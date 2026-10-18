Nuevo desaire para Ucrania. Este viernes 16 de octubre, mediante decreto presidencial, el presidente de los Estados Unidos eximió a Moscú de las enormes sanciones y derechos de aduana estadounidenses contra los ingresos energéticos de Rusia, dos días antes de su entrada en vigor. Las sanciones fueron parte de la Ley Graham, una ley recientemente aprobada por el Congreso que apunta a la flota en la sombra de Rusia, así como al presidente Putin y a altos funcionarios rusos.

Esta exención decidida por Donald Trump constituye una nueva afrenta para Ucrania, que teme ser abandonada por su aliado estadounidense. Se produce en un contexto diplomático ya especialmente tenso, tras el anuncio la semana pasada de la celebración de un acuerdo para importar diésel ruso en Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ocultó sus sentimientos “traicionado” y recurrió a sus aliados europeos, exigiendo 70 mil millones de dólares adicionales para hacer frente a la invasión rusa. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Donald Trump asestó un duro golpe a un texto de gran significado simbólico, sólo dos días antes de su entrada en vigor: la Ley Graham, que constituyó la primera acción importante del Congreso contra Moscú desde su regreso al poder, al tiempo que le dejaba un gran margen para su aplicación. “Eximo de la aplicación de dichas sanciones, restricciones y derechos aduaneros previstos en la Ley Graham”estipula un decreto emitido por la Casa Blanca, invocando “el interés nacional de los Estados Unidos”. Sin especificar ni justificar en qué medida tal decisión favorece los intereses estadounidenses, como señala el “New York Times”.

Este nuevo arsenal legislativo, promulgado a mediados de septiembre por el presidente republicano, se dirige en particular al sector energético ruso. En teoría, apunta por primera vez a la flota fantasma rusa. También apunta al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios rusos. La Ley Graham, en particular, otorga a Donald Trump el poder de imponer derechos de aduana de hasta el 100% a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, incluidos China y la India.

Esta ley lleva el nombre de su principal impulsor, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio, feroz defensor de Ucrania y asesino de Rusia e Irán. Contó con el firme apoyo del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien acogió con satisfacción su promulgación. “una herramienta extremadamente poderosa capaz de poner fin a esta guerra terrorista y empujar a Rusia a hacer la paz”.

Una exención de sanciones mal recibida por la oposición en el Congreso. “La última capitulación de Trump ante Putin traiciona una vez más a nuestros socios ucranianos y va en contra de la clara intención del Congreso, reflejada en la legislación, de sancionar a Rusia por su guerra ilegal de agresión”dijo el demócrata de Virginia Don Beyer en X.

“Un fracaso lamentable” de liderazgo, añade la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien cree que “ Trump ignora las directivas del Congreso para aumentar la presión sobre el Kremlin y permite a Vladimir Putin continuar su guerra de agresión”, informa el “New York Times”.

El coautor demócrata de la Ley Graham, Richard Blumenthal, también lamentó esta decisión: “Estas exenciones no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional y sí con halagar a Vladimir Putin. »

La exención de Donald Trump de las importantes sanciones contra Rusia decidida por el Congreso estadounidense constituye un momento “histórico”se saludó este sábado el principal negociador económico de Vladimir Putin.

“La suspensión de la Ley Graham por parte de la administración Trump es un momento importante y verdaderamente histórico”declaró en las redes sociales Kirill Dmitriev, asesor del Kremlin para la cooperación económica internacional, pocas horas después de que el presidente estadounidense firmara el decreto.

Con este nuevo levantamiento de sanciones, Washington ” premio “ Y “alienta” Putin, Zelensky reacciona. Esta decisión debilita aún más las ya tensas relaciones entre los presidentes estadounidense y ucraniano. De hecho, Donald Trump ya había anunciado a principios de octubre que había llegado a un acuerdo con Vladimir Putin consistente en levantar las sanciones para permitir a Estados Unidos importar grandes cantidades de diésel ruso.

“Es doloroso ver al presidente Trump elegir un bando, no el nuestro”lamentó Volodymyr Zelensky en una entrevista el miércoles 14 de octubre con el periodista británico Piers Morgan. Sin embargo, indicó que Kyiv seguía “Cuenten con la asociación con Estados Unidos”.

Mientras se intensifican los bombardeos rusos, que causaron la muerte de una persona durante la noche del viernes al sábado en Jersón (sur), y los ataques ucranianos contra las refinerías rusas disgustan a Donald Trump, Volodymyr Zelensky subrayó en Bruselas que su equipo estaba “en conversaciones” con negociadores estadounidenses, discutiendo una posible reunión en los próximos días.

Además, los líderes de la Unión Europea reunidos el viernes en Bruselas aseguraron su apoyo a Volodymyr Zelensky, sin ignorar que tendrían que entregar la cartera el próximo año, un tema políticamente delicado en varios países europeos, incluida Francia. “La guerra costará 155 mil millones de euros el año que viene. Y necesitamos al menos 70 mil millones de euros más de ustedes”afirmó Volodímir Zelenski. “Ucrania ha presentado su petición, es demasiado pronto para dar una cifra”moderó al presidente francés Emmanuel Macron, al tiempo que insistió en que los europeos “no te dejará ir” Kyiv.