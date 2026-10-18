¿Está Trump preparando el golpe de gracia contra Ucrania? Pierre Haski responde

Video A pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ¿hasta qué punto está dispuesto Trump a hacer pagar a Zelensky por su negativa a cumplir con sus exigencias? Pierre Haski analiza la situación en su canal de YouTube, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”.

Entre el levantamiento de las sanciones al diésel ruso, las restricciones impuestas a Starshield y las cuestiones sobre el intercambio de inteligencia estadounidense, la crisis entre Washington y Kiev ha cambiado de dimensión. Donald Trump ahora parece dispuesto a hacer pagar a Volodymyr Zelensky por su negativa a cumplir con sus demandas. Pero esta hostilidad no es nueva.

En este nuevo episodio de “Pierre Haski responde”, volvemos a los orígenes del rencor de Trump contra Zelensky, al primer proceso de impeachment contra el presidente estadounidense y luego a la humillación pública del presidente ucraniano en el Despacho Oval. Pierre Haski analiza también la fascinación de Trump por Vladimir Putin y las consecuencias de esta relación sobre la guerra en Ucrania.

A pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ¿hasta dónde puede llegar Trump? ¿Podrá Ucrania resistir otro invierno de guerra? ¿Y es capaz Europa de compensar la retirada estadounidense, mientras varias fuerzas políticas ponen en duda el apoyo a Kiev?

Una conversación sobre el equilibrio de poder, los rencores personales y las debilidades de una Europa que está descubriendo hasta qué punto su seguridad depende todavía de Estados Unidos.