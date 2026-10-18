“¡Vamos, vamos con Marionnaud!” : numerosas tiendas saqueadas en Francia tras las manifestaciones del 17 de octubre

La jornada de movilización contra el elevado coste de la vida terminó con numerosas escenas de caos en Francia, el sábado 17 de octubre. Innumerables boutiques y tiendas de alimentación, artículos deportivos, prêt-à-porter, productos de lujo y teléfonos móviles han sido robadas y destrozadas en toda Francia hasta la noche, a veces como en París.

“El número de víctimas será elevado en todo el país”comentó el primer ministro Sébastien Lecornu poco antes de medianoche, asegurando que había “dio instrucciones a los distintos ministros para que estemos al lado de quienes han perdido su herramienta económica”.

El ministro de Comercio, Serge Papin, aseguró inmediatamente “a todos los comerciantes afectados” eso “Estamos movilizados en Bercy para ayudarle”.

Fue el caso de un Monoprix, un McDonald’s, un poco más tarde una tienda SFR, una tienda Yves Rocher, un Picard, un Carrefour City, un Franprix y un Etam. Un concesionario Kawasaki fue incendiado.

El alcalde del PS de París, Emmanuel Grégoire, condenó “firmemente” EL “daño” Y “actos de rotura” observado, mientras “la gran mayoría de los manifestantes” deseado “desfile en paz”.

Denuncia ministro del Interior, Laurent Nuñez “delincuentes de la oportunidad” ante la prensa, garantizando que se haría todo lo posible para encontrar a los perpetradores. “Tenemos muchos vídeos”aseguró, prediciendo “otros arrestos” en los próximos días.

Se han producido 1.200 detenciones y 150 policías y gendarmes resultaron heridos, anunció por la tarde Sébastien Lecornu.

Entre las ciudades objeto de este saqueo, el ministro citó, además de París y Marsella, Estrasburgo, Ruan, Nantes, Rennes, Toulouse, Pau y Valence.

En Rennes, los matones atacaron las Galerías Lafayette, una tienda Orange, una óptica Afflelou y un Starbucks, en Estrasburgo una tienda Primark, en Nancy, una marca deportiva, en Clermont-Ferrand, una Zara y una tienda Nature et Découvertes.

En Lyon, los ataques fueron las tiendas Boulanger (parcialmente quemadas), Nike, The Kooples, Hugo Boss, Vitton Clop, Jott, Lancel y Sephora.

En Perpiñán, la tienda Sephora también fue asaltada. En Nantes, las marcas Foot Locker, Courir y Fnac, mientras que en Burdeos, fueron atacadas Décathlon, Intersport, Apple Store y un Carrefour Express.

La lista no es exhaustiva y durante todo el día las redes sociales mostraron otros saqueos contra marcas centradas en productos populares entre los jóvenes: H&M, Micromania, Swarovski…

En París, en las estrechas y modernas calles entre la Plaza de la República y la Bastilla, se reproduce la misma táctica: un pequeño grupo de jóvenes, vestidos de negro y a menudo encapuchados o enmascarados, ataca una cortina metálica, que acaba cediendo.

Luego, los que se quedaron atrás también se lanzan al comercio y salen con un botín más o menos sustancial.

Del Franprix salimos con bolsas llenas de tartas, zumos de frutas y alcohol. De la pequeña joyería de enfrente, cogimos unos viejos relojes dorados. En la esquina de la calle han desaparecido exhibiciones enteras de gafas de sol.

En los pequeños negocios buscamos la caja registradora, la estrellamos contra el suelo y a veces descubrimos que está vacía.

“¡Vamos, vamos con Marionnaud!” »dice uno, con el rostro enmascarado, a la multitud, que lo sigue corriendo hacia el bulevar. La multitud se precipita hacia tal o cual callejón, sin otra lógica real que la de romper y saquear.

La mayoría son hombres, algunas chicas observan y sacan ropa de aquí y de allá. Todos son jóvenes.

“Entraron de todos lados y dijimos que solo éramos floristas, lamentablemente no les importó, no teníamos adónde ir y teníamos mucho miedo”ella dijo“, diciéndose a sí mismo”disgustado.”

Los grandes minoristas reaccionaron con fuerza el sábado por la noche. Alexandre Bompard, presidente de la Federación de Comercio y Distribución y director general de Carrefour, “condenado con la mayor firmeza” estos saqueos en LinkedIn.

El jefe de Mousquetaires/Intermarché, Thierry Cotillard, afirmó “profundamente enojado”también en LinkedIn, acompañando su mensaje con dos fotografías de las tiendas Intermarché devastadas.

“No puedo permitirme que lo que construimos colectivamente se destruya de esta manera, y sé que esta preocupación es compartida por muchos empresarios”escribió por su parte en X Thierry Guibert, director general de Lacoste.

El presidente del Medef, Patrick Martin, también juzgó “inaceptable”.

El alcalde de Montpellier, Mickaël Delafosse, temía “Trágicamente los mejores agentes electorales de Marine Le Pen. Manchan la gran dignidad de quienes se movilizan”según el funcionario electo.