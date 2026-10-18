Paraboot, JW Anderson, Blundstone… Cuando las marcas revisitan sus clásicos

Desde Baserange hasta las Galerías Lafayette Paris Haussmann y la nueva colección Blundstone, pasando por los encuentros inesperados entre UGG y JW Anderson, Giorgio Armani y Kith o Camille Fournet y Paraboot, la moda cultiva el gusto por las asociaciones singulares. Cinco noticias que cuentan, cada una a su manera, cómo las marcas están reinventando sus clásicos y sacudiendo sus propios códigos.

La tercera parte de la colaboración entre Giorgio Armani y Kith continúa el diálogo entre la elegancia relajada de la casa italiana y la cultura streetwear de la marca neoyorquina. RVZ

Fue al atardecer, en el desierto de Agafay, cerca de Marrakech, cuando Giorgio Armani y Kith desvelaron el tercer capítulo de su colaboración. Llamada “Dreams of the Dune”, esta colección otoño-invierno 2026 continúa el diálogo entre la elegancia relajada de la casa italiana y la cultura streetwear de Ronnie Fieg, el fundador de la marca neoyorquina. El desierto marca la pauta aquí: marrones intensos, tonos de tierra quemada y arena adornan chaquetas de piel de oveja, cueros aterciopelados y pantalones fluidos. Los hombros se suavizan, los volúmenes se liberan, sin perder nada en la precisión de los cortes y las proporciones por las que Armani es famoso. Un encuentro enriquecido por la colaboración con Asics y Diemme.

Paraboot y Camille Fournet han unido sus conocimientos para crear el bolso Balancier MM y el mocasín Orsay. PARABOOT – CAMILLE FOURNET

¿Qué sucede cuando un zapatero famoso por sus zapatos duraderos y elegantes se encuentra con una casa francesa de marroquinería fina? Paraboot y Camille Fournet han fusionado sus conocimientos en torno a una línea 100% “made in France”. Primer ejercicio: revisitar el mocasín Orsay de Paraboot aplicando la técnica francesa del cuero plisado cuyo secreto guarda Camille Fournet y que dibuja finas líneas gráficas en la pala. El intercambio también funciona en la otra dirección: el bolso Balancier MM adopta el cuero negro brillante más rígido de Paraboot, en contraste con detalles en tonos nuez moscada. Una pequeña cartera completa esta cápsula de edición limitada y revela delicadamente dos enfoques complementarios del cuero.

El diseñador Jonathan Anderson aborda dos clásicos del vestuario informal: la bota Classic y la Tasman de UGG. UGG

Conocemos su gusto por transformar prendas familiares de vestuario en objetos de moda inusuales. Esta vez, Jonathan Anderson aborda dos clásicos del vestuario casual: la bota Classic y la Tasman de UGG. Para esta primera colaboración con la marca californiana, el diseñador norirlandés toma prestados sus volúmenes acogedores y los confronta con los códigos del mocasín, una de sus obsesiones en JW Anderson, su marca homónima. Punteras redondeadas, costuras visibles y colores que van del beige al naranja, los dos modelos adquieren un aspecto elegante, a medio camino entre un zapato de ciudad y una zapatilla. Una forma de demostrar que los objetos más cotidianos de nuestra vida diaria son a veces los más divertidos de divertir.

El zapatero australiano Blundstone, que se ha apoderado del vestuario urbano con sus botas Chelsea, propone el modelo en una nueva línea: Terrain. PIEDRA BLUND

Atrás quedaron los días en que los zapatos resistentes estaban reservados para el campo y los zapatos delicados para la vida en la ciudad. Nacido en Tasmania en 1870, el zapatero australiano Blundstone vio cómo sus botas de trabajo se convertían en imprescindibles del armario urbano gracias a sus botas Chelsea. Esta temporada, el modelo está disponible en una nueva línea, Terrain. Encontramos los elásticos laterales, las cremalleras y esta silueta refinada que le da todo su encanto. El cuero es repelente al agua, la suela tiene más agarre y los colores toman prestados sus tonos coñac, marrón tierra y verde bosque de los paisajes australianos. Cuatro modelos para lucir y ver patinar, estés donde estés.

Baserange, una moda sin artificios que apuesta por los materiales naturales o reciclados y los colores suaves. RANGO BASE

Mucho antes de que la comodidad se convirtiera en una obsesión de la moda, Baserange ya había hecho de la ropa interior un guardarropa completo. Fundada en 2012 por la francesa Blandine Legait y la danesa Marie-Louise Mogensen, la marca se hizo conocida por sus bralettes de punto suave, braguitas de cintura alta y prendas holgadas diseñadas para todo tipo de cuerpo. Una moda sin artificios que privilegia los materiales naturales o reciclados, los colores suaves y la producción local siempre que sea posible. Distribuida desde hace mucho tiempo en las multimarcas más modernas, la marca se ha instalado en las Galerías Lafayette Paris Haussmann, donde descubrimos de cerca su mundo donde la ropa, lejos de limitar el cuerpo, le deja toda su libertad.