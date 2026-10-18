“Francia tiene un problema de violencia”: lo que dice la prensa internacional sobre las manifestaciones del 17 de octubre

Imágenes de la Place de la République bajo una nube de gases lacrimógenos y fotografías de vehículos incendiados en las calles de París circularon en las redacciones de todo el mundo el domingo 18 de octubre. Para la prensa internacional, la jornada de movilización del sábado 17 de octubre demuestra el hartazgo generalizado por el alto coste de la vida y la acción del gobierno.

En España, “El País”, que dedica un importante reportaje fotográfico a su sitio, tituló en su edición dominical: “La furia de la juventud y los chalecos amarillos encienden a Francia”. “Francia salió a la calle y, entre manifestaciones, incendios y saqueos, declaró la muerte del macronismo. Lo hizo con violencia, como acostumbra a hacer. Rabia, ira, pero también miedo al futuro”escribe el diario español en un artículo titulado “Francia prende fuego al macronismo”. El director del departamento de Opiniones del IFOP, Jérôme Fourquet, da una entrevista donde cree que “Estamos asistiendo al fin de una era”. Según él, existe un vacío de poder que impide responder al malestar generalizado y al clima de ocaso, agravado por la deuda pública.

Al otro lado del Rin, el semanario “Der Spiegel” ofrece varios artículos que recuerdan este largo día, pero también un análisis mordaz firmado por su corresponsal en París. “Francia tiene un problema de violencia y comienza con la policía”podemos leer. Para el periódico alemán, “Los conflictos sociales degeneran regularmente en violencia brutal”y para garantizar: “Detrás de esto se esconde una concepción arcaica del Estado, en parte responsable de la profunda crisis que sacude al país. »

Del lado británico, The Guardian sigue en directo los resultados de las detenciones masivas en París y cuestiona las causas subyacentes de esta ira. El sitio web del periódico señala que también se produjeron manifestaciones en toda Europa. En Italia, los manifestantes se enfrentaron el sábado con la policía, saquearon tiendas e incendiaron edificios en el centro de Milán. La manifestación degeneró después de una marcha pacífica contra las guerras y el aumento del costo de la vida.

En Portugal, cientos de personas se reunieron en la plaza Rossio de Lisboa para pedir medidas que detuvieran el aumento de los costes de la vivienda y de la vida diaria. The Guardian también revela cómo la policía francesa utilizó vehículos todoterreno financiados por el Reino Unido para impedir que los solicitantes de asilo cruzaran el Canal de la Mancha durante las protestas escolares en Dunkerque.

Al otro lado del Atlántico, titulares del “New York Times” “Francia en shock”insistiendo en que el día de la movilización fue “el mayor día de protesta desde el inicio del movimiento de protesta, hace aproximadamente un mes”.

El “Wall Street Journal” también informa a ” caos “ en Marsella, donde los alborotadores derribaron la puerta del ayuntamiento permitiendo que una multitud de jóvenes enmascarados irrumpieran en el edificio; en Lyon, donde fue quemada la oficina de turismo; en Limoges, donde fue incendiado el ayuntamiento… En la radio pública norteamericana NPR, la corresponsal Eleanor Beardsley describe una Francia que funciona en “pantalla dividida”. Por un lado, marchas pacíficas en las que estudiantes que denuncian el deterioro de sus establecimientos se unen a trabajadores sociales y funcionarios que exigen justicia fiscal frente a desigualdades consideradas flagrantes. Por otro, las imágenes difundidas una y otra vez por los informativos que muestran escenas de caos: coches incendiados cerca de la Torre Eiffel, así como violentas intrusiones en los ayuntamientos de Lille y Marsella, donde fue derribado un busto de Marianne. Si bien los estudiantes entrevistados por la radio estadounidense ruegan que estas degradaciones no enmascaren sus demandas legítimas, cuestionan la doctrina policial francesa: el uso masivo de gases lacrimógenos y la carga de la policía empujan inevitablemente a una escalada. A menos de seis meses de las elecciones presidenciales, la rama estadounidense pone de relieve el impasse político: la Francia rebelde señala la responsabilidad del gobierno, Marine Le Pen pide el retorno al orden y el gobierno acusa la violencia de la extrema izquierda, dejando finalmente al presidente Emmanuel Macron totalmente aislado de la juventud francesa en ruptura.

El medio “India Today”, basándose en informes de campo y despachos de agencias, escribe “Francia en llamas”y subraya la magnitud de las detenciones. Para el sitio indio, la extensión del movimiento a los “chalecos amarillos” marca un paso crítico para el gobierno.