“Vergüenza”, “ira” y llamado a la calma: lo que dijo Emmanuel Macron tras los hechos del 17 de octubre

Sus palabras eran esperadas en medio de la conmoción vivida el sábado 17 de octubre. Emmanuel Macron habló la tarde del domingo 18 de octubre después de los numerosos saqueos y escenas de violencia que acompañaron la manifestación contra el alto coste de la vida. En un discurso solemne grabado que duró aproximadamente ocho minutos, el Jefe de Estado comentó “ un momento de extrema gravedad “. “Factivistas, de pequeños grupos de ultraizquierda, a los que se unieron numerosos delincuentes, han participado en una violencia desenfrenada en nuestras ciudades. (…) Viendo estas imágenes todos nos preguntamos: ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia? (…) ¿Cómo pueden llegar allí? Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo disculpa”.

El presidente dijo que sentía “ira y vergüenza” y expresó su apoyo a la policía, a los alcaldes y a los funcionarios electos, así como a todos los comerciantes afectados. Emmanuel Macron calificó la violencia que se desarrolló de “inaudita” y lanzó varios llamamientos.

Emmanuel Macron prometió el domingo “transparencia” en cuanto a la estrategia policial empleada el sábado, mientras el ejecutivo es señalado tras el saqueo de numerosas empresas y edificios públicos en varias grandes ciudades de Francia.

Pidió al gobierno, y en particular “al Ministro del Interior” Laurent Núñez, de “aprende todas las lecciones” respecto al sabado “en cuestiones de inteligencia y anticipación”. “Espero que se proporcionen respuestas claras y total transparencia”prometió.

“Quienes destruyeron deben pagar. Quienes saquearon deben pagar”declaró el jefe de Estado, prometiendo acciones legales por los delitos cometidos durante la violencia. “Quienes pretendieron derribar la República tendrán que responder por ello”añadió.

“Los prefectos tomarán decisiones en conjunto con los alcaldes para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestras empresas”explicó Emmanuel Macron, quien también pidió la “seguimiento judicial” cualquiera “ejemplar”. los prefectos “tomará las decisiones” que son necesarios para proteger las ciudades, llegando hasta “prohibir” si es necesario “ciertas reuniones”.

El Primer Ministro Sébastien Lecornu reunirá “en los próximos días” todos los partidos políticos para condenar la violencia, pero también los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las comunidades y los parlamentarios para ” construir “ soluciones a las demandas sociales.

“No podemos pedirle a nuestra juventud que crea en el futuro sin darles la oportunidad de construir las respuestas y estar en la mesa”estimó Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron también pidió a los franceses que prioricen el debate democrático seis meses antes de las elecciones presidenciales. “Todos los que hoy les explican que lo urgente es salir a la calle, manifestarse, generar desorden, tienen un solo objetivo: dañar la República y robarse el debate”dijo.

Defendió los debates en reuniones públicas, medios de comunicación y reuniones pacíficas, “con respecto”. “Nuestro país merece unas grandes elecciones presidenciales dentro de seis meses”declaró, lanzando un llamamiento a “unidad, (con) calma y (con) respeto”.

El Jefe de Estado también llamó a los partidos políticos y a las organizaciones profesionales y sindicales a “Condenamos sin ambigüedades toda violencia y llamamos a la calma”. “El país necesita orden, apaciguamiento y no escalada”dijo.

El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, describió “lamentable” El discurso de Emmanuel Macron. “Esta potencia cobarde y desorientada no tiene nada más que decir a los franceses, nada más que ofrecerles. Ya ni siquiera tiene la fuerza para protegerlos”.reaccionó el líder del partido de extrema derecha en X.

Antes de hablar, Jean-Luc Mélenchon (LFI) le había pedido que no jugara. “podrido”y responder a las demandas de los manifestantes, porque la juventud “Es necesario que haya un buen final para esta secuencia”.

Cuestionado en LCI, el candidato presidencial estimó que si la intervención del Jefe de Estado lanzase “una nueva fase de decadencia, vamos a afrontar acontecimientos que acabarán descontrolándose”. “Nuestra juventud necesita un buen final a esta racha”añadió el líder de Insoumis, citando la “bloqueo de precios”, “10 mil millones” inversiones en educación o incluso la eliminación del Parcoursup.

Criticado por el ejecutivo, parte del bloque central, la derecha y la extrema derecha que le acusan de alentar violencia como la del sábado, Jean Luc Mélenchon afirmó que LFI no “no dirigir el movimiento popular, (que) se dirige a sí mismo” y denunciado “incompetencia en la técnica de mantener el orden” por parte del gobierno.

El jefe de LR y candidato presidencial Bruno Retailleau había llamado a Emmanuel Macron a declarar “sin demora”, “estado de emergencia”frente a “violencia difusa”, “que corre el riesgo de continuar noche tras noche”.