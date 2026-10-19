En el epicentro de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo: “Muchos pacientes todavía prefieren quedarse en casa”

Informes Desde hace seis meses, la República Democrática del Congo se enfrenta a la epidemia de ébola más mortífera de su historia, que ha dejado más de 4.400 muertos en cinco meses. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” viajó a Bunia, en la provincia de Ituri, epicentro de la enfermedad, a uno de los centros donde los cuidadores luchan contra el virus.

para ir más lejos

En “El sexto día”, novela de Andrée Chedid (1960), el pequeño Hassan lucha contra el cólera. Su abuela está convencida de que su destino quedará sellado al sexto día. En “La peste” (1947), ante la lenta e insoportable agonía del hijo del juez Othon, Albert Camus nos enseña que la muerte no tiene sentido. Golpea al azar y separa a la madre del niño, al hermano de la hermana, a la esposa del marido. Así es con el 17mi La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que, con más de 9.200 casos registrados y más de 4.400 muertes confirmadas, se ha convertido en la más mortífera de la historia del inmenso país centroafricano.

Desde la declaración oficial de la epidemia el 15 de mayo, la cepa Bundibugyo se ha estado propagando en el noreste de la República Democrática del Congo, al oeste del lago Alberto (compartido con Uganda) y en la región de los Grandes Lagos. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pudo visitar uno de los 22 centros de tratamiento del Ébola (CTE) de la provincia de Itur…