico de la infraestructura energética de Ucrania a medida que se acerca el invierno. En Kiev, el anuncio suscita gran preocupación, y las autoridades ucranianas denuncian una señal de aliento enviada al Kremlin.